Man.City có thể vắng 10 cầu thủ trong trận derby Manchester

Chấn thương đã làm chệch hướng mùa giải vừa qua của Man.City, và những vấn đề này lại tái diễn chỉ sau ba trận đấu của mùa giải mới. Hậu vệ John Stones là mối lo ngại mới nhất cho đội bóng của Pep Guardiola

John Stones đã đá chính cả ba trận đấu của Man.City mùa này.

Man.City đã phải nhận hai thất bại liên tiếp trước kỳ nghỉ quốc tế, và đang chìm sâu ở nửa dưới bảng xếp hạng với ba điểm sau ba trận. Khi Ngoại hạng Anh trở lại, Man.City sẽ đối mặt với trận derby Manchester trên sân nhà vào ngày 14-9, trước khi bước vào trận Champions League với Napoli, và tiếp đến là chuyến làm khách đến sân của Arsenal tại giải đấu hàng đầu nước Anh... Đây là một tuần quan trọng nhưng Guardiola thì khó lòng an tâm vào công tác nhân sự, với 10 cái tên có nguy cơ vắng mặt sau kỳ nghỉ quốc tế.

Trung vệ John Stones là mối lo ngại mới nhất. Ngôi sao 31 tuổi này đã đá chính cả ba trận đấu của Man.City mùa này, và chơi trọn vẹn 90 phút tại Brighton trước khi hội quân cùng đội tuyển Anh. Nhưng HLV Thomas Tuchel của Tam Sư cho biết ông không muốn mạo hiểm với “một chấn thương cơ nhẹ” của trung vệ này trong các trận vòng loại World Cup gặp Andorra và Serbia. Trong khi, tuyên bố của Man.City cho biết Stones rút lui như một “biện pháp phòng ngừa”, nhưng không nói rõ liệu anh có đủ thể lực để đối đầu với Man.United vào Chủ nhật tuần tới hay không.

Sự không rõ ràng cho trận đại chiến tại Etihad còn có trung vệ Abdukodir Khusanov, người đang phải chạy đua để kịp bình phục chấn thương bắp chân gặp phải trong thất bại trước Brighton, khiến anh rút khỏi đội hình tuyển Uzbekistan. Hậu vệ cánh Rico Lewis đang gặp vấn đề chưa xác định, khiến anh rút lui khỏi đội hình U21 Anh. Man.City cho biết hậu vệ cánh này sẽ được đánh giá trước trận derby. Hậu vệ Josko Gvardiol mới trở lại tập luyện nhẹ nên ít hy vọng có thể chơi trận đầu tiên trong mùa giải. Hậu vệ cánh tân binh Rayan Ait-Nouri trị giá 31 triệu bảng từ Wolves vẫn đang điều trị chấn thương mắt cá chân gặp phải ở trận thua Tottenham tại vòng đấu thứ hai.

Phil Foden đang phải nỗ lực để lấy lại thể lực và phong độ vốn đã mất đi từ mùa giải trước.

Mặt trận tấn công chứng kiến Phil Foden gặp vấn đề về thể lực. Tiền vệ này đã vắng mặt trong trận đấu với Brighton vì chấn thương, và chỉ mới chơi vài phút ở lượt trận thứ hai. Ngôi sao 25 tuổi này đã bị loại khỏi đội hình tuyển Anh và anh đang phải nỗ lực để lấy lại thể lực và phong độ vốn đã mất đi từ mùa giải trước. Tương tự là tiền vệ trẻ Nico O'Reilly, người đã rút lui khỏi đội hình U21 Anh do chấn thương chưa được tiết lộ. Savinho cũng chỉ hy vọng kịp sẵn sàng sau khi vắng mặt từ đầu mùa giải vì một vấn đề chưa xác định…

Các ngôi sao khác vắng mặt dài hạn bao gồm như tân binh Rayan Cherki, tuyển thủ Pháp phải ngồi ngoài hai tháng sau khi dính chấn thương đùi. Hay Mateo Kovacic có thể phải nghỉ thi đấu đến tháng 10 vì chấn thương Achilles mà anh đã phẫu thuật vào mùa hè này.

VIỆT TÙNG