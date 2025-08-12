Theo tin tức mới nhất từ ông trùm tin chuyển nhượng người Italy Fabrizio Romano, Manchester City đang cân nhắc ký hợp đồng với Rodrygo, và Real Madrid đang yêu cầu mức phí chuyển nhượng khoảng 100 triệu euro.

Manchester City cân nhắc ký hợp đồng với Rodrygo, Real Madrid đòi 100 triệu euro

Fabrizio Romano viết: “Với việc một số cầu thủ chuẩn bị rời đội, Manchester City đang cân nhắc ký hợp đồng với Rodrygo. Jack Grealish đã rời đi, James McAtee và Savinho cũng có thể ra đi. Manchester City coi Rodrygo là mục tiêu chuyển nhượng lý tưởng, và Pep Guardiola cũng đánh giá cao anh ấy. Nếu bản thân cầu thủ này có ý định ra đi, Real Madrid sẽ để anh ấy ra đi, với mức giá yêu cầu khoảng 100 triệu euro”.

Rodrygo là một tiền đạo người Brazil, năm nay 24 tuổi. Mùa trước, Rodrygo đã có tổng cộng 51 lần ra sân cho Real Madrid, đóng góp 14 bàn thắng và 10 pha kiến tạo. Hiện tại, giá trị thị trường chuyển nhượng của anh trên Transfermarkt là 90 triệu euro.

Trong suốt mùa hè, Real Madrid đã "mở cửa đón nhận những lời đề nghị" cho tiền đạo ngôi sao Rodrygo Goes nhưng chỉ còn ba tuần nữa là kỳ chuyển nhượng đóng cửa, họ sẽ rất muốn có một động thái cụ thể. HLV Xabi Alonso đã nói rõ rằng ông không có ý định trao cho Rodrygo một vai trò quan trọng trong đội hình của mình tại Club World Cup.

Tiền đạo người Brazil đã không thi đấu trong tháng cuối cùng của Carlo Ancelotti, và chỉ được ra sân hơn 90 phút trong sáu trận đầu tiên của Los Blancos dưới triều đại của Alonso. Rodrygo rất muốn chuyển đến Liverpool, và đã nói rõ điều này với The Reds.

Nhiều người có thể thấy lạ khi không có nhiều mối liên hệ giữa Rodrygo và Man City, bởi HLV Pep Guardiola đã công khai bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho anh trong quá khứ, và City được cho là đã đưa ra lời đề nghị cho anh cách đây không lâu. Tuy nhiên, Marca cho biết City vẫn là một lựa chọn mà ông quan tâm, và với việc bán James McAtee, Jack Grealish và Savinho, với mức giá dự kiến khoảng 120 triệu euro, họ sẽ có đủ tiền để chiêu mộ Rodrygo.

Theo thông tin mới nhất tại thủ đô Tây Ban Nha, Real Madrid đang nhắm đến một thỏa thuận trị giá 100 triệu euro cho Rodrygo, nhưng đã đặt mức giá tối thiểu là 80 triệu euro. Liverpool cũng đang theo dõi tình hình của Rodrygo trong trường hợp thương vụ Alexander Isak của họ đổ bể, trong khi Arsenal đã hỏi mượn anh ấy. Đối với Los Blancos, một thương vụ chuyển nhượng lớn có thể giúp họ có thêm tiền để chiêu mộ một tiền vệ, trong khi một cuộc chiến đấu giá rõ ràng sẽ có lợi cho họ.

HOÀNG HÀ