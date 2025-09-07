Man City cần thời gian để thích nghi với cuộc đại tu đầy tham vọng của Pep Guardiola

Manchester City đã để thua hai trong ba trận đầu tiên, nhưng những khó khăn trong giai đoạn đầu là điều có thể dự đoán. Người hâm mộ cần kiên nhẫn khi đội bóng trải qua giai đoạn chuyển đổi với 320 triệu bảng chiêu mộ cầu thủ mới, trợ lý mới và chiến thuật mới.

Không nhiều câu lạc bộ thể hiện tham vọng mạnh mẽ như Manchester City. Trong 9 năm dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola, họ đã giành được 18 danh hiệu, nhưng mùa giải trước là lần thứ hai trong triều đại của ông mà đội bóng kết thúc tay trắng. Sau khi thống trị Premier League bốn mùa liên tiếp, việc không giành được danh hiệu nào mùa trước dễ bị xem là một cú vấp ngã, bị ảnh hưởng bởi chấn thương và những vấn đề pháp lý.

Để đáp trả, Manchester City đã đầu tư tới 320 triệu bảng vào đội hình trong năm 2025 – bao gồm 180 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng tháng Một, gần bằng tổng chi tiêu của cả Premier League cộng lại. Tham vọng mùa này rất rõ ràng: Man xanh muốn lấy lại hào quang bất khả chiến bại và giành chiến thắng. Trong trận mở màn mùa giải, họ đã thể hiện đúng hình ảnh đó. Chiến thắng 4-0 trước Wolves như một lời cảnh báo, rằng nhà vô địch sáu lần của Guardiola đã trở lại với phong độ tàn nhẫn nhất.

Nhưng bóng đá thay đổi nhanh chóng. Chỉ hai tuần sau, tâm trạng đã hoàn toàn đảo ngược. Thất bại 0-2 trên sân nhà trước Spurs, tiếp theo là trận thua 1-2 tại Brighton, đã làm đảo lộn câu chuyện. Đã rất lâu mới có một đội vô địch Premier League sau khi để thua hai trong ba trận đầu tiên. Chúng ta phải quay lại mùa giải đầu tiên của Premier League, 1992-93, khi Manchester United vô địch dù chỉ giành 3 điểm sau ba trận đầu. Đây là số điểm thấp nhất của Guardiola ở giai đoạn này trong bất kỳ mùa giải nào. Liệu đây chỉ là khởi đầu chậm chạp, hay là dấu hiệu của những vấn đề sâu xa hơn?

Rodri đã trở lại sau chấn thương nhưng cần thời gian để lấy lại phong độ tốt nhất

Mùa trước, Man City khởi đầu với tư cách ứng viên số một cho ngôi vô địch, nhưng chấn thương dây chằng đầu gối của Rodri trong trận gặp Arsenal vào tháng 9 đã khiến cầu thủ giành Quả Bóng Vàng phải ngồi ngoài gần cả mùa giải, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đội bóng. Khi Rodri chấn thương, Man City đang bất bại và dẫn đầu bảng. Không có anh, họ thua 9 trong 33 trận còn lại, thành tích tệ nhất kể từ mùa 2015-16 dưới thời Manuel Pellegrini.

Guardiola từng cảnh báo về tầm quan trọng của Rodri, gọi anh là “không thể thay thế” và nói rằng ông “sẽ để anh ấy chơi hai vai nếu có thể”. Khi Rodri kéo dài chuỗi trận bất bại lên 55 trận vào tháng 2-2024, Guardiola thẳng thắn: “Có anh ấy, chúng tôi là đội bóng tốt hơn. Không nghi ngờ gì.” Sự sa sút của City mùa trước đã chứng minh điều đó.

Phong cách phòng ngự của Guardiola dựa trên việc kiểm soát bóng và dự đoán nguy hiểm. Khi mất bóng, ông yêu cầu các cầu thủ giành lại nhanh chóng, ngăn đối thủ khai thác khoảng trống. Khi giữ bóng, ông áp dụng lối chơi “nghỉ ngơi” – giữ bóng qua các chuỗi chuyền bóng kiểm soát để đội hình được tổ chức lại và chuẩn bị cho bước tiếp theo. Điều này đảm bảo các cầu thủ ở đúng vị trí và giữ được sự bình tĩnh, giảm thiểu khoảng trống khi mất bóng và giữ vững phòng ngự trước các pha phản công nhanh.

Không có sự kiểm soát và khả năng chuyền bóng gần như hoàn hảo của Rodri, Man City gặp khó khăn nghiêm trọng. Khả năng “nghỉ ngơi” với bóng bị ảnh hưởng, và họ thiếu khả năng đọc trận đấu, cắt bóng và giành bóng thứ hai của Rodri – tất cả đều quan trọng để ngăn chặn phản công nhanh. Số liệu cho thấy rõ tác động: trong sáu mùa trước 2024-25, Man City để lọt trung bình 2,4 bàn thắng kỳ vọng từ phản công mỗi mùa; mùa trước, con số này tăng vọt lên 8,1. Số lần chạy chỗ không bóng giảm từ thứ ba trong giải đấu mùa 2023-24 xuống thứ 14 mùa trước; khả năng giành bóng ở phần sân đối phương giảm từ vị trí số một xuống thứ bảy; và giành lại bóng ở khu vực giữa sân tụt xuống thứ 12.

Dù đã chi gần 100 triệu bảng cho Nico González và Tijjani Reijnders để khôi phục trật tự ở tuyến giữa, Man City vẫn để mất điểm vì những lỗ hổng quen thuộc. Dù kiểm soát bóng vượt trội trước Spurs và Brighton, việc pressing từ tuyến trên thất bại đã khiến hàng thủ bị lộ ra. Bàn mở tỷ số của Brennan Johnson cho Spurs và bàn thắng muộn của Brajan Gruda cho Brighton đến từ những mô hình gần giống nhau. Man City để đối thủ có quá nhiều thời gian cầm bóng, dẫn đến những đường chuyền xuyên phá xuống hai cánh, kéo các hậu vệ biên ra khỏi vị trí, tạo khoảng trống cho các cầu thủ tấn công phản công nhanh khai thác, dẫn đến bàn thua.

Mùa này, City đứng thứ 9 về khả năng giành bóng ở phần sân đối phương và thứ 13 về số đường chuyền mỗi hành động phòng ngự, đo lường số lần chuyền bóng của đối thủ trước khi đội thực hiện hành động phòng ngự. Đáng tiếc cho người hâm mộ City, những điểm yếu mùa trước dường như vẫn kéo dài sang mùa mới.

Tuy nhiên, không phải tất cả đều u ám. Rodri đã trở lại đá chính lần đầu tiên sau 11 tháng trước Brighton và có những dấu hiệu tích cực. Trong hiệp một, anh có nhiều pha chạm bóng, chuyền bóng thành công và thu hồi bóng hơn bất kỳ cầu thủ City nào khác. Ảnh hưởng của anh giảm sau phút 60, nhưng sẽ cần thời gian để anh lấy lại phong độ đỉnh cao.

Dù sao, anh cũng trở lại trong một đội bóng đã mất Ederson, Manuel Akanji, Kyle Walker, Kevin De Bruyne, Ilkay Gündogan, Jack Grealish và Julián Álvarez. Các cầu thủ mới cần thời gian để thích nghi, và Guardiola đã phát triển chiến thuật của mình, kết hợp triết lý kiểm soát bóng với các yếu tố lấy cảm hứng từ Jürgen Klopp, nhờ sự xuất hiện của cựu trợ lý Liverpool, Pep Lijnders. Những thay đổi chính bao gồm lối chơi dọc và chuyển trạng thái nhanh hơn, tăng cường pressing phản công và các đợt tấn công nhanh, tất cả nhằm khắc phục những lỗ hổng mùa trước.

Pep Guardiola ôm trợ lý Pep Lijnders trong chiến thắng của Manchester City trước Wolves.

Man City đang tập trung vào việc nhanh hơn và trực diện hơn mà không mất kiểm soát. Khi giành được bóng, họ cố gắng tấn công ngay lập tức thay vì luân chuyển bóng chậm rãi. Như Guardiola từng lưu ý mùa trước, các đội như Bournemouth, Newcastle, Brighton và Liverpool đại diện cho bóng đá hiện đại, không còn thuần túy là định vị – điều này được phản ánh qua sự gia tăng ổn định qua từng năm về số cú sút và bàn thắng trung bình từ các pha phản công mỗi trận, từ 0,98 vào mùa 2006-07 lên 1,84 hiện nay.

Việc tăng cường pressing phản công đảm bảo đội giành lại bóng nhanh chóng sau khi mất, áp lực ngay ở phần sân đối phương, như thường thấy trong “bóng đá heavy metal” của Klopp và Lijnders. Có thể kỳ vọng số liệu về số đường chuyền mỗi hành động phòng ngự của City sẽ giảm khi mùa giải tiến triển. Các đợt tấn công nhanh hơn kết nối mọi thứ: khi giành lại bóng, các cầu thủ di chuyển nhanh về phía trước, kết hợp chuyền bóng chính xác và chạy chỗ không bóng để khai thác khoảng trống trước khi đối thủ kịp tái tổ chức phòng ngự.

Với nhiều thay đổi về nhân sự và điều chỉnh chiến thuật, việc Man City thiếu ổn định ở đầu mùa là điều tự nhiên. Xây dựng sự gắn kết với các cầu thủ mới, tích hợp nguyên tắc pressing của Lijnders và tinh chỉnh các pha chuyển trạng thái sẽ cần thời gian. Tuy nhiên, nếu Rodri trở lại phong độ tốt nhất và City có thể kết hợp sự thành thạo định vị truyền thống với lối chơi trực diện mới, người hâm mộ City sẽ có nhiều điều để mong chờ. Nhưng kiên nhẫn sẽ là chìa khóa.

HỒ VIỆT