Luka Modric gia nhập “CLB ghi bàn ở tuổi 40”

Luka Modric đã ghi bàn vài ngày sau sinh nhật lần thứ 40 của mình, giúp AC Milan giành chiến thắng 1-0 trước Bologna tại Serie A vào Chủ nhật. Đây cũng là chiến thắng thứ 2 liên tiếp đưa đội của HLV Massimiliano Allegri lên vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng.

Luka Modric trở thành cầu thủ thứ sáu ghi bàn tại giải vô địch quốc gia Italy sau khi bước sang tuổi 40.

Đội bóng của Allegri phải vật lộn để xuyên thủng hàng phòng ngự Bologna cho đến phút 61. Modric bắt đầu pha di chuyển ở phần sân nhà, trước khi nhận đường chuyền ngang của Alexis Saelemaekers và tung cú dứt điểm trong vòng cấm địa. Modric, người vừa mừng sinh nhật hôm thứ Ba tuần trước, đã trở thành cầu thủ thứ sáu ghi bàn tại giải vô địch quốc gia Italy sau khi bước sang tuổi 40 - bao gồm cả Zlatan Ibrahimovic và Fabio Quagliarella. “Tôi hy vọng lần sau sẽ không có ai nhắc tôi về tuổi tác nữa”, Modric cười nói.

Pervis Estupinan đã sút trúng cột dọc cho Milan trong hiệp một. Samuele Ricci, người vào sân từ ghế dự bị, đã chứng kiến ​​một cú sút trúng cột dọc. Cú sút của Milan đã đưa bóng đi trúng khung gỗ lần thứ ba trong trận đấu là từ Santiago Gimenez. Có vẻ diễn biến kém may này đã thúc đẩy phản ứng của Allegri, khiến nhà cầm quân của Milan bị đuổi khỏi sân vào phút cuối, sau màn phản ứng gay gắt vì quả phạt đền được trao cho Rossoneri bị hủy bỏ sau khi xem lại video.

Allegri tức giận cởi áo khoác và cũng hét lên một cách mỉa mai “Hoan hô” với các trọng tài. Tuy nhiên, ông đã trấn tĩnh hơn khi nói về Modric: “Luka là một cầu thủ phi thường và thật tuyệt vời khi được xem cậu ấy thi đấu, nhưng cậu ấy cũng là một chàng trai rất khiêm tốn, và đó là minh chứng cho thấy cậu ấy là một nhà vô địch vĩ đại. Luka biết trước bóng sẽ đi đâu chỉ một phút, và cậu ấy có kỹ thuật phi thường”.

Giovanni Simeone ghi bàn đầu tiên tại Serie A sau hơn một năm giúp Torino thắng bất ngờ trên sân Roma.

Sau khi đương kim vô địch Napoli và Juventus đã ra sân vào thứ Bảy để duy trì thành tích toàn thắng sau ba trận, Roma đã không thể duy trì sự hiện diện của họ khi bất ngờ gục ngã 0-1 trước Torino vào Chủ nhật. Đây là chiến thắng đầu tiên của Torino trong mùa giải dưới thời tân HLV Marco Baroni, và là trận thua đầu tiên của Roma sau hai chiến thắng trong hai trận đấu đầu tiên của HLV Gian Piero Gasperini.

Tiền đạo người Argentina, Giovanni Simeone đã ghi bàn thắng đầu tiên tại Serie A sau hơn một năm, giúp Torino tạo nên chiến thắng bất ngờ ngay trên sân Roma. Simeone - con trai của HLV Atletico Madrid, Diego Simeone - gia nhập Torino từ nhà vô địch Napoli vào tháng trước. Và anh đã mở tỷ số một cách ngoạn mục ở phút 59, mở đầu và kết thúc pha bóng. Cầu thủ 30 tuổi này đã vượt qua người kèm để tạo ra một pha phản công và sau đó phối hợp một-hai với Cyril Ngonge, đón đường chuyền trả về để tung cú sút xoáy tuyệt đẹp vào góc trên bên phải. Gần nhất Simeone ghi bàn tại Serie A là vào tháng 8-2024.

Nicola Zalewski tỏa sáng giúp Atalanta đè bẹp Lecce 4-1, qua đó giành chiến thắng đầu tiên kể từ khi HLV Ivan Juric vào thay Gasperini - Atalanta đã mở màn mùa giải với hai trận hòa. Giorgio Scalvini đánh đầu ghi bàn mở tỷ số từ quả phạt góc của Zalewski ngay trước giờ nghỉ giải lao. Hậu vệ cánh người Ba Lan đã ghi bàn thắng đầu tiên cho CLB ở phút 70, cắt vào giữa hai hậu vệ và sút thẳng vào góc dưới bên trái. Bàn thắng này đến sau cú đúp của Charles Ketelaer, và sau khi Zalewski chứng kiến ​​một cú đá phạt trực tiếp đập xà ngang vào đầu hiệp hai. Konan N’Dri ghi bàn thắng an ủi vào cuối trận cho Lecce.

Sassuolo giành được những điểm số đầu tiên của mùa giải khi đánh bại Lazio với tỷ số 1-0. Udinese vẫn bất bại với chiến thắng 1-0 trước đội bóng mới lên hạng Pisa, và chiến thắng thứ hai này đã đưa họ vươn lên thứ ba trên bảng xếp hạng.

PHI SƠN