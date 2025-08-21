Luis Suarez tỏa sáng trong ngày vắng Messi, đưa Inter Miami vào bán kết Leagues Cup

Lionel Messi vắng mặt trong trận tứ kết Leagues Cup tiếp đón Tigres UANL vào tối thứ Tư, nhưng Luis Suarez đã tỏa sáng khi ghi cú đúp bàn thắng từ chấm phạt đền qua đó đưa Inter Miami tiến vào bán kết với chiến thắng nhọc nhằn 2-1.

Luis Suarez tỏa sáng đưa Inter Miami tiến vào bán kết Leagues Cup.

Messi đã gặp chấn thương trong trận đấu vòng bảng Leagues Cup với Necaxa vào ngày 2-8, anh bỏ lỡ 2 trận đấu trước khi quay trở lại vào thứ Bảy vừa qua - vào sân thay người trong hiệp 2 nhưng ghi một bàn thắng và một pha kiến tạo giúp Inter Miami đánh bại LA Galaxy ở MLS. Bất chấp những đóng góp đó, HLV Javier Mascherano xác nhận siêu sao 38 tuổi không ở trạng thái thể lực tốt nhất.

Messi sau đó phải tập luyện riêng trong những ngày trước trận tứ kết Leagues Cup, và dù anh đã đến sân vận động Chase cùng các đồng đội trước giờ bóng lăn vào thứ Tư, nhưng phải theo dõi từ khán đài khi Inter Miami thi đấu với Tigres UANL. Đó cũng là hơn 90 phút nhà vô địch World Cup lo lắng dõi theo hành trình chinh phục danh hiệu Leagues Cup thứ 2 trong 3 năm - Inter Miami vô địch giải đấu vào năm 2023, với Messi dẫn dắt họ đến danh hiệu đầu tiên trong lịch sử CLB ngay trong mùa giải ra mắt của anh.

Inter Miami cuối cùng đã tiến vào bán kết Leagues Cup 2025 khi thắng kịch tính 2-1 trước Tigres, dù thi đấu mà không có đội trưởng và ngôi sao Messi trong khi HLV Mascherano cũng bị truất quyền chỉ đạo. Chủ nhà đã vươn lên dẫn trước ở phút 23 sau khi được hưởng quả phạt đền do hậu vệ Javier Aquino của Tigres để bóng chạm tay trong vòng cấm. Suarez đã bước và tung cú sút đánh bại thủ môn Nahuel Guzman.

Luis Suarez ghi cú đúp từ chấm phạt đền giúp Inter Miami thắng nhọc nhằn 2-1 trước Tigres UANL.

Tuy nhiên, bất lợi liên tiếp đến với chủ nhà sau đó. Đầu tiên hậu vệ trụ cột Jordi Alba bị đau trong hiệp 1 sau khi vô tình va chạm với đồng đội Telasco Segovia. Mặc dù Alba đã thi đấu bình thường sau chấn thương, nhưng anh tập tễnh rời sân trong giờ nghỉ giải lao trước khi được thay thế vào đầu hiệp hai. Trước khi hiệp hai bắt đầu, HLV trưởng Mascherano cũng phải nhận thẻ đỏ, buộc ông phải rời khỏi đường biên. Ngay sau khi bị đuổi khỏi sân, HLV của Inter Miami đã đi thẳng vào hàng ghế VIP phía trên băng ghế dự bị của CLB, trong khi trợ lý Leandro Stillitano tiếp quản vị trí bên ngoài đường biên.

Theo luật của giải đấu, một HLV nhận thẻ đỏ có thể vào xem phần còn lại của trận đấu từ khán đài nhưng không được đưa ra bất kỳ chỉ đạo nào, hoặc gây ảnh hưởng đến trận đấu. Bất chấp quy định đó, Mascherano bắt đầu ra lệnh và la hét từ khán đài Chase Stadium, trước khi bị yêu cầu dừng lại. Hình ảnh truyền hình sau đó cho thấy Mascherano đang nói chuyện điện thoại với trợ lý khác là Lucas Rodriguez Pagano về trận đấu.

Khi trận đấu diễn ra, Tigres bắt đầu kiểm soát bóng và ghi bàn thắng gỡ hòa ở phút 67 với cú sút của tân binh Angel Correa - người cũng là đồng đội của Messi ở đội tuyển Argentina. Nhưng kết quả hòa không kéo dài được lâu, sau một pha bóng chạm tay trong vòng cấm của Tigres, Inter Miami đã được hưởng một quả phạt đền khác. Một lần nữa, Suarez bước lên và ghi bàn thắng quyết định.

Inter Miami giờ sẽ chuẩn bị đối đầu với đội thắng trong cặp đấu giữa Orlando City (MLS) và Toluca (Mexico) để tranh một suất vào chung kết.

THANH TUẤN