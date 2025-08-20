Luis Suarez muốn giải nghệ cùng lúc với Lionel Messi

Tiền đạo Luis Suarez của Inter Miami tuyên bố rằng anh muốn giải nghệ cùng lúc với người bạn thân và cũng là đồng đội lâu năm Lionel Messi, nhưng khẳng định tương lai của mỗi cầu thủ không phụ thuộc vào nhau.

Luis Suarez tiết lộ anh và Lionel Messi đã bàn về kế hoạch cùng nhau giải nghệ.

“Tôi nghĩ cả hai chúng tôi đều đã đủ lớn tuổi rồi. Mỗi người sẽ tự đưa ra quyết định, bất cứ điều gì phù hợp với mỗi người, dựa trên lợi ích cá nhân”, Suarez chia sẻ hôm thứ Ba. “Về phần tôi, tôi có thể nói với các bạn rằng tôi rất muốn giải nghệ cùng Leo vì chúng tôi đã bàn bạc về việc này nhiều năm rồi. Điều đó có thể xảy ra, nhưng nó cũng phụ thuộc vào việc tôi và anh ấy có gia hạn hợp đồng hay không, và mỗi chúng tôi sẽ đưa ra quyết định đúng đắn vào đúng thời điểm”.

Hợp đồng của cả Suarez và Messi, những người đều đã 38 tuổi, với Inter Miami sẽ kết thúc vào cuối mùa giải MLS 2025. Nhưng cho đến lúc này, nguồn tin xác nhận với ESPN, chỉ có các cuộc đàm phán gia hạn giữa Inter Miami và Messi là đang được tiến hành. Nhưng Suarez khẳng định anh muốn tập trung vào hiện tại hơn là đưa ra quyết định về tương lai ngay lúc này.

“Sự thật là tôi rất hạnh phúc, tôi cảm thấy khỏe mạnh về mặt thể chất, tôi cảm thấy mình đang giúp ích cho đội, và nếu CLB muốn, rõ ràng chúng tôi sẽ không gặp bất kỳ vấn đề nào nếu tiếp tục với nhau”, Suarez nhấn mạnh. “Khi phải đưa ra quyết định, từ giờ đến cuối năm, bạn không bao giờ biết trước được điều gì. Trong bóng đá, bạn luôn có những kế hoạch, đôi khi suôn sẻ, đôi khi lại thất bại. Điều tôi cần làm lúc này là tận hưởng một khoảng thời gian ngắn ngủi, sống tại Inter, và rồi chúng ta sẽ xem điều gì sẽ xảy ra”.

Hiện tại, Suarez và Inter Miami sẽ chuẩn bị cho trận tứ kết League Cup với Tigres UANL vào tối thứ Tư tại sân vận động Chase. HLV trưởng Javier Mascherano xác nhận Messi sẽ không bị loại khỏi trận đấu, mặc dù cầu thủ này đang tập luyện riêng do vấn đề thể lực. Siêu sao 8 lần giành Quả bóng vàng chỉ vừa trở lại sau chấn thương cơ “nhẹ” vào tối thứ Bảy, ghi được một bàn thắng và một pha kiến tạo trong chiến thắng 3-1 trước LA Galaxy.

“Leo không tập cùng đội - cậu ấy hiện phải tập riêng. Tình huống này khá giống như khi tôi đã mô tả hôm nọ sau trận đấu, rằng cậu ấy cảm thấy không thoải mái trong 45 phút thi đấu”, Mascherano tiết lộ. “Nhưng không có gì đáng lo, chúng tôi sẽ xem xét trong buổi tập ngày mai. Leo không bị loại. Nhưng cậu ấy có thi đấu hay không phụ thuộc rất nhiều vào cảm giác của cậu ấy”.

LINH SƠN