Luis Suarez bị treo giò 6 trận vì “chơi bẩn”

Tiền đạo Luis Suarez của Inter Miami một lần nữa bị treo giò vì những hành vi trên sân cỏ, lần này anh bị cấm thi đấu 6 trận trong khuôn khổ Leagues Cup trong tương lai do hành vi khạc nhổ vào người khác, sau khi đội bóng của anh thua Seattle Sounders trong trận chung kết hôm Chủ nhật.

Luis Suarez dẫn đầu các cầu thủ Inter Miami trong một vụ ẩu đả sau trận đấu.

Suarez sẽ không được thi đấu tại giải đấu này vào mùa giải tới, và lệnh cấm có thể kéo dài sang các mùa giải sau nữa. Inter Miami đã thi đấu 6 trận Leagues Cup trong năm nay - ba trận ở vòng bảng, ba trận ở vòng loại trực tiếp - trên đường vào chung kết. Lệnh cấm này sẽ không áp dụng cho các trận đấu thuộc Giải bóng đá Nhà nghề Mỹ (MLS), mặc dù Suarez vẫn có thể phải đối mặt với án phạt từ giải đấu.

Suarez - đồng đội lâu năm của Lionel Messi - dường như đã nhổ nước bọt vào một thành viên trong ban huấn luyện của Sounders, và túm cổ ít nhất một cầu thủ Seattle trong một vụ ẩu đả sau trận đấu. Các quan chức MLS cũng đang xem xét vấn đề này, và Suarez đã xin lỗi vào thứ Năm. “Những chuyện xảy ra ngay sau trận đấu mà lẽ ra không nên xảy ra, nhưng điều đó không thể biện minh cho phản ứng của tôi. Tôi đã sai và tôi thực sự hối hận”, Suarez viết. “Đó không phải là hình ảnh mà tôi muốn xây dựng, không phải với gia đình tôi, những người đang phải chịu đựng vì những sai lầm của tôi, cũng không phải với CLB của tôi, nơi không đáng bị ảnh hưởng bởi một chuyện như thế này”.

Suarez nổi tiếng là một trong những cầu thủ gây tranh cãi nhất của bóng đá thế giới. Anh từng có một pha chơi bóng bằng tay khét tiếng ở tứ kết World Cup 2010 để giúp Uruguay giành vé vào bán kết từ tay Ghana, và đã 3 lần bị treo giò vì… cắn đối thủ - lần gần đây nhất là vào năm 2014, sau khi anh cắn vào vai hậu vệ Giorgio Chiellini của Italy sau một pha ẩu đả trong vòng cấm địa trong một trận đấu World Cup.

Trong lúc hỗn chiến, tiền vệ Sergio Busquets của Inter Miami đã đấm Obed Vargas của Seattle, trong khi hậu vệ Tomas Aviles của Miami cũng có hành vi hung hăng. Busquets bị cấm thi đấu hai trận, trong khi Aviles bị treo giò ba trận vì hành vi bạo lực. Thành viên ban huấn luyện của Sounders, Steven Lenhart đã bị cấm thi đấu 5 trận. Cả bốn người kể trên cũng sẽ bị phạt tiền.

THANH TUẤN