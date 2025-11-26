Luis Enrique: “PSG không thể xem thường, Tottenham là một đội rất mạnh”

Paris Saint Germain tiếp Tottenham trên sân nhà là cơ hội để đương kim vô địch Champions League tái lập chiến thắng của trận Siêu cúp UEFA hồi tháng 8. Nhưng HLV Luis Enrique cảnh báo rằng Tottenham sẽ luôn là đối thủ đáng gờm của PSG.

Djed Spence (phải, Tottenham) cố gắng cản phá Khvicha Kvaratskhelia (PSG) ở trận Siêu cúp

PSG hiện đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng 36 đội với 9 điểm sau 4 trận, trong khi Tottenham xếp thứ 10 với một điểm ít hơn - một trong năm đội bất bại. Trận đấu hôm thứ Tư sẽ là cuộc tái ngộ chóng vánh giữa hai đội từng tranh Siêu cúp UEFA hồi tháng 8, với PSG đã giành chiến thắng vang dội trong trận đấu đó.

Bị dẫn trước 0-2 chỉ sau 5 phút, PSG đã gỡ hòa nhờ các bàn thắng của Lee Kang-in và Goncalo Ramos trước khi giành chiến thắng 4-3 trên chấm luân lưu. Nói về chiến thắng trước Tottenham của Thomas Frank, Luis Enrique chia sẻ: "Đó là một trận đấu trong điều kiện đặc biệt. Một kỷ niệm đẹp vì nó đã kết thúc tốt đẹp, nhưng sẽ là một kỷ niệm tồi tệ nếu tôi nghĩ lại 60 phút đầu tiên, khi chúng tôi gặp khó khăn! Chúng tôi đã sẵn sàng hơn để trở thành một đội bóng áp đảo và giành chiến thắng. Nhưng nếu phân tích từng cá nhân Tottenham, các cầu thủ chủ yếu là tuyển thủ quốc tế, họ là một đội bóng mạnh".

Trận đấu thứ 500 của Marquinhos

Đội trưởng Paris Saint-Germain, Marquinhos, sẽ có trận đấu thứ 500 cho CLB khi họ đối đầu với Tottenham vào thứ Tư, và Luis Enrique hy vọng sẽ để cầu thủ người Brazil 31 tuổi này thi đấu thêm nhiều năm nữa.

Marquinhos đã chơi 499 trận cho gã khổng lồ nước Pháp kể từ khi gia nhập từ Roma vào năm 2013, nhiều nhất trong lịch sử CLB. Anh đã đóng góp vào 353 chiến thắng và 183 lần giữ sạch lưới trong thời gian đó, đồng thời ghi 42 bàn thắng và giành 35 danh hiệu - bao gồm cả Champions League mùa trước.

Marquinhos đã không được sử dụng trong chiến thắng 3-0 trước Le Havre tại Ligue 1 hôm thứ Bảy, nhưng nếu anh được xác định là hoàn toàn khỏe mạnh sau một khởi đầu mùa giải bị gián đoạn vì chấn thương, Luis Enrique sẽ trao cho trung vệ này cơ hội ra sân quan trọng trước Tottenham.

"Nếu Marquinhos đủ thể lực, cậu ấy sẽ chơi trận thứ 500, một con số đáng kinh ngạc", HLV người Tây Ban Nha chia sẻ với các phóng viên hôm thứ Ba. "Điều này rất quan trọng đối với cậu ấy và tất cả các cầu thủ. Thật tuyệt khi thấy một cầu thủ bước đi trên con đường quan trọng như vậy. Cậu ấy là một cầu thủ khác biệt, một thủ lĩnh thực sự, cậu ấy rất quan trọng và tôi hy vọng sẽ có cậu ấy trong nhiều năm nữa".

PSG cũng có thể có sự phục vụ của Ousmane Dembele, chủ nhân Quả bóng Vàng, mặc dù họ dự định sẽ thận trọng với sự trở lại của cầu thủ chạy cánh này sau khi anh dính chấn thương bắp chân trong trận thua Bayern Munich 1-2 ngay trước loạt trận quốc tế.

Luis Enrique nói: "Chúng ta sẽ chờ xem vào ngày mai. Nếu không có vấn đề gì, cậu ấy sẽ nằm trong số những cầu thủ được triệu tập", về Dembele. Mỗi khi có một cầu thủ chấn thương trở lại, thật khó để quản lý điều đó. Tất nhiên, chúng tôi sẽ tập trung hơn bình thường".

HOÀNG HÀ