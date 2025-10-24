Luis Enrique nói về Dembele: 'Quả bóng Vàng chẳng còn ý nghĩa gì cả!'

Ousmane Dembele là chủ nhân danh hiệu Quả bóng Vàng 2025, tuy nhiên với HLV Luis Enrique của Paris Saint-Germain, điều đó đã là quá khứ.

HLV Luis Enrique là người đã hát vang câu “Ousmane, Quả bóng Vàng” trong buổi họp báo trước lễ trao giải diễn ra vào tháng 9 năm nay, và kết quả đã như dự đoán của ông thầy người Tây Ban Nha khi chứng kiến cậu học trò Dembele đã đánh bại tài năng trẻ Lamine Yamal để giành giải thưởng cá nhân cao quý nhất sự nghiệp cầu thủ.

Tuy nhiên, kể từ trước buổi lễ này diễn ra, Dembele đã bị chấn thương khi làm nhiệm vụ quốc tế cho đội tuyển Pháp. PSG đã rất thận trọng với quá trình hồi phục của cầu thủ 28 tuổi, người mà trong quá khứ luôn phải vật lộn với nhiều chấn thương xuyên suốt sự nghiệp từ khi còn ở Borussia Dortmund cho đến Barcelona.

Song song đó khi nói về Dembele, HLV Luis Enrique muốn nhấn mạnh về bản thân cậu học trò lâu năm chứ không phải danh hiệu Quả bóng Vàng mà anh ấy đã đạt được trong năm 2025:

"Mọi người nên nhìn nhận theo một cách khác. Cậu ấy không chỉ là Quả bóng Vàng, cậu ấy còn là Ousmane Dembele. Con người cậu ấy và năng lượng mà cậu ấy mang lại mới là điều quan trọng hơn đối với tập thể Paris Saint-Germain." - HLV Luis Enrique nói với đài Canal+.

Vị chiến lược gia người Tây Ban Nha tuyên bố rằng: “Quả Bóng Vàng đã được ấn định và chủ đề này không còn ý nghĩa gì nữa. Đối với chúng tôi, điều quan trọng là chứng kiến Marquinhos, Desire Doue và Ousmane trở lại! Tôi hạnh phúc hơn với năng lượng của cậu ấy, với con người cậu ấy, hơn là Quả Bóng Vàng. Câu chuyện về danh hiệu này giờ đây là chuyện cá nhân của Ousmane, với công chúng điều đó đã kết thúc và chúng ta phải tôn trọng sự riêng tư của cậu ấy.”

Những lời chân thành nhưng cũng hàm chứa sự kích thích động lực từ HLV trưởng của PSG có vẻ đã tác động tốt đến Ousmane Dembele. Để rồi ở chiến thắng hoành tráng 7-2 của Les Parisiens ngay trên sân Bayer Leverkusen tại Champions League giữa tuần này, đương kim Quả bóng Vàng đánh dấu màn trở lại sau chấn thương bằng một bàn thắng vào lưới cựu vô địch Bundesliga. Qua đó anh cùng PSG duy trì thành tích toàn thắng ở đấu trường châu lục kể từ đầu mùa.

