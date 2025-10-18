Đàm phán gia hạn hợp đồng của Ousmane Dembele với PSG có nguy cơ căng thẳng

Ousmane Dembele có thể đòi hỏi một mức lương mới cao hơn sau khi giành Quả bóng Vàng 2025, trong khi Paris Saint-Germain tỏ ra thận trọng trước yêu cầu này.

Ousmane Dembele có thể đòi hỏi một mức lương mới cao hơn sau khi giành Quả bóng Vàng 2025. Ảnh: AFP

Hợp đồng hiện tại của Ousmane Dembele tại Paris Saint-Germain có hiệu lực đến mùa hè năm 2028. Thông thường, khoảng thời gian vẫn còn xa này sẽ khiến không có nhiều người vội vã triển hạn. Tuy nhiên, danh hiệu Quả bóng vàng 2025 của cầu thủ người Pháp này đã làm thay đổi tình hình.

Không giống như hợp đồng của anh tại Borussia Dortmund và Barcelona, ​​các nguồn tin nội bộ tại Paris Saint-Germain đã tiết lộ với L'Équipe rằng hợp đồng của Dembele tại câu lạc bộ không bao gồm điều khoản thưởng cho việc giành Quả bóng Vàng. Tuy nhiên, sau khi giành giải thưởng cá nhân danh giá hồi tháng 9, Dembele đang tìm cách đàm phán lại hợp đồng hiện tại với Les Parisiens.

Theo L'Équipe, đội ngũ của Dembele đang yêu cầu tăng lương đáng kể từ con số 350.000 EUR hàng tuần ở thời điểm hiện tại, nhờ những màn trình diễn của anh và dĩ nhiên, nhờ vị thế là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đương thời. Chiều đối diện, PSG sẽ sẵn sàng chấp nhận ý tưởng này và tăng lương cho anh, nhưng không thể đến mức như hợp đồng của Neymar ngày trước, hay mức lương mà Lionel Messi đã ký khi anh chuyển đến từ Barcelona. Dembele qua đó chắc chắn không thể là ngoại lệ trong hàng ngũ PSG, nơi anh đang được hưởng lương cao nhất.

Ousmane Dembele thăng hoa sau một mùa giải mà ở PSG, thực tế, ngôi sao lớn nhất là cả tập thể này. Việc từng để những cái tôi quá lớn tạo nên một hư danh về PSG ồn ào là điều mà giới lãnh đạo đội bóng này cố gắng xóa bỏ, và HLV Luis Enrique là người cương quyết thực thi điều đó. Điều này có thể đi ngược lại với lợi ích cá nhân từ Dembele và có khả năng, mở ra một cuộc chiến đàm phán giữa đôi bên. Và thậm chí, kết luận cho trường hợp của Dembele, L'Équipe còn đánh giá về khả năng cao rằng ngôi sao người Pháp sẽ không ký thêm hợp đồng mới nào và rời đội vào mùa hè năm 2028.

QUANG ANH