Luis Enrique: Leverkusen nguy hiểm hơn Barcelona

Luis Enrique trả lời họp báo trước trận Leverkusen - PSG. Ảnh: AFP

Nhà đương kim vô địch UEFA Champions League, Paris Saint-Germain đã toàn thắng qua hai lượt trận mùa giải châu lục năm nay. Nhấn chìm Atalanta 4-0 tại sân nhà và hạ gục Barcelona 2-1 ngay tại Catalonia, phong độ đó khiến lượt đấu thứ ba, cuộc đọ sức tại Bayer Leverkusen, Les Parisiens vẫn được đánh giá cao hơn đội chủ nhà. Nhưng HLV trưởng của đội bóng nước Pháp, Luis Enrique không nghĩ như vậy.

Theo HLV người Tây Ban Nha, ông đánh giá rất cao người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến là Kasper Hjulmand và cho rằng, làm khách tại Leverkusen là thử thách còn khó hơn cả chuyến viếng thăm Barca ở vòng đấu trước: "Tôi cảm nhận được Leverkusen có khả năng chiến thắng chúng tôi, điều này rõ ràng hơn cả việc thi đấu tại Catalonia. Điều này đòi hỏi chúng tôi phải chuẩn bị nghiêm túc cho trận đấu này bằng sự tự tin và quyết tâm cao."

"Kasper là HLV giỏi và giàu cảm hứng, cách anh ấy truyền động lực thi đấu là một trong những sức mạnh tối ưu của anh ấy." - Luis Enrique ca ngợi HLV trưởng bên phía Leverkusen.

Leverkusen chưa thắng trận nào tại Champions League, họ đã hòa Copenhagen và PSV sau hai lượt trận. Nhưng kể từ khi HLV Kasper Hjulmand tiếp quản đội, nhà cầm quân người Đan Mạch vẫn giữ được thành tích bất bại và vừa cùng Leverkusen trải qua ba chiến thắng liên tiếp tại giải quốc nội, giúp cựu vô địch Bundesliga dần đi vào ổn định sau khởi đầu chệch choạc thời HLV Erik ten Hag.

PSG cũng không có thành tích tốt khi làm khách tại Đức. Họ chỉ thắng 2, hòa 2 và thua đến 6 lần qua 10 trận. Lần gần nhất ở mùa trước là thất bại 1-0 tại Bayern Munich, trong trận đấu mà đương kim Quả bóng Vàng Ousmane Dembele phải lãnh thẻ đỏ. Trở về hiện tại cho trận Leverkusen - PSG, ngôi sao người Pháp đã kịp bình phục chấn thương và cùng đội trưởng Marquinhos trở lại đội hình Les Parisiens. Với tiền đề này, PSG có lý do để hướng đến chiến thắng từ phát biểu của HLV Luis Enrique: "Mục tiêu của chúng tôi không có gì thay đổi, đó là chiến thắng mọi trận đấu và vượt qua mọi thử thách."

QUANG ANH