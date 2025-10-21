Hjulmand: Leverkusen tự tin đối đầu với PSG ‘xuất sắc nhất thế giới’

HLV Kasper Hjulmand của Bayer Leverkusen khẳng định đội bóng của ông tự tin sẽ giành được kết quả tốt.

Leverkusen chào đón đội bóng toàn sao của Luis Enrique đến BayArena vào thứ Ba, với hy vọng tiếp nối chiến thắng 4-3 đầy thuyết phục trước Mainz vào cuối tuần. Leverkusen đang đứng thứ 5 Bundesliga nhưng gặp khó khăn tại giải đấu hàng đầu của UEFA, khi hòa hai trận mở màn vòng bảng Champions League trước PSV và Copenhagen. Thật vậy, sau khi giành chiến thắng trong hai trận đấu cuối cùng tại cúp châu Âu năm 2024, Leverkusen chỉ thắng 1 trong 6 trận tại cúp châu Âu năm 2025 (hòa 2, thua 3).

Và họ có thể sẽ phải đối đầu với một PSG đang bị tổn thương, đội đã đánh mất vị trí dẫn đầu Ligue 1 sau khi lội ngược dòng từ hai bàn thua để giành lại một điểm trước Strasbourg. Mặc dù tự tin vào cơ hội của đội nhà, Hjulmand vẫn không muốn đánh giá thấp nhà đương kim vô địch Champions League. Ông chia sẻ với các phóng viên: "PSG có lẽ là đội bóng xuất sắc nhất thế giới. Họ đã giành được 5 danh hiệu trong năm nay. Chúng tôi rất tôn trọng họ và đây sẽ là một nhiệm vụ khó khăn.

"Nhưng chúng tôi cũng rất mong chờ, bởi vì các trận đấu Champions League luôn tuyệt vời. Chúng tôi được chơi trên sân nhà và quyết tâm thể hiện phẩm chất của mình. Chúng tôi sẽ cống hiến hết mình để giành chiến thắng. PSG là một đội bóng sở hữu chất lượng hàng đầu ở mọi vị trí và mọi giai đoạn của trận đấu. Họ có khả năng triển khai tấn công tốt từ tuyến dưới, trực diện và nhanh nhẹn, có khả năng đối mặt tốt và rất quyết liệt khi pressing. Đó là một vũ khí lợi hại của họ, nhưng nó cũng mang lại cả rủi ro lẫn cơ hội cho chúng tôi. Chúng tôi tự tin vào lối chơi của mình và tôi nghĩ chúng tôi sẽ có cơ hội”.

Đội bóng Paris cũng chỉ thắng 2 trong 10 trận sân khách gần nhất trước các đội bóng Đức tại Champions League (hòa 2, thua 6), không giữ sạch lưới trong cả 10 trận. Lần gần nhất họ giữ sạch lưới như vậy là vào tháng 2-2014 trong chiến thắng 4-0 trên sân Leverkusen. Nếu PSG giành chiến thắng, họ cũng sẽ san bằng kỷ lục tại giải đấu này. PSG có thể thắng trận thứ sáu liên tiếp tại Champions League, cân bằng chuỗi trận bất bại dài nhất của họ tại giải đấu (sáu trận) từ tháng 9 đến tháng 12-1994.

Tuy nhiên, Hjulmand vẫn chưa nếm mùi thất bại trong bảy trận trên mọi đấu trường kể từ khi thay thế Erik ten Hag, và tin rằng đội bóng của ông có thể tiếp tục chuỗi trận bất bại: "Chúng tôi đang đi đúng hướng. Đội bóng cần những trận đấu và thời gian để tìm lại chính mình. Chúng tôi đang có những tiến bộ tốt. Sau mỗi trận đấu, tôi đều phân tích những gì chúng tôi đã học được và những gì chúng tôi cần cải thiện. Tôi thấy rõ tiềm năng và khả năng của đội bóng này."

Tuy nhiên, HLV Leverkusen sẽ không có sự phục vụ của một số cầu thủ chủ chốt trong đội hình một. Nathan Tella, Lucas Vazquez, Exequiel Palacios, Malik Tillman và Axel Tape đều sẽ vắng mặt vì chấn thương. Patrik Schick và Jarell Quansah đang nỗ lực để ra sân.

