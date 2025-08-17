Luis Diaz ghi bàn giúp Bayern Munich giành Siêu cúp Đức

Tiền đạo tân binh đắt giá Luis Diaz đã ghi bàn và giành danh hiệu ngay trong trận ra mắt chính thức cho Bayern Munich, sau chiến thắng 2-1 trước Stuttgart tại trận tranh Siêu cúp Đức hôm thứ Bảy.

Luis Diaz (phải) ghi bàn giúp Bayern Munich đánh bại Stuttgart 2-1 tại trận Siêu cúp Đức.

Diaz gia nhập Bayern từ Liverpool vào tháng trước và vẫn là thương vụ lớn nhất của CLB trong mùa hè, với tổng giá trị có thể lên đến 75 triệu EUR. Ngôi sao chạy cánh người Colombia dường như cũng rất có duyên với các trận cho mắt cho Bayern, khi trước đó ghi bàn ra mắt giúp đội bóng mới giành chiến thắng 2-1 trước Lyon trong trận giao hữu trước mùa giải tại Allianz Arena.

Harry Kane đã ghi bàn mở tỷ số cho nhà vô địch Bundesliga ở phút 18 khi bóng rơi đúng chỗ để anh dứt điểm vào cột dọc bên trái. Bayern đã chiếm ưu thế trong những phút đầu nhưng Stuttgart đã vùng lên mạnh mẽ, nhưng thủ thành Manuel Neuer có nhiều pha cứu thua xuất sắc, trước Nick Woltemade và sau đó là chối cú sút của Jamie Leweling chỉ phút trước khi Diaz ghi bàn ở phút 77. Leweling, người cần được chăm sóc ngoài sân sau một pha va chạm vào đầu gối, đã ghi bàn an ủi cho Stuttgart ở phút bù giờ thứ 3.

“Khởi đầu bằng một danh hiệu là điều quan trọng nhất”, Harry Kane chia sẻ sau khi giành được danh hiệu đồng đội thứ 2 trong sự nghiệp. Trước đó “đại bạc” Bundesliga hồi tháng 5 là danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp của anh.

Harry Kane nâng cao danh hiệu đồng đội thứ 2 trong sự nghiệp sau Bundesliga.

Trận đấu này đáng chú ý khi Bayern đối đầu Woltemade, tiền đạo này có thể vẫn là mục tiêu chuyển nhượng mùa hè của nhà vô địch Đức. Cho đến nay, hai câu lạc bộ vẫn chưa thể thống nhất về mức phí chuyển nhượng, mặc dù cầu thủ này đã sẵn sàng ra đi. Mặc dù vậy, Giám đốc điều hành của Stuttgart, Alexander Wehrle đã phát biểu khá mạnh mẽ trước trận đấu rằng “Hồ sơ đã được đóng lại!”.

Đây là năm thứ 4 các quan chức bóng đá Đức tổ chức trận đấu mở màn truyền thống của mùa giải vào cùng cuối tuần, trùng vòng đầu tiên của Cúp Quốc gia Đức, buộc các đội tham dự phải hoãn các trận đấu cúp. Stuttgart chỉ bắt đầu hành trình bảo vệ danh hiệu Cúp Quốc gia Đức tại Eintracht Braunschweig vào ngày 26-8, còn Bayern sẽ gặp đội bóng hạng ba Wehen Wiesbaden vào ngày hôm sau.

Các trận đấu tại vòng một Cúp Quốc gia Đức vào thứ Bảy. Wolfsburg đã đè bẹp đội hạng năm SV Hemelingen với tỷ số 9-0, và các đội bóng Bundesliga khác cũng giành được những chiến thắng đậm đà trước các đối thủ hạng dưới. RB Leipzig, đội bóng hai lần vô địch, đã hai lần lội ngược dòng để đánh bại đội hạng tư SV Sandhausen với tỷ số 4-2 nhờ các tân binh Ezechiel Banzuzi và Yan Diomande ghi bàn.

Heidenheim đã giành chiến thắng 5-0 trước đội hạng tư Bahlinger SC với 10 cầu thủ, Hoffenheim đã giành chiến thắng 4-0 trước đội hạng ba Hansa Rostock, và Freiburg đã giành chiến thắng 2-0 trước câu lạc bộ hạng tư Sportfreunde Lotte.

Hamburger SV, đội bóng đã giành quyền trở lại Bundesliga mùa trước, đã vượt qua nỗi sợ hãi trước đội hạng năm Pirmasens, gỡ hòa ở những phút cuối để đưa trận đấu vào hiệp phụ, nơi Ransford-Yeboah Königsdörffer đánh đầu ấn định chiến thắng 2-1. Bochum cũng cần một bàn thắng muộn để gỡ hòa, trước khi giành chiến thắng 3-1 trước Dynamo Berlin chỉ còn chín người. St. Pauli cần đến loạt luân lưu để vượt qua đối thủ cùng hạng tư Eintracht Norderstedt.

Đội bóng hạng tư FV Illertissen đã gây bất ngờ cho Nuremberg bằng chiến thắng 6-5 trên chấm luân lưu, sau khi trận đấu kết thúc với tỷ số 3-3 trong hiệp phụ. Ngoài ra, đội hạng nhì Darmstadt đã giành chiến thắng 2-1 trước đội hạng tư Lübeck, và đội hạng ba Energie Cottbus đã giành chiến thắng 1-0 trước Hannover, đội đang chơi ở hạng đấu cao hơn.

PHI SƠN