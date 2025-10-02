Liverpool thua 2 trận liền: Hiện tượng hay bản chất?

Sau hai thất bại trên sân khách chỉ trong vòng bốn ngày, khởi đầu xuất sắc của Liverpool ở mùa giải đột ngột trở nên xa xôi. Những kết quả tồi tệ xa nhà không phải là điều mới mẻ đối với đội bóng này.

Trừ khi may mắn trong các cuộc bốc thăm cúp, các trận đấu sân khách thường chiếm khoảng một nửa tổng số trận trong mùa giải. Do đó, việc duy trì phong độ tốt khi thi đấu xa Anfield trở nên cực kỳ quan trọng, đặc biệt nếu mục tiêu là chinh phục mọi danh hiệu.

Sau khi nâng cao chức vô địch Premier League mùa trước, Liverpool đặt tham vọng giành tất cả ở mùa 2025-26. Chỉ cách đây một tuần, họ còn dẫn đầu bảng xếp hạng với cách biệt năm điểm, thắng trận mở màn Champions League và lọt vào vòng bốn cúp liên đoàn. Lữ đoàn đỏ khởi đầu hoàn hảo với bảy chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, nhưng hai thất bại chỉ trong bốn ngày đã thay đổi hoàn toàn không khí xung quanh chiến dịch của họ.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng Premier League bị cắt giảm xuống còn hai điểm sau thất bại 1-2 trước Crystal Palace thứ Bảy, và họ tiếp tục thua 0-1 trước Galatasaray thứ Ba ở trận thứ hai giai đoạn league của Champions League. Cựu hậu vệ Liverpool, Jamie Carragher đã gọi đội bóng là "một mớ hỗn độn" và nhận xét họ "không chơi bóng đá lúc này, mà đang chơi bóng rổ" trên CBS Sports sau trận thua tại Thổ Nhĩ Kỳ. Dĩ nhiên, hai thất bại sau bảy chiến thắng chưa phải là khủng hoảng, nhưng xét đến việc các chiến thắng trước đó không hoàn toàn thuyết phục, những thất bại này có thể chỉ ra vấn đề sâu sắc hơn.

Liverpool thường cần bàn thắng muộn để đánh bại Bournemouth, Newcastle United, Arsenal, Atlético Madrid, Burnley và Southampton. Ngay cả trong chiến thắng 2-1 derby Meyserside tại Anfield, họ cũng phải bám víu đến phút cuối. Khả năng kết thúc mạnh mẽ đã bỏ lỡ ở Selhurst Park, nơi Palace tìm thấy bàn thắng ở phút bù giờ. Tại Istanbul, đội bóng của HLV Arne Slot hì hục nhưng thiếu ý tưởng sau khi bị dẫn bàn. Galatasaray, đội từng thủng lưới năm bàn trước Eintracht Frankfurt ở vòng một Champions League, dễ dàng giữ sạch lưới.

Đây là lần thứ hai Slot thua liên tiếp kể từ khi dẫn dắt Liverpool, lần trước là tháng Ba với thất bại trước PSG ở Champions League và thua Newcastle ở chung kết cúp liên đoàn khiến giấc mơ “ăn 4” tan thành mây khói. Tuy nhiên, các chiến thắng sân nhà gần đây trước A.Madrid và Everton cho thấy tiềm năng. Liverpool thống trị A.Madrid dù mất lợi thế dẫn hai bàn lần thứ ba mùa này, trước khi Virgil van Dijk ghi bàn muộn. Trong hiệp một derby Merseyside, họ chơi xuất sắc.

Thế nhưng, hai thất bại sân khách gần nhất khiến Liverpool thua năm trong tám trận xa nhà gần đây trên mọi đấu trường (thắng ba). Con số này chưa tính thất bại luân lưu trước Palace ở Community Shield tại Wembley. Ba chiến thắng sân khách đều cần bàn muộn, hai trước tân binh Leicester City và Burnley, còn lại là trận thắng kịch tính 3-2 trước Newcastle – nơi họ đánh mất lợi thế dẫn hai bàn trước đối thủ chơi thiếu người, trước khi Rio Ngumoha 16 tuổi ghi bàn quyết định ở phút cuối.

Trước đó, dưới thời Slot, Liverpool chỉ thua ba trong 24 trận sân khách (thắng 16, hòa năm). Ba thất bại đó là thua Tottenham ở bán kết lượt đi cúp liên đoàn (nhưng thắng dễ lượt về), thua PSV ở Champions League sau khi chắc suất vòng 16, và thua Plymouth Argyle ở FA Cup với đội hình xoay tua. Nhưng trong tám trận sân khách gần nhất, họ thua Fulham, Chelsea, Brighton, Palace và Galatasaray.

Liệu đây chỉ là xui xẻo, hay có vấn đề đáng lo ngại hơn về phong độ sân khách của Liverpool? Đào sâu vào số liệu, trong 24 trận sân khách đầu tiên dưới Slot, Liverpool trung bình ghi 2.1 bàn từ 2.04 bàn thắng kỳ vọng xG mỗi trận, thủng lưới 1.04 bàn từ 0.99 xG. Mọi thứ cân bằng. Nhưng ở tám trận sau, họ ghi trung bình 1.4 bàn từ 1.83 xG, thủng 1.8 bàn từ 1.46 xG. Dù sút nhiều hơn (17.4 so với 15.9 cú sút mỗi trận), chất lượng cơ hội giảm: xG mỗi cú sút từ 0.13 xuống 0.11, tỷ lệ chuyển hóa từ 13.4% xuống 7.9%. xG thủng lưới mỗi cú sút tăng từ 0.09 lên 0.12, tỷ lệ chuyển hóa thủng lưới từ 9.5% lên 14.4%.

Tóm lại, so với 24 trận trước, tám trận gần nhất cho thấy Liverpool tạo cơ hội kém chất lượng hơn, bỏ lỡ nhiều hơn, đồng thời để lộ cơ hội chất lượng cao và thủng lưới dễ dàng. Không lạ khi họ gặp khó khăn xa Anfield. Đáng chú ý, tỷ lệ kiểm soát bóng tăng từ 55.7% lên 64.8% ở tám trận đó. Có lẽ là do đối thủ chủ động nhường bóng – và họ đúng. Ngay cả Chelsea chỉ cầm 35% bóng nhưng thắng 3-1.

Cuối tuần này, Liverpool làm khách Chelsea – nơi họ chưa thắng kể từ trận 2-0 tháng 9-2020 (không khán giả). Trong khi đó, Arsenal đấu West Ham sớm, nghĩa là Liverpool có thể không còn là đầu bảng trước lúc ra sân. Thua nữa sẽ là ba thất bại liên tiếp lần đầu từ tháng 4-2023.

Không thể bỏ qua tác động khôn lường từ mất mát bi kịch Diogo Jota hè qua. Sự kiện đau thương ảnh hưởng đến đội hình gắn kết, không dễ vượt qua nhanh chóng. Chỉ cần chút khác biệt, kết quả thay đổi, và phong độ được nhìn khác. Bóng đá đánh giá bằng kết quả, đôi khi quá mức.

Kết quả phụ thuộc may rủi lẫn màn trình diễn, Liverpool từng hưởng lợi và chịu thiệt mùa này. Tuy nhiên, số liệu cơ bản vẫn đáng lo. Phong độ sân khách sa sút rõ rệt vài tháng qua, và nếu muốn giữ vương miện Premier League cùng tranh Champions League, vấn đề phải được khắc phục ngay lập tức. Mùa giải còn dài, nhưng hành động sớm sẽ quyết định họ có tranh chấp mọi mặt trận hay không.

HỒ VIỆT