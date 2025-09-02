Liverpool chuẩn bị hoàn tất thương vụ gây chú ý cho đội trưởng Marc Guehi của Crystal Palace vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng sau khi đạt được thỏa thuận với đối thủ Premier League.

Liverpool đạt được thỏa thuận 35 triệu bảng với hậu vệ Marc Guehi từ Crystal Palace

Liverpool chuẩn bị ký hợp đồng với Marc Guehi hôm nay. Họ đã đồng ý một thỏa thuận trị giá 35 triệu bảng để chiêu mộ anh từ Crystal Palace. Hậu vệ này hiện đang trải qua buổi kiểm tra y tế tại London và sẽ chính thức ký hợp đồng sau khi mọi việc hoàn tất, trừ khi có trục trặc nào đó xảy ra vào phút chót.

Thời gian đang trôi nhanh nhưng vẫn còn rất nhiều thời gian để hoàn tất thương vụ này. Guehi còn một năm hợp đồng với Palace nhưng giờ đây họ đã miễn cưỡng bán anh, đồng thời đang cố gắng chốt hạ một thỏa thuận để tuyển mộ ngưởi thay thế.

Việc Guehi chuyển đến Anfield diễn ra sau trận đấu trong mơ của Đại bàng. Anh đã đá chính, đeo băng đội trưởng và ghi bàn cho Palace trong chiến thắng xuất sắc trước Aston Villa hôm Chủ nhật.

Khi được hỏi về những đồn đoán sau chuyến đi đó, anh nói: "Tôi ổn. Tôi đoán vậy. Tôi không thích sự chú ý. Tôi mừng vì mình có một CLB tốt và những đồng đội tốt xung quanh. Khi bạn tập trung vào điều quan trọng, bóng đá, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn một chút".

Anh nói thêm: "Palace có ý nghĩa rất lớn. Tôi là một chàng trai nam London, lớn lên ở nam London và làm đội trưởng CLB từ khi còn nhỏ. Họ đã đối xử tuyệt vời với tôi và gia đình tôi. Thật vinh dự khi được chơi cho CLB này".

Trong khi đó, HLV của Palace, Oliver Glasner, đã chia sẻ suy nghĩ của mình về tương lai của Guehi và bày tỏ mong muốn giữ anh ở lại Selhurst Park - một mong muốn đã bị phớt lờ.

"Tôi đã nói với chủ tịch rằng chúng tôi phải giữ Marc nếu muốn có một mùa giải thành công", Glasner nói với BBC Sport. “Chúng tôi không có cơ hội tìm được người thay thế phù hợp chỉ trong một ngày. Tất cả chúng tôi đều đồng ý rằng sẽ bán Marc nếu có người thay thế phù hợp trong đội hình.

"Chúng tôi muốn có người thay thế trước ngày 1-7. Bây giờ là ngày 31-8 và chúng tôi vẫn chưa có người thay thế. Chúng tôi đã có thỏa thuận này nên tôi hiểu rõ. Cậu ấy là một cầu thủ vô cùng quan trọng. Cậu ấy là một trong những cầu thủ chủ chốt của chúng tôi - cậu ấy là đội trưởng của chúng tôi".

Guehi không phải là gương mặt mới duy nhất sẽ đến Anfield vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng. Tiền đạo Alexander Isak của Newcastle cũng đã trải qua buổi kiểm tra y tế sau khi hai bên đạt được thỏa thuận trị giá 130 triệu bảng.

Một khi cả Guehi và Isak đều gia nhập đội bóng, họ sẽ nâng tổng chi tiêu mùa hè của Liverpool lên hơn 450 triệu bảng dưới thời Arne Slot. Những bản hợp đồng béo bở khác của họ bao gồm Florian Wirtz và Hugo Ekitike - người đã có khởi đầu đầy hứa hẹn tại Merseyside cho đến nay.

HOÀNG HÀ