Liverpool đã vô tình trở thành đội bóng…Hà Lan tốt nhất Châu Âu

Dòng chảy ổn định của các cầu thủ và nhân sự hậu trường Hà Lan đổ về Anfield là minh chứng hùng hồn cho việc bóng đá đã trở thành một trong những mặt hàng xuất khẩu vĩ đại nhất của xứ sở hoa tulip. Điều này đã biến Liverpool, một câu lạc bộ Anh truyền thống, thành một thực thể mang đậm dấu ấn Oranje – “đội bóng màu cam” - đến mức họ được ví von là đội bóng Hà Lan tốt nhất châu Âu hiện tại.

Mùa giải trước, HLV Arne Slot và đội trưởng Virgil van Dijk đã làm nên lịch sử, trở thành cặp đôi HLV và đội trưởng người Hà Lan đầu tiên cùng nhau giành chức vô địch giải Vô địch Quốc gia Anh. Đó là một thành tựu kép cho bóng đá Hà Lan, nhưng được thực hiện ở bên kia bờ Bắc Hải, cách xa Eredivisie – Giải VĐQG Hà Lan.

Tại đấu trường châu Âu mùa này, Liverpool đã xác lập một lát cắt lịch sử Hà Lan: trận đấu với Atletico Madrid, họ trở thành câu lạc bộ ngoài Hà Lan đầu tiên có bốn cầu thủ Hà Lan đá chính, và người ghi bàn thắng quyết định trong những phút bù giờ, trớ trêu thay, lại chính là đội trưởng Van Dijk. Dù kết quả không lặp lại trong trận gặp Galatasaray (thua 0-1), sự hiện diện của Frimpong, Gravenberch, Gakpo và Van Dijk là một tuyên bố chiến thuật rõ ràng.

Sự bành trướng của người Hà Lan tại Anfield là bằng chứng cho thấy bóng đá là một ngành công nghiệp xuất khẩu vĩ đại của một quốc gia nhỏ bé nhưng đã liên tục đạt được thành công vượt trội so với quy mô dân số và tài năng tiềm ẩn trong sáu thập kỷ qua. Điều đáng chú ý là sự xâm lấn này lại bắt nguồn từ người tiền nhiệm người Đức, Jurgen Klopp, chứ không phải Slot. Klopp đã mua về Van Dijk, Wijnaldum và Gakpo. Điều này khác hẳn với HLV người Hà Lan, Erik ten Hag tại Manchester United, người bị chỉ trích là quá ưu ái đồng hương, biến chính sách chuyển nhượng của Man United thành một tờ báo theo dõi tin tức Hà Lan.

HLV Slot, ngược lại, chỉ mua một cầu thủ Hà Lan là Frimpong (người thậm chí không nói tiếng Hà Lan vì lớn lên ở Anh), nhưng lại nhập khẩu hàng loạt HLV và trợ lý Hà Lan: Sipke Hulshoff, cựu HLV Feyenoord Giovanni van Bronckhorst, và cả cựu cầu thủ Everton John Heitinga để tăng cường kinh nghiệm Premier League.

Dàn cầu thủ và HLV Hà Lan tại Liverpool có thể được phân loại thành bốn nhóm rõ rệt, gắn liền với ba câu lạc bộ lớn của Hà Lan: Ajax, Feyenoord, PSV, và nhóm "ngoại đạo" (Van Dijk, Frimpong). Gravenberch và Heitinga xuất thân từ Ajax. Wijnaldum, Slot, Hulshoff và Van Bronckhorst có liên hệ với Feyenoord. Gakpo và Pep Lijnders (trợ lý của Klopp) là sản phẩm của PSV.

Sự hòa nhập của họ diễn ra một cách hữu cơ và tự nhiên. Wijnaldum và Van Dijk đến từ các câu lạc bộ Premier League, được Klopp tái tạo thành những phiên bản tốt hơn. Đặc biệt, Wijnaldum được chuyển từ vị trí số 10 thành tiền vệ lùi sâu, trở thành tiền vệ trung tâm mẫu mực của Klopp.

Khi Klopp thay đổi triết lý Gegenpressing sang lối chơi chú trọng kiểm soát bóng hơn, đó là thời điểm Lijnders thay thế Zeljko Buvac làm cánh tay phải của ông. Gegenpressing trở nên ít chất Đức hơn, dù chưa phải là Total Football (Bóng đá Tổng lực) hoàn toàn.

Gakpo và Gravenberch là những nhân tố quan trọng trong Liverpool 2.0, quá trình tái thiết hàng công và hàng tiền vệ mà Klopp thực hiện trước khi rời đi, tạo tiền đề cho thành công của Slot. Slot sau đó lại tiếp tục quá trình "tái tạo" của riêng mình: Gakpo, vốn là cầu thủ đa năng dưới thời Klopp, được Slot sử dụng cố định ở cánh trái và ghi 18 bàn mùa trước. Gravenberch, vốn là tiền vệ tấn công dưới thời Klopp, lại trở thành tiền vệ số 6 được Slot ưu tiên. Sự thay đổi vị trí này cho thấy kiến thức chuyên sâu về cầu thủ có được từ Eredivisie đã giúp Slot phát huy tối đa tiềm năng của họ.

Mối quan hệ giữa Slot và Van Dijk có vẻ xa cách hơn nhưng đã trở nên bền chặt. Slot thậm chí còn ngạc nhiên về khả năng chuyền bóng của Van Dijk khi tái hợp. Liên minh vững chắc giữa họ là chìa khóa cho danh hiệu Premier League mùa giải trước.

Dù có vẻ khó khăn để Liverpool giữ được chức vô địch Premier League mùa này, nhưng lịch sử đã ghi nhận chỉ có duy nhất một đội giành cúp châu Âu với cả HLV và đội trưởng người Hà Lan: Ajax năm 1995, dưới sự dẫn dắt của Van Gaal và Danny Blind. Tại Anfield, công thức "Bộ đôi Hà Lan" đã mang lại thành công lớn ở giải quốc nội.

Từ những bản hợp đồng được mua bởi một HLV người Đức, đến việc HLV và đội trưởng người Hà Lan cùng nhau chinh phục Anh quốc, và giờ là việc các cầu thủ Hà Lan tạo ra dấu ấn lịch sử ở châu Âu, Liverpool đang trở thành một nơi mà tinh hoa bóng đá Hà Lan được chưng cất và nâng tầm. Anfield đã trở thành một mảnh đất màu mỡ cho những tài năng xứ sở cối xay gió.

Bóng đá Hà Lan, giờ đây, đã tìm thấy đội bóng tốt nhất của mình tại Anh.

HỒ VIỆT