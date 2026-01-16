Lisandro Martinez muốn giải nghệ sau chấn thương đầu gối

Lisandro Martinez trở lại sân cỏ vào ngày 30-11 trong trận đấu với Crystal Palace.

Những rắc rối về chấn thương của nhà vô địch World Cup 2022 bắt đầu với chấn thương bàn chân vào cuối mùa giải 2022-2023, trước khi một loạt vấn đề khiến anh chỉ có 11 lần ra sân ở Premier League mùa giải tiếp theo. Sau đó, anh bị đứt dây chằng chéo trước vào tháng 2-2025, và ca phẫu thuật sau đó khiến anh phải nghỉ thi đấu 10 tháng.

Tuyển thủ Argentina mới đây chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với AFA Estudio: “Sau 2 hoặc 3 tuần đầu tiên, tôi không muốn chơi bóng đá nữa. Bởi vì tôi đã trải qua chấn thương gãy xương bàn chân, và giờ lại là đầu gối... Khi bị chấn thương, tôi hoàn toàn mất thăng bằng vì cơn đau không thể chịu đựng được. Phản ứng đầu tiên của tôi là ‘tôi sẽ về nhà, tôi sẽ ở bên gia đình ở Argentina. Đủ rồi, tôi không muốn chịu đựng thêm nữa, tôi muốn khỏe mạnh, tôi muốn tận hưởng cuộc sống’. Nhưng khi bạn mất cân bằng, bạn có thể nói bất cứ điều gì vì bạn không kết nối với chính mình. Rõ ràng là tôi đã chấp nhận 3 tuần đau buồn đó, khoảng thời gian mà tôi không còn là chính mình nữa”.

Quá trình phục hồi đã buộc ngôi sao 27 tuổi này phải “tái tạo” bản thân. Anh lưu ý rằng trong giai đoạn đỉnh điểm của quá trình hồi phục, cơn đau dai dẳng và nỗi sợ hãi không bao giờ trở lại phong độ trước đây đã đeo bám anh. “Bạn phải tái tạo bản thân theo mọi nghĩa: thể chất, tinh thần và cá nhân. Bạn cảm thấy mình không còn là một cầu thủ bóng đá nữa”, anh nói thêm.

Trong suốt hành trình đó, sự hỗ trợ của những người thân thiết đã đóng vai trò vô cùng quan trọng. Gia đình, bạn bè và liệu pháp tâm lý liên tục đã giúp anh vượt qua những lúc cám dỗ “bỏ cuộc” xuất hiện. “Đó là lúc bạn thể hiện con người thật của mình”, Lisandro chia sẻ, và nhấn mạnh một sự kiện thay đổi cuộc đời là động lực chính của mình: sự ra đời của con gái anh. “Điều tạo nên sự khác biệt chính là sự ra đời của con gái tôi. Tôi bị chấn thương và một tháng sau con bé chào đời, và tôi nói: ‘Không, không... không đời nào tôi bỏ cuộc’. Con bé là động lực của tôi mỗi ngày. Tôi đến mọi buổi tập để cống hiến hết mình, hoàn toàn và chỉ dành riêng cho con gái tôi”.

Trung vệ này trở lại sân cỏ vào ngày 30-11 trong trận đấu với Crystal Palace. Kể từ đó, anh đã dần hòa nhập trở lại đội hình của Man.United và tiếp tục tập luyện cùng đội tuyển quốc gia Argentina dưới sự dẫn dắt của Lionel Scaloni - một dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự tin tưởng của ban huấn luyện dành cho anh khi World Cup 2026 đang đến gần. “Tôi cảm thấy rất tốt. Tôi hơi ngạc nhiên vì nghĩ rằng việc trở lại sẽ khó khăn hơn, nhưng chúng tôi đã sắp xếp thời gian thi đấu của tôi rất tốt - mọi thứ đều rất tiến triển. CLB đã làm rất tốt và điều đó đã giúp tôi rất nhiều trong việc cảm thấy tốt hơn bây giờ. Về thể chất và tinh thần, tôi tốt hơn bao giờ hết”.

VIỆT TÙNG