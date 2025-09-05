Lionel Messi: “Tôi vẫn chưa quyết định về World Cup”

Lionel Messi đã rất xúc động sau khi chơi trận đấu chính thức cuối cùng trên sân nhà cùng đội tuyển quốc gia Argentina, nơi anh tỏa sáng với cú đúp bàn thắng trong chiến thắng 3-0 trước Venezuela tại vòng loại World Cup hôm thứ Năm trên sân Monumental ở Buenos Aires. Nhưng siêu sao 38 tuổi từ chối đưa ra cam kết về sự góp mặt ở World Cup 2026.

Lionel Messi xúc động khi chơi trận đấu chính thức cuối cùng trên sân nhà cùng tuyển Argentina.

Đội trưởng tuyển Argentina đã ghi bàn ở các phút 39 và 80, chen giữa là pha lập công của Lautaro Martinez ở phút 76. Với việc Messi tuyên bố không ra sân trong trận đấu vòng loại cuối cùng tại Ecuador, nhưng với 36 bàn thắng, anh vẫn là người dẫn đầu danh sách ghi bàn mọi thời đại ở vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ. Luis Suarez đã có 29 bàn thắng ở vòng loại châu lục, và cũng đã từ giã đội tuyển Uruguay...

Nhà vô địch thế giới Argentina chắc chắn kết thúc ở vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng CONMEBOL, với 38 điểm sau 17 trận, và đã sớm giành quyền tham dự World Cup 2026. Khi được hỏi về việc thi đấu tại World Cup vào mùa hè tới tại Mỹ, Mexico và Canada, siêu sao 8 lần giành Quả bóng vàng trả lời: “Chúng ta hãy chờ xem! Giống như tôi đã nói trước đây về World Cup, tôi nghĩ mình sẽ không thi đấu thêm lần nào nữa. Vì tuổi tác của tôi, điều hợp lý nhất là tôi sẽ không thể tham dự. Nhưng chúng tôi sắp đến đích rồi, nên tôi rất hào hứng và có động lực để thi đấu. Như tôi vẫn thường nói, tôi chỉ muốn thi đấu từng ngày, dựa trên cảm xúc của mình”.

Messi vẫn sung mãn nhưng từ chối đưa ra cam kết về sự góp mặt ở World Cup 2026.

“Tôi đang cố gắng giữ tinh thần thoải mái và trên hết là thành thật với bản thân”, Messi nói thêm. “Khi tôi cảm thấy thoải mái, tôi tận hưởng nó, nhưng khi không, thành thật mà nói, tôi không có khoảng thời gian vui vẻ, vì vậy tôi thà không tham dự nếu cảm thấy không thoải mái. Vậy nên, hãy chờ xem. Tôi vẫn chưa quyết định về World Cup. Tôi sẽ kết thúc mùa giải hiện tại, sau đó sẽ có giai đoạn tiền mùa giải, và còn sáu tháng nữa. Hãy chờ xem tôi cảm thấy thế nào. Hy vọng tôi sẽ kết thúc mùa giải MLS này một cách tốt đẹp, và có một giai đoạn tiền mùa giải tốt vào năm 2026, rồi tôi sẽ quyết định”.

Messi đã có những kỷ niệm đẹp khi được chơi trận đấu quốc tế chính thức cuối cùng trên sân nhà, trước đám đông cuồng nhiệt đã tập trung tại sân vận động Monumental để chia tay anh. “Kết thúc trận đấu theo cách này là điều tôi hằng mơ ước”, Messi chia sẻ. “Tôi đã trải nghiệm rất nhiều điều trên sân cỏ này, cả tốt lẫn xấu, nhưng được chơi bóng ở Argentina, trước mặt người hâm mộ luôn là một niềm vui... Mọi thứ chúng tôi đã trải qua đều tuyệt vời. Hôm nay là trận đấu cuối cùng giành điểm ở đây”.

THANH TUẤN