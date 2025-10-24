Lionel Messi ở lại Inter Miami đến năm 2028

Siêu sao Lionel Messi cuối cùng đã đồng ý ký hợp đồng mới với Inter Miami, một thỏa thuận phải mất vài tháng để hoàn tất và đảm bảo rằng biểu tượng lớn nhất của môn thể thao này sẽ ở lại với CLB bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) trong kế hoạch chuyển đến sân vận động mới vào năm tới.

Lionel Messi cuối cùng đã đồng ý ký hợp đồng mới với Inter Miami có thời hạn đến năm 2028.

Thỏa thuận được công bố vào thứ Năm, một ngày trước trận mở màn vòng play-off MLS của Inter Miami với Nashville vào tối thứ Sáu. Đội bóng đã thông báo về động thái này trong một bài đăng trên mạng xã hội, trong đó có hình ảnh Messi ký hợp đồng bên trong sân vận động mới vẫn đang được xây dựng. “Anh ấy đã về nhà”, Inter Miami cho biết trong bài đăng. Inter Miami cũng cho biết hợp đồng có thời hạn 3 năm, kéo dài đến năm 2028. Việc Messi gia hạn chắc chắn sẽ thúc đẩy doanh số bán vé tại sân vận động mà đội bóng đang xây dựng gần Sân bay Quốc tế Miami.

Inter Miami đã bán vé trọn gói và nhận đặt cọc chỗ ngồi tại sân mới trong hơn một năm qua, tất cả đều với giả định rằng Messi sẽ tiếp tục gắn bó với đội bóng. “Tôi thực sự hạnh phúc khi được ở lại đây và tiếp tục dự án này, không chỉ là một giấc mơ mà còn trở thành hiện thực tuyệt đẹp - được chơi tại sân vận động này, tại Miami Freedom Park”, Messi chia sẻ trong bài phát biểu được CLB công bố. “Kể từ khi đến Miami, tôi đã rất hạnh phúc, vì vậy tôi thực sự vui mừng khi được tiếp tục ở đây”.

Quyết định ở lại Miami của siêu sao 38 tuổi là một quyết định quan trọng đối với cả CLB và MLS. Messi là Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải trước và là ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu này một lần nữa trong năm nay, điều này sẽ giúp anh trở thành cầu thủ thứ 2 từng 2 lần giành giải thưởng này trong lịch sử giải đấu (Preki đã giành giải vào các năm 1997 và 2003), nhưng là người đầu tiên giành được nó trong 2 năm liên tiếp..

Lionel Messi lần đầu giành Chiếc giày vàng MLS sau khi ghi được 29 bàn thắng mùa này.

“Hãy tận hưởng Leo, chứng kiến ​​cậu ấy tận hưởng những gì mình đang làm, cậu ấy rất, rất quyết tâm và cậu ấy cố gắng truyền tải điều đó cho toàn đội”, HLV Javier Mascherano của Inter Miami phát biểu hôm thứ Năm. “Cách tốt nhất để giúp Leo là cố gắng làm đúng những điều cần làm, khiến cậu ấy phải thoải mái trên sân. Leo thoải mái khi mọi thứ diễn ra đúng hướng. Với cậu ấy trong đội hình, khi chúng tôi làm đúng cách, chúng tôi sẽ có nhiều cơ hội thành công”.

Messi đã giành Chiếc giày vàng MLS mùa này sau khi ghi được 29 bàn thắng, nhiều hơn 5 bàn so với Denis Bouanga của LAFC và Sam Surridge của Nashville. Anh cũng có 19 pha kiến ​​tạo, và tổng cộng 48 pha góp công vào bàn thắng của anh chỉ kém kỷ lục 49 bàn thắng của MLS do Carlos Vela lập vào năm 2019 một bàn. Mùa giải này, Messi đã ghi nhiều hơn một bàn trong 5 trận liên tiếp - giúp anh trở thành cầu thủ MLS đầu tiên đạt được thành tích này - và có 10 trận ghi nhiều hơn một bàn, một kỷ lục khác của giải đấu. Kỷ lục trước đó là 8 trận.

Messi đã 38 tuổi, điều này khiến hợp đồng này có thể là hợp đồng cuối cùng của anh với tư cách là một cầu thủ chuyên nghiệp. Anh đã dành hơn nửa cuộc đời thi đấu chuyên nghiệp, ra mắt Barcelona khi mới 17 tuổi vào năm 2004. Hiện vẫn chưa rõ Messi, chủ nhân 8 Quả bóng Vàng và thường được coi là ngôi sao lớn nhất của môn thể thao này, dự định sẽ tiếp tục thi đấu trong bao lâu. Anh đã dẫn dắt Argentina đến chức vô địch World Cup 2022, và giờ có thể cùng đội tuyển quốc gia của anh đặt mục tiêu bảo vệ danh hiệu này khi giải đấu được tổ chức vào tháng 6 và tháng 7 tới tại Mỹ, Mexico và Canada…

LINH SƠN