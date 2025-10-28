Lionel Messi chưa quyết định tham dự World Cup 2026

Theo The Athletic, dù siêu sao Lionel Messi đã ký hợp đồng mới 3 năm với Inter Miami, anh được cho là vẫn chưa quyết định liệu có cùng Argentina bảo vệ chức vô địch thế giới tại World Cup 2026 ở Mỹ, Canada và Mexico hay không.

Lionel Messi liên tục khẳng định chỉ tham dự World Cup 2026 khi là “phiên bản hoàn hảo” của mình.

Messi đã hiện thực hóa giấc mơ cả đời tại kỳ World Cup gần đây nhất ở Qatar, nơi anh ghi 7 bàn thắng đưa đội tuyển quốc gia đến với giải thưởng danh giá nhất của thế giới bóng đá. Sau khi nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup năm 2022, Messi giờ đây phải quyết định xem có nên tham gia bảo vệ chức vô địch của Argentina, hay kết thúc sự nghiệp quốc tế trước giải đấu năm sau.

Cầu thủ giữ kỷ lục giành 8 Quả bóng vàng gần đây đã ký hợp đồng gia hạn với Inter Miami đến năm 2028, khiến nhiều người tin chắc rằng anh sẽ là thủ lĩnh đội hình của HLV Lionel Scaloni tại World Cup 2026. Tuy nhiên, theo The Athletic, huyền thoại 38 tuổi này vẫn chưa quyết định liệu anh có tham dự giải đấu 48 đội hay không. Messi, cầu thủ ghi bàn và ra sân nhiều nhất mọi thời đại của Argentina, sẵn sàng đợi đến gần thời điểm giải đấu khởi tranh mới đưa ra quyết định cuối cùng.

Bài báo cho biết Messi sẽ cân nhắc một số yếu tố, bao gồm cả “sức khỏe và thể lực” của anh trong quá trình chuẩn bị cho World Cup. Cựu sao Barcelona cũng sẽ đánh giá liệu anh còn đủ “khát khao” được thi đấu tại một giải đấu căng thẳng, sau khi trải qua nửa đầu mùa giải năm 2026 cùng Inter Miami.

Messi có thể đã 38 tuổi và đang ở giai đoạn cuối sự nghiệp, nhưng anh vẫn đang thể hiện phong độ ấn tượng cho CLB, thể hiện qua việc ghi được 29 bàn thắng và 19 pha kiến ​​tạo sau 44 lần ra sân mùa này. Sự tham gia của Messi ở đội tuyển quốc gia đã bị cản trở bởi chấn thương trong năm qua, tuy nhiên, ngay cả khi không đá chính trong mọi trận đấu, Messi luôn có thể tạo nên ảnh hưởng đến cả trận đấu chỉ trong chớp mắt, ngay cả khi vào sân từ ghế dự bị. Vai trò lãnh đạo và sự hiện diện của Messi với tư cách là đội trưởng và là người hùng của Argentina là không thể phủ nhận, và không có gì khó hiểu khi cho rằng cơ hội bảo vệ danh hiệu của La Albiceleste sẽ giảm đi nếu ngôi sao của họ quyết định kết thúc sự nghiệp quốc tế.

VIỆT TÙNG