Liệu có ai ngăn cản được Yamal và Tây Ban Nha tiến tới vinh quang World Cup?

Trong khi phần lớn các đội tuyển quốc gia hàng đầu thế giới đang nghi ngờ, thất vọng hay tự hỏi "chuyện gì đang xảy ra?" trong những ngày cuối của kỳ nghỉ quốc tế tháng 9, Tây Ban Nha đã thẳng tiến khi hủy diệt Thổ Nhĩ Kỳ trong trận đấu vòng loại FIFA World Cup 2026 vào Chủ nhật. Đó là một màn trình diễn bóng đá nhấn mạnh rằng, vào ngày đẹp trời nhất, nhà vô địch châu Âu vẫn là đội bóng thú vị, tàn khốc và không thể cưỡng lại nhất trên thế giới.

Nếu bạn chưa xem trận thắng đậm 6-0 của họ trước đội bóng của Vincenzo Montella, đội có sự góp mặt của Arda Güler của Real Madrid, Hakan Çalhanoglu của Inter Milan và Kerem Aktürkoglu của Fenerbahce, thì hãy biết rằng, đó không chỉ là một tỷ số lớn trước một đội bóng không để thủng lưới sáu bàn trên sân nhà trong suốt 41 năm – đó là một màn trình diễn bóng đá tuyệt vời, đồng điệu.

Thủ môn Thổ Nhĩ Kỳ, Ugurcan Çakır, là cầu thủ xuất sắc nhất của họ. Tây Ban Nha ra sân mà không có sáu trong số 11 cầu thủ đá chính đã giành chức vô địch châu Âu mùa hè năm ngoái, thế nhưng bàn thắng thứ hai của La Roja đến từ 75 giây kiểm soát bóng, 25 đường chuyền, 66 lần chạm bóng, với tất cả các cầu thủ của HLV Luis De La Fuente đều tham gia vào pha phối hợp ít nhất một lần.

Cùng thời điểm đó, Đức thất bại trước Slovakia (xếp hạng 52 FIFA) – thất bại sân khách đầu tiên trong lịch sử các chiến dịch vòng loại World Cup của Die Mannschaft (56 trận) – và Anh khiến người hâm mộ chán nản với chiến thắng nhọc nhằn 2-0 trước Andorra, đội xếp hạng 174 (dân số 82.000) trước khi có màn hủy diệt trên sân Serbia hôm thứ Ba. Hà Lan giành chiến thắng sít sao 3-2 trước Litva xếp hạng 143 tại Kaunus, sau khi hòa 1-1 trước Ba Lan trên sân nhà vài ngày trước đó, trong khi Croatia, á quân World Cup 2018 và Nations League 2023, với Luka Modric vẫn trong đội hình, chỉ thắng nhọc nhằn 1-0 trước Quần đảo Faroe xếp hạng 142 (dân số 54.000).

Italy – sau khi phải sa thải HLV Luciano Spalletti sau thất bại 0-3 trước Na Uy – đã đánh bại Estonia nhỏ bé với tỷ số 5-0, cùng tỷ số mà Bồ Đào Nha giành được tại Armenia với Cristiano Ronaldo 40 tuổi vẫn dẫn đầu hàng công (và ghi bàn).

Còn các gã khổng lồ Nam Mỹ thì sao? Nhà vô địch thế giới Argentina thắng 3-0 trước Venezuela yếu kém, nhưng có một vụ lộn xộn trong đường hầm sau hiệp một, và sau trận, Lionel Messi khiến cả thế giới sốc khi tuyên bố rằng "điều logic nhất là tôi sẽ không tham dự" World Cup năm sau. Brazil cũng thắng 3-0 trước Chile, đội đứng cuối bảng, rồi sau đó thua Bolivia dù họ đã phải bổ nhiệm một đội ngũ huấn luyện nước ngoài – Carlo Ancelotti và Paul Clement – lần đầu tiên trong lịch sử đáng tự hào của mình. Ngoài ra, còn có một cuộc tranh cãi với Neymar, người bực tức vì bị loại khỏi đội hình đầu tiên của Ancelotti.

Cường quốc châu Á Nhật Bản đang tiến mạnh, trở thành quốc gia đầu tiên giành vé dự World Cup năm sau vào tháng Ba. Họ đạt được trận hòa 0-0 đáng khen tại Mexico vào thứ Bảy và sẽ đối đầu với Hoa Kỳ vào thứ Ba. Đó là bối cảnh toàn cầu và một lăng kính để nhìn vào màn trình diễn của Tây Ban Nha. Bây giờ, hãy trở lại với La Roja.

Chiến thắng 6-0 của Tây Ban Nha tại Thổ Nhĩ Kỳ là một màn trình diễn bóng đá tuyệt mỹ khiến nhà vô địch châu Âu trông như những ứng viên vô địch World Cup đang chờ đợi. Họ dễ dàng có thể thắng 10-0, nhảy múa trên một mặt sân kém chất lượng ở Konya, chơi với cường độ tàn khốc, không bao giờ giảm tốc độ hay nới lỏng áp lực lên đội của HLV Montella, và Pedri thể hiện thứ bóng đá xứng đáng giành phiếu bầu Qủa bóng vàng, với Lamine Yamal không hề kém cạnh.

Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 thực sự đặc biệt. Có lẽ là đặc biệt mọi thời đại. Khi pha phối hợp đến được với Nico Williams ngay ngoài vòng cấm, Tây Ban Nha đã kiểm soát bóng liên tục trong hơn một phút, 10 cầu thủ của La Roja tham gia, và cầu thủ chạy cánh của A.Bilbao ở vị trí có thể sút, nhưng anh nghĩ rằng Mikel Oyarzabal (người trở thành cầu thủ thứ 11 tham gia vào pha bóng) ở vị trí tốt hơn. Oyarzabal lại nghĩ rằng Merino ở vị trí còn tốt hơn nữa, và sau khi bóng được chuyền qua ba đường chuyền nhanh như chớp trong vòng cấm trong ba giây, cầu thủ của Arsenal sút tung lưới bằng chân trái.

Merino hiện đang có chuỗi sáu bàn thắng, cộng thêm hai quả phạt đền thành công, chỉ trong sáu lần ra sân cho Tây Ban Nha. Trong bối cảnh thiếu một số 9 thực thụ (dù Oyarzabal, một cầu thủ chạy cánh chuyển đổi, đã ghi một bàn và có ba kiến tạo trong hai trận gần nhất), anh là vũ khí "bí mật" ngày càng được biết đến của La Roja.

Điều thú vị nhất có lẽ là Pedri và Lamine Yamal. Chỉ trong chưa đầy hai tuần nữa, Yamal sẽ trở thành cầu thủ trẻ nhất từng giành vị trí trên bục QBV (dù chưa biết là hạng mấy) trong lịch sử. Nhưng sự thật phũ phàng là, ngoại trừ 30 phút chói sáng trước Mallorca, cầu thủ 18 tuổi này chưa thực sự đạt phong độ cao nhất hay hiệu quả nhất cho Barcelona mùa này.

Việc khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha đã đánh thức anh. Ngay ngày đầu tiên, anh bị Oyarzabal trêu chọc không thương tiếc trong buổi tập vì bị cáo buộc đã ngã vờ trong trận thắng penalty ở Rayo Vallecano đêm trước. Đó không phải điều anh sẽ trải qua khi làm việc với đội của Hansi Flick.

Sau đó, cựu binh Rodri thừa nhận: "Tôi không muốn máy quay ghi lại, nhưng đúng, tôi đã nói với Lamine 'Hãy tiếp tục làm việc và cậu có thể đạt được bất cứ điều gì cậu muốn' và tôi cũng nói với cậu ấy 'hãy đảm bảo rằng cậu phục vụ đội bóng, và bóng đá toàn cầu. Chúng ta đã thấy những cầu thủ có tài năng lớn nhưng rồi đánh mất chính mình. Lamine thực sự nhìn nhận mọi thứ rõ ràng và cậu ấy có những người xung quanh hỗ trợ bằng những lời khuyên tốt. Điều tôi thấy là một cậu bé hạnh phúc, luôn mỉm cười, và nếu cậu ấy phát triển tài năng lớn lao này, đó sẽ là lợi ích cho Tây Ban Nha."

Dưới một ánh đèn khác, được bao quanh bởi những người không dựa dẫm vào anh như đồng đội ở Barça, hòa mình với những người chiến thắng dày dạn kinh nghiệm, hiệu ứng xúc tác lên thiên tài tuổi teen này thật đáng chú ý. Rồi còn Pedri. Dường như có ba phiên bản của anh trên sân ở Thổ Nhĩ Kỳ. Cắt bóng, tắc bóng, cản phá, di chuyển thanh thoát vào khoảng trống, tạo cơ hội, ghi bàn, và vào cuối trận khi mọi người khác đều cạn sức, anh vẫn thực hiện những pha chạy chồng biên bùng nổ.

Tài khoản mạng xã hội của UEFA đăng: "Pedri khiến sự xuất sắc trông thật dễ dàng!" De La Fuente nói thêm sau trận: "Pedri là người giỏi nhất thế giới ở vị trí của mình." Và điều đó là đúng.

Phải làm gì khi Rodri – trở lại sau chấn thương dài hạn trong hai trận gần đây – Fabián Ruiz, Merino, Gavi, Dani Olmo và Pedri đều khỏe mạnh và đạt phong độ đỉnh cao cùng lúc? Một điều chắc chắn là Pedri sẽ đá chính. Có lẽ cùng với Rodri và Fabián. Anh ấy xuất sắc và quan trọng đến thế. Và giờ với ba bàn trong bốn trận gần nhất cho Tây Ban Nha, mới 22 tuổi, và liên tục ra sân cho câu lạc bộ và đội tuyển mà không gặp trở ngại, những nhiệm vụ lớn như ghi bàn quyết định và giữ phong độ đang đến sớm trước khi anh đạt đỉnh cao sự nghiệp.

Tây Ban Nha giờ chỉ còn hai trận (gặp Georgia và Bulgaria trên sân nhà) để san bằng kỷ lục 29 trận bất bại liên tiếp trong các trận đấu chính thức (trong thời gian thi đấu chính thức hoặc hiệp phụ). Bỏ qua chấn thương cơ khép của Williams, đây là những ngày tuyệt vời cho Tây Ban Nha. Họ chơi thứ bóng đá mê hoặc nhất thế giới, và đang ở vị trí tốt nhất để biến hành trình tại World Cup mùa hè tới trở thành một viễn cảnh hấp dẫn.

LONG KHANG