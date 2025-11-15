Liên đoàn Karatedo TPHCM ra mắt ban chấp hành mới

Tại Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2025-2030 vừa được tổ chức trang trọng ngày 15-11, Liên đoàn Karatedo TPHCM đã ra mắt ban chấp hành mới, xây dựng và phát triển bộ môn ngày càng vững mạnh.

Ban chấp hành Liên đoàn Karatedo TPHCM. Ảnh: THANH TÙNG

Thực hiện theo chỉ đạo của UBND TPHCM về việc hợp nhất, chuyển đổi các Hội quần chúng, Đại hội đại biểu Liên đoàn Karatedo TPHCM lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra không chỉ mang yêu cầu cần thiết về mặt tổ chức, mà còn định hướng phát triển cho chặng đường sắp tới.

Tại đại hội, một số kết quả hoạt động nổi bật trong giai đoạn 2021-2025 đã được điểm lại. Số lượng người tập luyện thường xuyên được phát triển đều qua các năm, trong đó khu vực 1 (TPHCM) có khoảng 107 câu lạc bộ (gần 8.500 võ sinh), khu vực 2 (Bình Dương) có 51 câu lạc bộ (gần 1.203 võ sinh), khu vực 3 (Bà Rịa - Vũng Tàu) có 10 câu lạc bộ (1.610 võ sinh). Ngoài ra, liên đoàn thường xuyên tổ chức các khoá huấn luyện và bồi dưỡng huấn luyện viên, trọng tài, hướng dẫn viên.

Cũng tại sự kiện, 29 thành viên của Ban chấp hành Liên đoàn Karatedo TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 đã ra mắt. Trong đó, ông Vũ Việt Bảo (Chủ tịch Hội đồng trường Đại học TDTT TPHCM) đã được tín nhiệm đắc cử vị trí Chủ tịch liên đoàn. Ngoài ra, ông Nguyễn Việt Long, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM đảm nhận vị trí Chủ tịch danh dự. Các Phó Chủ tịch là: ông Đoàn Quốc Tuấn, ông Lê Văn Bé Hai, ông Vũ Văn Huế, ông Nguyễn Ngọc Vũ, ông Đoàn Công Tiến, ông Nguyễn Thành Giàu, ông Trịnh Ngọc Hoàng. Trong khi đó, bà Huỳnh Thị Ngọc Phượng, Phụ trách môn karate TPHCM được bầu giữ chức Tổng thư ký liên đoàn.

Chủ tịch danh dự Liên đoàn Karatedo TPHCM là ông Nguyễn Việt Long. Ảnh: THANH TÙNG

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2025-2030 bày tỏ quyết tâm sẽ đưa karate TPHCM phát triển mạnh mẽ thời gian tới, hướng đến mục tiêu xây dựng liên đoàn trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp và đoàn kết. Liên đoàn Karatedo TPHCM đẩy mạnh phát triển phong trào trong học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên, tạo nền tảng cho việc phát hiện, tuyển chọn và phát triển tài năng bổ sung cho các tuyến đội tuyển của thành phố.

Ngoài ra, Liên đoàn tiếp tục quy hoạch, phân cấp và chuẩn hóa trong đào tạo tiếp cận quốc tế đối với lực lượng huấn luyện viên, hướng dẫn viên. Đào tạo đội ngũ trọng tài có năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp để đáp ứng yêu cầu tổ chức giải.

Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Nam Nhân phát biểu tại đại hội. Ảnh: THANH TÙNG

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Nam Nhân mong muốn Liên đoàn Karatedo TPHCM trong diện mạo mới sẽ phát huy thế mạnh vốn có của mình, đồng thời tận dụng được nguồn lực ở cả 3 khu vực để tạo nên nét đột phá, cũng như lan toả phong trào rộng khắp.

NGUYỄN ANH