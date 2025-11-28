Liên đoàn bóng bàn TPHCM ra mắt ban chấp hành mới

Tại đại hội nhiệm kỳ 2025-2030 được tổ chức trang trọng 28-11 tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng, 36 thành viên của ban chấp hành Liên đoàn bóng bàn TPHCM đã chính thức ra mắt.

Ban chấp hành Liên đoàn bóng bàn TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: THANH TÙNG

Đại hội đại biểu Liên đoàn bóng bàn TPHCM lần 1 nhiệm kỳ 2025-2030 được tổ chức, đánh dấu bước ngoặt phát triển bộ môn một cách rộng khắp và đồng bộ hơn nữa. Tại sự kiện, 36 thành viên của ban chấp hành Liên đoàn bóng bàn TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 đã ra mắt, trong đó ông Mai Bá Hùng - Uỷ viên Uỷ ban Olympic Việt Nam được tín nhiệm đắc cử vị trí Chủ tịch. Trong khi ông Từ Nhân Luân - Phụ trách môn bóng bàn TPHCM nắm giữ cương vị Tổng thư ký, kiêm Trưởng ban chuyên môn - kỹ thuật.

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2025-2030 bày tỏ quyết tâm sẽ đưa bóng bàn TPHCM phát triển mạnh mẽ thời gian tới. Trong đó, trọng tâm sẽ là xây dựng hệ thống giải đấu phong trào, phát triển và nâng cao hơn trong công tác đào tạo trẻ, giúp tạo sân chơi liên tục và nâng tầm chất lượng vận động viên ở nhiều độ tuổi.

Liên đoàn cũng đặt mục tiêu đẩy mạnh công tác đào tạo trọng tài, huấn luyện viên, ứng dụng công nghệ vào quản lý vận động viên, xếp hạng thi đấu và điều hành giải đấu, hướng đến mô hình hoạt động hiện đại và minh bạch.

Một trọng tâm khác là công tác vận động tài trợ và xây dựng hình ảnh bóng bàn TPHCM trong giai đoạn mới. Với sự tham gia của nhiều nhân sự có kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông, doanh nghiệp, Liên đoàn bóng bàn TPHCM kỳ vọng mở rộng được mạng lưới hợp tác xã hội hóa, tạo thêm nguồn lực để tổ chức các giải đấu quy mô lớn và nâng cấp điều kiện tập luyện, thi đấu.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Cao Văn Chóng mong muốn Liên đoàn bóng bàn TPHCM trong diện mạo mới sẽ tận dụng được nguồn lực ở cả 3 khu vực để phát huy thế mạnh và tạo nên nét đột phá.

Các đơn vị đã ký kết đồng hành và hỗ trợ cùng Liên đoàn bóng bàn TPHCM. Ảnh: THANH TÙNG

Phát biểu tại buổi nhận chức, tân Chủ tịch Mai Bá Hùng bày tỏ sự biết ơn đến với các cơ quan, ban ngành, đơn vị, công ty... đã cùng đồng hành và phát triển vững mạnh liên đoàn. Vị Chủ tịch này cũng khẳng định, Liên đoàn bóng bàn TPHCM trong diện mạo mới sẽ từng bước nâng cao chất lượng huấn luyện, thi đấu và hội nhập, qua đó đưa bóng bàn không chỉ là môn thể thao phong trào mà còn là lĩnh vực có định hướng chuyên nghiệp, bài bản, hướng tới sự bền vững và lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng.

Tại đại hội, nhiều đơn vị, doanh nghiệp đã chính thức ký kết đồng hành và hỗ trợ cùng Liên đoàn bóng bàn TPHCM.

NGUYỄN ANH