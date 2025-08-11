Liam Delap lập cú đúp, Chelsea thắng đậm AC Milan trong trận giao hữu cuối

Tân binh Liam Delap ghi cú đúp bàn thắng giúp Chelsea đánh bại AC Milan 4-1

Chelsea ngay lập tức chiếm thế thượng phong trước đối thủ Italy. Andrei Coubis đã phản lưới nhà chỉ sau 5 phút, đưa Chelsea vươn lên dẫn trước. Hai phút sau, tân binh trị giá 60 triệu bảng Joao Pedro ghi bàn thắng thứ 5 cho CLB mới. The Blues đã 2 lần suýt ghi thêm bàn thứ 3, nhưng cú sút phạt của Cole Palmer không thành và một cú sút khác đi chệch cột dọc trong gang tấc. Đội khách AC Milan chịu thêm tổn thất lớn khi Coubis bị đuổi khỏi sân ở phút 18 vì phạm lỗi chuyên nghiệp với tiền đạo Chelsea.

Sau thẻ đỏ, đội bóng thành London thậm chí còn chiếm ưu thế hơn, mặc dù họ không thể gây áp lực lên tỷ số thêm một lần nữa trong hiệp một. Liam Delap vào sân thay Joao Pedro sau một giờ, và ghi bàn thắng quyết định từ chấm phạt đền 7 phút sau đó, trước khi anh ghi bàn thắng thứ 2 của cá nhân ở phút 90, sau khi Youssouf Fofana ghi bàn thắng an ủi cho đội bóng đến từ Serie A.

HLV Enzo Maresca háo hức trước mùa giải thứ 2 cùng Chelsea: “Tôi nghĩ màn trình diễn của đội rất tốt cho đến khi chiếc thẻ đỏ xuất hiện. Chúng tôi đã khởi đầu như mong muốn - mạnh mẽ và với nhịp độ cao cả khi có bóng lẫn không có bóng. Thẻ đỏ đã thay đổi một chút trận đấu, nhưng điều đó cũng bình thường thôi vì Milan đã bắt đầu giai đoạn tiền mùa giải 40 ngày trước, và đây là trận giao hữu thứ 6 của họ. Đây là trận thứ 2 của chúng tôi. Nhưng nhìn chung tôi rất vui, và giờ chúng tôi đã bắt đầu Premier League. Tôi tự tin và hào hứng. Chúng tôi còn một mùa giải dài phía trước và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức”.

HLV Enzo Maresca hài lòng với sự chuẩn bị và háo hức trước mùa giải thứ 2 cùng Chelsea.

Màn trình diễn của cả 2 tiền đạo, sau khi chuyển đến từ Brighton và Ipswich trong mùa hè, chắc chắn sẽ khiến HLV Maresca phải cân nhắc trước khi mùa giải Ngoại hạng Anh khởi tranh. Joao Pedro khen ngợi các bàn thắng của Liam Delap và chia sẻ về sự cạnh tranh giữa họ khi phát biểu trên Channel 5: “Tôi rất vui khi ghi bàn tại Stamford Bridge. Tôi nghĩ tôi đã rất thích giai đoạn tiền mùa giải này, với 2 bàn thắng trong 2 trận đấu. Tôi không muốn nói đến sự cạnh tranh, tôi nghĩ việc Chelsea có cả 2 tiền đạo đều ở đẳng cấp cao là rất tốt. Trận trước, Delap không ghi bàn. Hôm nay, cậu ấy đã ghi được 2 bàn thắng. Tôi rất mừng cho Delap. Giờ đây, chúng tôi cần nghỉ ngơi và mong muốn khởi đầu tốt nhất tại giải Ngoại hạng Anh”.

Chelsea sẽ tiếp đón Crystal Palace trên sân Stamford Bridge vào ngày 17-8, trước khi hành quân đến West Ham vào ngày 22-8... Đội trưởng Chelsea, Reece James phát biểu: “Giơ cao một danh hiệu luôn là một dấu hiệu tốt. Chúng tôi đã kết thúc mùa giải trước rất mạnh mẽ với 2 danh hiệu. Đó là một cảm giác tuyệt vời lúc này. Chúng tôi tự tin. Chúng tôi là nhà vô địch thế giới. Chúng tôi đã trải qua một giai đoạn thực sự khó khăn trong 2 năm qua và chúng tôi đã đi được một chặng đường dài. Mùa giải này, mọi người đều phấn khích. Chúng tôi đang ở một vị trí tốt”.

VIỆT TÙNG