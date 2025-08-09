Barcelona đã phải chịu một đòn nặng nề trong hành trình bảo vệ danh hiệu, khi họ bắt đầu mùa giải mà không có chân sút hàng đầu của mình. Robert Lewandowski đã được xác nhận dính chấn thương cơ.

Lewandowski vắng mặt trong trận mở màn La Liga vì chấn thương

Cầu thủ 36 tuổi này đã bị căng cơ đùi và phải bỏ lỡ trận tranh cúp Joan Gamper với Como vào tối Chủ nhật. Tiền vệ kiến thiết Dani Olmo cũng đã tập luyện riêng do bị căng cơ nhẹ, trong khi Hansi Flick vẫn đang tiếp tục chuẩn bị cho mùa giải mới.

Chấn thương này cũng sẽ khiến Lewy vắng mặt trong trận mở màn La Liga với RCD Mallorca sau 8 ngày nữa. Xavi Hernandez Navarro, cây bút của Ara, đã giải thích rằng chấn thương của Lewy có thể khiến anh phải nghỉ thi đấu tổng cộng hai tuần. Điều đó chắc chắn sẽ loại anh khỏi chuyến làm khách của Barcelona đến Mallorca, và anh có thể ra sân trong trận đấu thứ hai tại La Liga vào cuối tuần sau với Levante ở Bờ Đông.

Ứng cử viên hàng đầu thay thế Lewandowski sẽ là Ferran Torres, vốn là phương án dự phòng của Barcelona mùa trước, và đã được trao suất đá chính trong trận bán kết Champions League với Inter, và trận chung kết Copa del Rey với Real Madrid. Trước đó đã có thông tin cho rằng Torres sẽ được xếp ngang hàng với Lewandowski mùa này, và có thể trở thành cầu thủ đá chính nếu anh thể hiện tốt hơn tiền đạo người Ba Lan.

Ngoài ra, cũng có thông tin cho rằng Olmo cũng có thể được triển khai ở vị trí số 9 ảo trong mùa giải này. Marcus Rashford cũng là một phương án dự phòng cho Hansi Flick, người đã chơi ở vị trí trung tâm nhiều lần. Tuy nhiên, tiền đạo được Manchester United cho mượn vẫn đang chờ được đăng ký cho mùa giải tới, và vẫn chưa có gì chắc chắn về thời điểm chính xác.

Lewandowski và Yamal bị UEFA phạt tiền, Hansi Flick bị cấm 1 trận

Các ngôi sao Robert Lewandowski và Lamine Yamal của Barcelona đã bị UEFA xử phạt vì vi phạm quy định chống doping. Trong khi đó, HLV Hansi Flick cũng bị UEFA cấm 1 trận và phạt nặng hơn.

Tờ Marca đưa tin, Lewandowski và Lamine Yamal vi phạm quy định chống doping sau trận đấu và mỗi người phải nộp phạt 5.000 euro cho UEFA. Các hành vi vi phạm liên quan đến hai vấn đề: Các cầu thủ đã không tham gia kiểm tra doping ngay sau trận đấu và không tuân theo hướng dẫn của trọng tài tiến hành kiểm tra.

HLV Hansi Flick và trợ lý HLV Marcus Sorg đã vi phạm các nguyên tắc ứng xử chung và vi phạm các quy tắc ứng xử cơ bản. Cả hai đều bị cấm tham dự trận mở màn mùa giải của Barcelona tại đấu trường châu Âu và sẽ phải đối mặt với khoản tiền phạt 20.000 euro. Vẫn chưa rõ chính xác lý do dẫn đến khoản tiền phạt này, nhưng Flick đã phàn nàn về công tác trọng tài sau thất bại của Barcelona trước Inter tại bán kết Champions League năm ngoái, và cũng được nhìn thấy phản đối trong suốt trận đấu.

Đây không phải là lần đầu tiên Barcelona vi phạm quy định UEFA trong mùa hè này, sau khi CLB bị phạt 15 triệu euro vì vi phạm Luật Công bằng Tài chính. Nếu họ không đáp ứng một loạt các điều kiện trong mùa giải này, khoản tiền phạt đó sẽ tăng lên 60 triệu euro.

Barcelona cũng đã yêu cầu trận đấu đầu tiên tại Champions League của họ được chơi trên sân khách, vì họ đang chạy đua với thời gian để chuẩn bị cho sự trở lại của Camp Nou, trước nguy cơ phải trở lại Montjuic cho cả 4 trận sân nhà ở giai đoạn lượt về.

HOÀNG HÀ