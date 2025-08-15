Lewandowski từng từ chối đề nghị 100 triệu EUR mỗi mùa từ Saudi Arabia

Theo người đại diện Pini Zahavi, tiền đạo Robert Lewandowski đã từ chối một lời đề nghị tài chính khó tin từ Saudi Arabia vào mùa hè năm ngoái để ở lại Barcelona.

Robert Lewandowski sắp bước sang tuổi 37 nhưng vẫn khát khao cống chiến cho Barcelona.

Pini Zahavi, người đại diện của Lewandowski, đã có cuộc phỏng vấn với tờ báo Fakt, và được trích dẫn của Diario Sport. Trong đó Zahavi đã tiết lộ chi tiết về một lời đề nghị khổng lồ được đưa ra cho Lewandowski vào mùa hè năm 2024: “Tôi có thể tiết lộ rằng một năm trước, anh ấy đã nhận được lời đề nghị từ Saudi Arabia với mức lương 100 triệu EUR mỗi mùa. Trả theo mùa! Nhưng anh ấy không muốn ra đi. Anh ấy muốn chiến đấu cho những danh hiệu quan trọng. Anh ấy muốn chiến đấu cho La Liga và Champions League cùng Barca và anh ấy đã gần như giành được tất cả những danh hiệu này”.

Lewandowski, người sẽ bước sang tuổi 37 vào ngày 21-8, tất nhiên vừa trải qua một mùa giải cực kỳ hiệu quả trong màu áo Barca. Ngôi sao người Ba Lan ghi được 42 bàn thắng trên mọi đấu trường, đóng vai trò then chốt trong ‘cú ăn ba’ quốc nội của Blaugrana. Lewandowski giờ đang bước vào mùa giải chuyên nghiệp thứ 22 của mình. Tiền đạo kỳ cựu này đã giành 31 danh hiệu - bao gồm 10 chức vô địch Bundesliga, 2 chức vô địch La Liga và một Champions League.

Nhưng anh vẫn khao khát nhiều hơn nữa, khi vừa chia sẻ trên ESPN: “Không quan trọng bạn đã giành được bao nhiêu danh hiệu. Điều quan trọng nhất là bạn muốn giành được bao nhiêu danh hiệu. Trong thâm tâm, tôi biết mình có thể cải thiện rất nhiều thứ. Tôi yêu bóng đá, tôi yêu đội bóng này, tôi yêu CLB này. Tôi vẫn cảm thấy thể lực rất tốt. Tôi không gặp vấn đề gì với tuổi tác này vì tôi không cảm thấy mệt mỏi. Tôi tự hào vì mình sắp bước sang tuổi 37. Nhưng tôi vẫn biết mình có thể đạt được mục tiêu. Tôi có thể giúp đỡ các đồng đội vì tôi vẫn luôn khao khát nhiều hơn”.

Lewandowski cảnh báo Real Madrid mạnh mẽ hơn khi được dẫn dắt bởi người đồng đội cũ Xabi Alonso.

Barca đã thống trị bóng đá quốc nội mùa giải vừa qua - giành chức vô địch La Liga cũng như Siêu cúp Tây Ban Nha và Cúp Nhà vua - cũng như đánh bại đối thủ Real Madrid trong tất cả 4 trận El Clasico. Nhưng Lewandowski cảnh báo một Real Madrid mạnh mẽ hơn, khi giờ đây được dẫn dắt bởi người đồng đội cũ của anh tại Bayern Munich, Xabi Alonso.

“Xabi chắc chắn có tương lai tươi sáng trên cương vị huấn luyện viên, không chỉ về mặt chiến thuật, mà còn về mặt tính cách”, Lewandowski nói về Alonso. “Tôi biết mùa giải đầu tiên đôi khi có thể phức tạp và anh ấy có thể cần thời gian. Nhưng trong tương lai, tôi biết anh ấy sẽ là một huấn luyện viên tuyệt vời, anh ấy sẽ là một trong những người giỏi nhất, có thể là giỏi nhất. Anh ấy là người có thể phát huy tối đa tiềm năng của mọi cầu thủ, tôi chắc chắn điều đó”.

THANH TUẤN