Lewandowski khuyến khích Yamal “tìm kiếm sự cân bằng”

Robert Lewandowski đã động viên đồng đội trẻ Lamine Yamal trước thềm mùa giải mới.

Yamal đã sớm gặt hái thành công vang dội khi dù mới bước sang tuổi 18, anh đã là một trong những ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu Quả bóng Vàng năm nay. Tuy nhiên, tuyển thủ Tây Ban Nha gần đây đã phải đối mặt với sự chỉ trích của công chúng vì được cho là đã thuê những chú lùn để giải trí trong bữa tiệc sinh nhật của mình vào ngày 13-7.

“Lamine còn rất trẻ, cậu ấy có thể tận hưởng cuộc sống”, Lewandowski nói với ESPN. “Cậu ấy phải tận hưởng cuộc sống bởi vì mọi thứ, không chỉ trong bóng đá, mà cả ngoài đời. Tất nhiên, đó cũng sẽ là một khoảnh khắc khó khăn đối với Lamine, làm thế nào để xử lý mọi thứ xung quanh. Chắc chắn, điều đó sẽ không dễ dàng nhưng cậu ấy cũng phải tận hưởng mọi thứ. Ở độ tuổi này, bạn có thể, và có lẽ trong tương lai cậu ấy sẽ không thể. Bạn chỉ cần tìm thấy sự cân bằng”.

Ngôi sao người Ba Lan nói thêm: “Lamine là một chàng trai rất tốt. Cậu ấy đơn giản là đã thể hiện con người thật của mình. Tất nhiên, sẽ có rất nhiều suy đoán, rất nhiều lời bàn tán về chuyện như thế này. Điều đó phụ thuộc vào cách cậu ấy xử lý vấn đề này về lâu dài. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất đối với Lamine, và có lẽ cậu ấy sẽ phải tự trả lời, là sự chú ý của truyền thông sẽ là rất lớn trong một vài năm tới”.

Vào tháng 5, Yamal đã ký hợp đồng mới với Barcelona đến năm 2031 và đã khoác lên mình chiếc áo số 10 mang tính biểu tượng của CLB. Lewandowski tin rằng Yamal sẽ phải mạnh mẽ về mặt tinh thần để đối phó với những ồn ào bên ngoài, đồng thời duy trì phong độ đỉnh cao. “Cậu ấy đang làm việc rất chăm chỉ”, Lewandowski nói. “Nhưng ngoài bóng đá, cảm xúc mà hôm nay bạn ở trên mạng xã hội, hôm sau bạn lại ở trên sân. Điều này cũng có nghĩa là áp lực đối với cả thể chất, tinh thần và trí óc của bạn... Có lẽ cậu ấy sẽ phải tìm ra câu trả lời cho điều này trong tương lai”.

Lewandowski tin rằng tân binh Franco Mastantuono của Real Madrid không thể so sánh với Yamal.

Trong khi đó, Lewandowski tin rằng tân binh Franco Mastantuono của Real Madrid không thể so sánh với Yamal. Real Madrid đã ra mắt cầu thủ kiến tạo 18 tuổi người Argentina vào thứ Năm, sau khi Mastantuono gia nhập đội bóng với mức phí chuyển nhượng 63 triệu EUR từ River Plate. “Bạn không thể so sánh các cầu thủ, đặc biệt là ở độ tuổi trẻ”, Lewandowski nói. “Chắc chắn, Real Madrid đang chịu áp lực phải tìm kiếm một người như Lamine. Tôi nghĩ rằng trở thành Lamine là điều bất khả thi và tốt hơn hết là bạn nên đi theo con đường riêng của mình”.

“Tất nhiên, đối với người hâm mộ, kỳ vọng luôn là chúng tôi phải tìm được một người như Lamine. Nhưng bạn không thể tìm thấy điều đó bởi vì kiểu người này không thể sinh ra ở mọi thành phố, mọi năm... Cứ 10 năm mới có một lần. Giống như trong quá khứ, với Cristiano Ronaldo và Lionel Messi, họ là những cầu thủ hoàn toàn khác biệt. Bạn không thể tìm thấy Messi tiếp theo, hoặc bạn không thể tìm thấy Cristiano Ronaldo tiếp theo bởi vì họ đơn giản là duy nhất”.

