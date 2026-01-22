Lewandowski ghi bàn mùa thứ 15 liên tiếp

Robert Lewandowski có mùa thứ 15 liên tiếp ghi bàn tại Champions League.

Tiền đạo 37 tuổi người Ba Lan ấn định chiến thắng 4-2 cho Barcelona trước Slavia Prague bằng bàn thắng ở phút 71. Một sự chuộc lỗi khi bàn phản lưới nhà của anh ở phút 44 đã khiến trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 2-2 trong hiệp một. “Cuối cùng thì bàn thắng đầu tiên cũng đến. Hy vọng mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn từ bây giờ”, Lewandowski, người đang có lần ra sân thứ 6 tại Champions League cùng Barcelona mùa này, chia sẻ sau trận đấu.

Lewandowski, người gia nhập CLB xứ Catalan năm 2022 từ Bayern Munich, ghi bàn thắng đầu tiên của anh trong sự nghiệp tại Champions League là vào năm 2011, và pha lập công hôm thứ Tư đồng nghĩa với việc anh đã ghi bàn trong 15 năm liên tiếp tại giải đấu này. Lionel Messi và Karim Benzema đều đạt mốc 18 mùa liên tiếp ghi bàn tại Champions League, và Cristiano Ronaldo đạt mốc 16 mùa giải. Tiền đạo kỳ cựu người Ba Lan đã ghi được 114 bàn thắng tại các giải đấu của UEFA. Anh vẫn đứng thứ 3 trong danh sách ghi bàn mọi thời đại, sau Messi với 132 bàn và Ronaldo với 145 bàn.

Trước bàn thắng của Lewandowski, Fermin Lopez lập cú đúp, Dani Olmo cũng lập công trong một đêm lạnh giá ở Prague, nhưng chiến thắng đã bị lu mờ bởi việc Pedri phải rời sân sớm ở hiệp 2. Tiền vệ người Tây Ban Nha sẽ được kiểm tra tại Barcelona vào thứ Năm để xác định mức độ nghiêm trọng của chấn thương. “Tôi không biết chính xác cậu ấy bị gì, nhưng đó là chấn thương gân kheo”, Flick tiết lộ trong cuộc họp báo sau trận đấu. “Đó là điều không thể tránh khỏi. Đôi khi những điều này xảy ra. Tôi không biết cậu ấy sẽ phải nghỉ bao lâu. Đó không phải là tin tốt. Chúng ta sẽ xem xét vào thứ Năm”.

Fermin Lopez lập cú đúp giúp Barcelona giành chiến thắng 4-2 trước Slavia Prague.

Pedri, người từng gặp nhiều vấn đề chấn thương trong những năm đầu sự nghiệp, nhìn chung đã giữ được thể trạng tốt kể từ khi Flick đến dẫn dắt Barca vào năm 2024. Tuy nhiên, anh đã bỏ lỡ 5 trận đấu vì chấn thương gân kheo hồi đầu mùa giải và một trận khác vào tháng 12 vì chấn thương bắp chân.

Không có Pedri trong phần lớn hiệp 2, Barca vẫn giành được một chiến thắng quan trọng trong nỗ lực kết thúc trong tốp 8 ở vòng bảng Champions League, qua đó đảm bảo tấm vé trực tiếp vào vòng 16 đội. Fermin, người đã lập hat-trick trong trận thắng Olympiacos, một lần nữa tỏa sáng. “Fermin là một cầu thủ tuyệt vời”, Flick nói. “Việc cậu ấy ở lại đây mùa hè năm ngoái rất quan trọng đối với cậu ấy và CLB vì cậu ấy trưởng thành từ lò đào tạo của Barcelona, ​​cậu ấy sống vì Barca. Tôi rất trân trọng những gì tôi đã thấy hôm nay”.

Barca, đội sẽ tiếp đón Copenhagen trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng vào tuần tới, leo lên vị trí thứ 9 với chiến thắng này và biết rằng một chiến thắng nữa vào tuần tới có thể giúp họ lọt vào tốp 8 và tránh vòng play-off, bao gồm các đội từ thứ 9 đến thứ 24. “Sẽ không dễ dàng để đánh bại Copenhagen”, Flick cảnh báo. “Chúng tôi không biết liệu Ferran Torres có trở lại hay không, có thể Pedri sẽ không thi đấu, Frenkie de Jong sẽ bị treo giò. Nhưng chúng tôi sẽ có sự trở lại của Lamine Yamal, điều đó là chắc chắn, và chúng tôi có cơ hội tốt để lọt vào tốp 8. Chúng tôi không khởi đầu tốt ở Champions League, nhưng với một trận đấu còn lại, chúng tôi vẫn có cơ hội để đạt được mục tiêu của mình”.

THANH TUẤN