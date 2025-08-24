Leverkusen thua trên sân nhà trong trận ra mắt của Ten Hag

Hoffenheim đã phá hỏng trận ra mắt Bundesliga của HLV Erik ten Hag, khi lội ngược dòng để đánh bại chủ nhà Bayer Leverkusen với tỷ số 2-1 tại vào thứ Bảy.

Bayer Leverkusen thua sốc Hoffenheim ngay trên sân nhà với tỷ số 1-2.

Ten Hag, người tiếp quản vị trí từ Xabi Alonso đã chuyển đến Real Madrid, điền tên ba tân binh trong đội hình xuất phát - bao gồm thủ môn Mark Flekken, tiền đạo trẻ Ibrahim Maza và hậu vệ Jarell Quansah. Trong đó, Quansah gây ấn tượng khi đã đánh đầu đưa Leverkusen vươn lên dẫn trước từ sớm. Nhưng Fisnik Asllani đã gỡ hòa ở phút 25, và chính anh kiến ​​tạo cho Tim Lemperle ghi bàn thắng quyết định ở phút 52.

Leverkusen sau một mùa hè đầy biến động đã trình diện một diện mạo đáng thất vọng. Sự ra đi của các cầu thủ chủ chốt như Florian Wirtz, Granit Xhaka, Jeremie Frimpong và cựu đội trưởng Jonathan Tah - Amine Adli là người mới nhất rời Leverkusen vào thứ Năm - đã thể hiện rõ chất lượng giảm sút khi đội chủ nhà không thể đáp trả. “Thật khó khăn vì có rất nhiều mối quan hệ mới đang hình thành, vì vậy rất khó để xây dựng nhịp độ đó ngay trong trận đấu đầu tiên”, Quansah nói. “Việc chúng tôi không đạt được đúng phong độ mong muốn không phải là điều tồi tệ. Đây là trận đấu đầu tiên của mùa giải và chúng tôi phải hiểu rằng điều đó sẽ đến theo thời gian”.

HLV Erik ten Hag đã bị phá hỏng trận ra mắt Bundesliga.

Ten Hag là một trong bốn HLV ra mắt Bundesliga với các đội bóng mới vào thứ Bảy - tổng cộng sáu người vào cuối tuần này. Cựu trợ lý HLV đội tuyển Đức, Sandro Wagner đã có khởi đầu như mơ khi Augsburg của ông giành chiến thắng 3-1 trước Freiburg. Trong khi HLV Paul Simonis cũng có chiến thắng mở màn khi Wolfsburg đánh bại Heidenheim 3-1 trên sân khách. Tuy nhiên, HLV Horst Steffen của Werder Bremen đã chứng kiến trận thua 1-4 trước Eintracht Frankfurt.

Một kết quả bất ngờ khác chứng kiến Borussia Dortmund cầm hòa 3-3 trước St. Pauli, sau khi Filippo Mane bị đuổi khỏi sân ở phút cuối. Dortmund đang dẫn trước 3-1 thì Mane nhận thẻ đỏ tai hại ở phút 85 vì phạm lỗi với Abdoulie Ceesay. Từ đó, Danel Sinani ghi bàn từ chấm phạt đền rút ngắn tỷ số. Eric Smith đã khiến các cổ động viên nhà phấn khích khi anh ghi bàn gỡ hòa ở phút 89. Dortmund sau đó chỉ tập trung phòng ngự trong những phút cuối cùng để bảo toàn điểm số.

Cầu thủ 20 tuổi Ilyas Ansah đã ghi hai bàn trong trận ra mắt Bundesliga cho Union Berlin, giúp đội đánh bại Stuttgart với tỷ số 2-1. Ansah, cầu thủ được ký hợp đồng từ CLB hạng hai Paderborn, đã ghi bàn ở phút 18 với cú vô lê chạm, và một cú vô lê sắc bén nữa trước khi hiệp một kết thúc. Tiago Tomas, người đã trở lại Stuttgart từ Wolfsburg tuần trước, đã ghi bàn thắng muộn bằng gót chân, và Nick Woltemade nghĩ rằng anh đã gỡ hòa trong thời gian bù giờ, nhưng bàn thắng đã bị từ chối vì lỗi việt vị.

Trước đó, trận đấu này đã bị hoãn lại gần như ngay sau khi bắt đầu trong khi các trọng tài cố gắng dọn sạch những dải ruy băng và hoa giấy trên sân…

LINH SƠN