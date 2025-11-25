Lễ thắp đuốc Thế vận hội mùa đông phải tổ chức trong nhà

Ủy ban Olympic Hy Lạp đã thông báo rằng những người hâm mộ hy vọng được tham dự Lễ thắp đuốc Olympic tại Athens vào thứ Tư sẽ phải thất vọng, vì khán giả không được phép vào địa điểm mới do sức chứa hạn chế.

Ngọn đuốc Thế vận hội Mùa đông Milano Cortina sẽ được thắp sáng vào thứ Tư.

Do thời tiết tại Hy Lạp đang bất lợi, dự kiến ​​sẽ có thêm mưa, Ủy ban Olympic quốc gia Hy Lạp và Ban tổ chức sự kiện đã quyết định tổ chức lễ thắp đuốc Olympic bên trong Bảo tàng Khảo cổ học Olympia. Ngọn đuốc của Thế vận hội Mùa đông Milano Cortina trước đó dự kiến ​​sẽ được thắp sáng vào thứ Tư, do Nữ tư tế tối cao thực hiện tại Đền thờ Hera.

“Sự thay đổi này được coi là cần thiết vì sự an toàn của mọi người và để đảm bảo uy tín của buổi lễ”, thông báo nêu rõ. “Do sức chứa cực kỳ hạn chế của không gian, việc tham quan của công chúng sẽ không thể thực hiện được nữa, đồng thời du khách sẽ được thông báo về những người có quyền vào Bảo tàng. Chúng tôi chân thành xin lỗi về sự thay đổi này và bất kỳ sự bất tiện nào mà nó có thể gây ra”.

Sau khi được thắp sáng, ngọn đuốc sẽ di chuyển khắp Hy Lạp trong vòng 9 ngày nhằm mục đích giới thiệu di sản văn hóa của quốc gia này, cũng như 12 khu nghỉ dưỡng trượt tuyết lớn nhất - làm nổi bật mối liên hệ ngày càng chặt chẽ của Hy Lạp với các môn thể thao mùa đông. Vào ngày 4-12, tại sân vận động Panathenaic ở Athens - nơi tổ chức Thế vận hội đầu tiên của kỷ nguyên hiện đại - ngọn lửa Olympic sẽ được chuyển giao tượng trưng từ Ủy ban Olympic Hy Lạp sang Ban Tổ chức Milano Cortina để chuyển đến Italy.

Hành trình của ngọn lửa tại nước chủ nhà bắt đầu vào ngày 6-12 từ sân vận động Stadio dei Marmi lịch sử ở Rome… Hành trình rước đuốc sẽ kết thúc vào ngày 5 hoặc 6-2-2026, khi ngọn đuốc đến Milan trước lễ khai mạc.

HUY KHÔI