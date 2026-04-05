Xác định 8 cơ thủ dự TPHCM World Cup 2026

Vòng tuyển chọn 2 giải carom 3 băng Cúp Thế Giới 2026 (TPHCM World Cup 2026) thu hút hơn 240 VĐV tranh tài, diễn ra từ ngày 1đến 5-4 tại CLB Billiards Bà Chiểu 3 (TPHCM).

Tài năng trẻ 17 tuổi Nguyễn Minh Trí giành suất dự giải carom 3 băng Cúp Thế Giới 2026 (TPHCM World Cup 2026).

Giải đấu được tổ chức bởi Liên đoàn Billiards & Snooker TPHCM, nhằm tuyển chọn ra 8 suất đại diện Việt Nam (trừ các hạt giống đã có trên bảng xếp hạng thế giới) tham dự TPHCM World Cup 2026 tổ chức từ 18 đến 24-5 tại nhà thi đấu Nguyễn Du.



Ở lượt trận quyết định tranh suất dự World Cup diễn ra vào chiều ngày 5-4, tài năng trẻ 17 tuổi Nguyễn Minh Trí gây bất ngờ khi giành chiến thắng trước Nguyễn Như Lê. Trước người đàn anh kỳ cựu, Minh Trí nhập cuộc tự tin, tung series 7 điểm để dẫn trước 15-4 sau hiệp đầu. Sang hiệp 2, Như Lê cũng đáp trả với đường cơ 7 điểm, rút ngắn cách biệt còn 14-18. Dù vậy, tài năng 17 tuổi vẫn thi đấu bình tĩnh để giữ vững lợi thế, thắng 30-19 sau 19 lượt cơ.

Không chỉ lần đầu có vé dự World Cup sau 4 năm tập luyện chuyên nghiệp, Minh Trí còn trở thành cơ thủ nhỏ tuổi nhất trong lịch sử carom 3 băng Việt Nam tham dự đấu trường danh giá thế giới. Trước đó, cơ thủ nhỏ tuổi nhất dự carom 3 băng World Cup thuộc về Chiêm Hồng Thái khi anh tham dự TPHCM World Cup 2019 khi 20 tuổi.

Nguyễn Ngọc Trị vừa là chú ruột cũng là người dạy Billiards cho Nguyễn Minh Trí

Đáng chú ý, ở cùng lượt trận cùng giờ, cơ thủ kỳ cựu Nguyễn Ngọc Trị đã có chiến thắng kịch tính 30-29 trước Phạm Quốc Thích. Ngọc Trị vừa là chú ruột cũng là người dạy Billiards cho Nguyễn Minh Trí. Kết quả này chứng kiến cả hai chú cháu cùng dự TPHCM World Cup năm nay.

Vòng tuyển chọn 2 còn chứng kiến nhiều đại diện khác của Việt Nam lần đầu có suất dự World Cup. Ấn tượng bậc nhất phải kể đến Nguyễn Viết Thụ. Ở lượt trận quyết định, sau khi bị Cao Phan Triết Luận dẫn 29-22, Viết Thụ xuất sắc có series 8 điểm để thắng ngược 30-29.

Cơ thủ Hồ Quang Thái hay Tống Văn Đào cũng lần đầu đến đấu trường World Cup sau khi lần lượt thắng Trần Văn Ngân và Phạm Đình Sô. Các cơ thủ có suất dự giải thế giới còn lại là Đoàn Minh Kiệt, Võ Cao Thắng và Võ Quốc Thắng.

Cũng trong khuôn khổ vòng tuyển chọn 2 TP.HCM World Cup 2026, Liên đoàn Billiards & Snooker TP.HCM (HBSF) đã tổ chức buổi lễ trao chứng nhận Hội viên năm 2026 cho 2 chi nhánh của CLB Billiards Bà Chiểu.

“Billiards Bà Chiểu là thương hiệu uy tín, đã từng tổ chức rất nhiều giải đấu từ phong trào cho đến chuyên nghiệp, mới đây nhất là vòng tuyển chọn 2 World Cup 2026. Với sự đam mê Billiards của anh Tịnh Nguyễn – Chủ CLB Bà Chiểu, chúng tôi tin rằng việc Bà Chiểu thành Hội viên HBSF giúp Liên đoàn và CLB phối hợp chặt chẽ hơn nhằm phát triển phong trào Billiards cho cộng đồng tại TP.HCM.

