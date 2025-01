Lễ hội Golf: Kích cầu du lịch phân khúc tầm cao ở Việt Nam

Lễ hội Golf Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức diễn ra trong 3 ngày từ ngày 27 đến ngày 29-11-2024 tại thành phố biển Nha Trang xinh đẹp. Lễ hội thật sự là ngày hội dành cho những người đam mê bộ môn golf và là cơ hội để đưa golf đến gần hơn với công chúng thông qua nhiều hoạt động sôi nổi.

Trong khuôn khổ lễ hội, giải đấu Vietnam Golf Festival Championship diễn ra với sự tham dự của hàng trăm golfer trong nước lẫn quốc tế cho thấy sự thành công bước đầu của lễ hội. Song song hoạt động thi đấu, ban tổ chức cũng tổ chức thành công hội thảo “Phát triển bền vững ngành công nghiệp golf Việt Nam” với sự tham gia chia sẻ, trao đổi ý kiến của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực golf. Qua đó nêu rõ tiềm năng, vị thế và triển vọng của ngành golf Việt Nam. Các ý kiến tại hội thảo đã đóng góp nhiều giải pháp tích cực cho sự phát triển của bộ môn golf thời gian tới.

Ngoài ra, các chương trình của lễ hội như đêm nhạc “Sắc xanh rực rỡ”, “Âm vang đại dương” và đêm tôn vinh chủ đề “Trăm năm golf Việt” diễn ra với sự tham dự của các ca sĩ và người mẫu hàng đầu như: Nguyên Vũ, Hiền Thục, Quốc Đại, Đông Quân, Cao Công Nghĩa, Minh Sang, Jack Long, Huy Nguyễn Dominix, Hồ Tuấn Phúc, nhóm MTV, Nhật Nguyệt, Á hậu Hoàn vũ

Việt Nam 2023 Hoàng Nhung - Đại sứ đồng hành lễ hội, Hoa hậu Kim Nguyên, Nam vương Trương Ngọc Tình… đã thực sự khuấy động không gian thành phố biển Nha Trang. Bên cạnh đó, các chương trình đồng hành như hoạt động trưng bày, triển lãm “Con đường Golf Việt”, hoạt động trải nghiệm golf; trình diễn thời trang, sức khỏe golf; giới thiệu ẩm thực đặc sắc... đã thu hút hàng trăm ngàn lượt người tham dự, cho thấy sức sống mạnh mẽ của lễ hội tại thành phố Nha Trang tươi đẹp.

Không chỉ là môn thể thao, golf còn được xem là một ngành công nghiệp mang lại doanh thu “khủng” và là “mỏ kim cương” giúp phát triển ngành kinh tế xanh. Theo Chiến lược Phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, việc phát triển hạ tầng và xây dựng sản phẩm du lịch golf là một trong những định hướng trọng tâm phát triển của ngành du lịch Việt Nam thời gian tới.

Theo các chuyên gia, Việt Nam có khí hậu nhiệt đới gió mùa, sở hữu tài nguyên du lịch, thiên nhiên, ẩm thực phong phú, nên rất thuận lợi cho việc phát triển du lịch thể thao golf. Từ năm 2017 đến nay, Việt Nam đã 8 lần được Tổ chức giải thưởng Golf thế giới (World Golf Awards) bình chọn là “Điểm đến Golf tốt nhất châu Á” và 2 lần đoạt giải thưởng “Thành phố Golf tốt nhất thế giới”. Đây là minh chứng cho thấy du lịch golf Việt Nam hoàn toàn có đủ tiềm lực và năng lực cạnh tranh để thu hút du khách cả ở thị trường trong nước và quốc tế.

Theo Hiệp hội Golf Việt Nam, hiện tại cả nước có hơn 70 sân golf, trong đó có những sân golf tổ hợp gồm 27-36 và 54 hố đấu như: Đồng Mô, Phoenix Hòa Bình, SkyLake, Long Thành, Tân Sơn Nhất. Số lượng sân golf tăng trưởng nhanh chóng trong giai đoạn từ 2010 đến nay.

Hiện nay, các nhà đầu tư cũng đang rất quan tâm với ngành golf nhờ thu hút được đầu tư quốc tế khi Việt Nam là điểm đến rất phù hợp để đẩy mạnh du lịch golf cùng nghỉ dưỡng. Việt Nam đang là thị trường golf mới nổi nên sự quan tâm cũng như số lượng người gia nhập bộ môn này vẫn đang tăng trưởng một cách tích cực.

Chính vì vậy, sự ra đời của Lễ hội Golf Việt Nam và dự kiến được tổ chức thường niên không chỉ góp phần đưa golf Việt phát triển vươn tầm thế giới mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển của loại hình, sản phẩm du lịch kết hợp thể thao, đặc biệt là du lịch golf, qua đó quảng bá hình ảnh Việt Nam đến với bạn bè thế giới.

