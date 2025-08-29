Bóng đá trong nước

LĐBĐ Bangladesh mời đội tuyển nữ Việt Nam dự Cúp Tri Nations 2025

Trong kế hoạch chuẩn bị cho AFC Women's Asian Cup 2026, Liên đoàn bóng đá Bangladesh (BFF) sẽ tổ chức Cúp Tri Nations 2025 vào tháng 11 tới đây tại Dhaka.

Đội tuyển nữ Việt Nam có thể tham dự giải quốc tế tại Bangladesh.
Theo chủ tịch BFF Mahfuza Akhter Kiran, thư mời đã được gửi đến các đội tuyển nữ Việt Nam và Azerbaijan. Trước đó, vào tháng 10, Bangladesh cũng sẽ thi đấu hai trận giao hữu với đội tuyển nữ Thái Lan.

Tại AFC Women's Asian Cup 2026, đội tuyển nữ Việt Nam cùng bảng C với Nhật Bản, Ấn Độ, Đài Bắc Trung Hoa. Trong khi Bangladesh vào bảng B cùng CHDCND Triều Tiên, Trung Quốc và Uzbekistan. Giải sẽ diễn ra tại Australia từ ngày 1 đến 21-3-2026.

Đội tuyển nữ Việt Nam vừa tạm giải tán sau giải Đông Nam Á 2025, giải đấu mà các cô gái Việt Nam giành Huy chương đồng.

CAO TƯỜNG

