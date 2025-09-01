Lãnh đạo Cục TDTT, VFF thăm và động viên đội U23 Việt Nam

Chiều 1-9, tại Việt Trì (Phú Thọ), ông Hoàng Quốc Vinh – Trưởng phòng Thể thao thành tích cao, Cục Thể dục Thể thao – cùng Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã đến thăm và động viên Đội tuyển U23 quốc gia đang trong giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho Vòng loại giải U23 châu Á 2026.

Lãnh đạo Cục TDTT và VFF chụp hình lưu niệm cùng thầy trò đội U23 Việt Nam.

Ông Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của Vòng loại U23 châu Á 2026. Đây là cánh cửa mà thầy trò HLV Kim Sang-sik cần vượt qua để giành quyền góp mặt tại Vòng chung kết – nơi U23 Việt Nam sẽ có cơ hội cọ xát với những đội bóng hàng đầu châu lục, từ đó tích lũy kinh nghiệm và nâng tầm trình độ.

Ông Trần Quốc Tuấn khẳng định rằng việc liên tục góp mặt tại Vòng chung kết từ năm 2016 đến nay, trong đó có dấu ấn ngôi Á quân năm 2018, là minh chứng rõ ràng cho sự đầu tư và định hướng đúng đắn trong phát triển bóng đá trẻ của Việt Nam.

Với tinh thần đó, để hướng tới giải đấu lần này, U23 Việt Nam tiếp tục nhận được sự quan tâm, đầu tư bài bản từ VFF. Đội đã trải qua nhiều đợt tập trung song song với Đội tuyển quốc gia trong các dịp FIFA Days, được tạo điều kiện thi đấu quốc tế chất lượng tại Trung Quốc, trước khi xuất sắc bảo vệ thành công ngôi vô địch U23 Đông Nam Á 2025 tại Indonesia. Đây là hành trang quý giá giúp toàn đội tự tin bước vào thử thách mới.

Ông Trần Quốc Tuấn đến thăm đội tuyển Việt Nam vào buổi chiều cùng ngày.

Ngay sau khi động viên U23 Việt Nam, lãnh đạo VFF đã trở lại Hà Nội để thăm Đội tuyển quốc gia, hiện đang tập trung tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam dưới dự dẫn dắt của Quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh, chuẩn bị cho lượt trận tiếp theo ở Vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Trong không khí cả nước hân hoan kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, lãnh đạo VFF đã trao những phần quà ý nghĩa cho các thành viên U23 Việt Nam và Đội tuyển quốc gia, như lời khích lệ để các đội tiếp tục cống hiến, nỗ lực hết mình vì màu cờ sắc áo và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

CAO TƯỜNG