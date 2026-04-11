Lan tỏa kỹ năng an toàn cùng SUP

Những ngày đầu tháng 4, Trung tâm Thể thao dưới nước TPHCM (câu lạc bộ TDTT Thanh Đa) đã tổ chức chương trình đào tạo thể thao miễn phí "Kỹ năng an toàn – sinh tồn khi sử dụng SUP", thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân.

Người dân được hướng dẫn kỹ năng an toàn khi tham gia chèo SUP, cũng như các hoạt động trong môi trường nước. Ảnh: THANH TÙNG

Chương trình “Kỹ năng an toàn – sinh tồn khi sử dụng SUP 2026” diễn ra từ ngày 4 đến 11-4, trang bị kỹ năng cần thiết giúp mọi người có thể tự tin, an toàn khi tham gia môn chèo SUP – một hoạt động thể thao đang ngày càng phổ biến. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về an toàn khi tham gia các hoạt động thể thao trong môi trường nước.

Theo bà Phạm Thị Ngọc Huệ, Phó Giám đốc Trung tâm Thể thao dưới nước TPHCM, chương trình sẽ trang bị kiến thức và kỹ năng an toàn cho cá nhân khi chơi chèo SUP nói riêng và các môn thể thao nước nói chung. “Chúng tôi mong muốn người dân, những người chơi phong trào có được nền tảng kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ bản thân và hỗ trợ người khác khi cần thiết”, bà Huệ cho biết.

Các thao tác tập luyện trên bờ. Ảnh: THANH TÙNG

Hơn 50 học viên tham gia, chia thành nhiều nhóm nhỏ theo các buổi trong tuần, với hình thức giảng dạy kết hợp lý thuyết và thực hành trên bờ lẫn dưới nước. Học viên được hướng dẫn các bài cụ thể như: thao tác chuẩn bị, kiểm tra an toàn và vận hành SUP cơ bản; thực hành kỹ năng té - lên SUP; quỳ chèo tốc độ và điều khiển SUP trong bối cảnh có thay đổi dòng - gió; ứng xử phù hợp khi gặp sự cố...Đặc biệt, chương trình học còn nhấn mạnh vào việc gia tăng nhận thức về an toàn nước thông qua việc trang bị đầy đủ thiết bị và sử dụng đúng cách. Từ áo phao, leash đến cách kiểm tra và điều chỉnh trước khi xuống nước, mỗi chi tiết đều là yếu tố then chốt giúp giảm thiểu rủi ro và tạo sự an tâm khi trải nghiệm.

Tham gia chương trình, anh Nguyễn Tuấn Dũng (công tác trong lĩnh vực thiết kế đồ họa), người đã từng chơi SUP, cho biết chương trình giúp anh bổ sung thêm nhiều kỹ năng thực tế. “Tôi hiểu rõ hơn cách tự cứu bản thân cũng như hỗ trợ người khác khi xảy ra sự cố. Quan trọng nhất là học được cách giữ bình tĩnh và xử lý tình huống đúng cách”, anh Dũng chia sẻ.

Học viên thực hành chèo SUP trên sông. Ảnh: THANH TÙNG

Với chị Nguyễn Bạch Lan Chi (công việc tự do), đây là lần đầu tiên trải nghiệm bộ môn SUP, nhưng chị đánh giá cao tính thiết thực của chương trình. “Mình có thêm kỹ năng để giữ an toàn cho bản thân khi tham gia các hoạt động trong môi trường nước. Điều quan trọng là không được chủ quan, việc học cần đi đôi với thực hành và rèn luyện thường xuyên”, chị Chi nói.

Cùng quan điểm, anh Ngọc Dương (nhân viên văn phòng) cho rằng chương trình mang ý nghĩa cộng đồng rõ nét. “Đây là kỹ năng mà ai cũng nên có, không phân biệt độ tuổi, giới tính. Nhất là thời điểm nắng nóng như hiện nay, nhiều người tham gia các hoạt động trong môi trường nước hơn, có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro, điều quan trọng là phải giữ được sự điềm tĩnh và biết cách xử lý tình huống”, anh Dương nhận xét.

Các học viên được trao chứng nhận từ Trung tâm Thể thao dưới nước TPHCM. Ảnh: THANH TÙNG

Kết thúc chương trình, học viên đạt yêu cầu được cấp chứng nhận hoàn thành chương trình kỹ năng an toàn và sinh tồn khi sử dụng SUP cơ bản. Theo bà Phạm Thị Ngọc Huệ, chương trình không chỉ tạo điều kiện để người dân rèn luyện thể chất, giải tỏa căng thẳng mà còn là bước đi cụ thể trong việc mở rộng không gian thể thao công cộng tại TPHCM, thúc đẩy lối sống lành mạnh và gắn kết cộng đồng.

NGUYỄN ANH