Lần đầu tiên khán giả Việt Nam theo dõi đầy đủ VCK U17 châu Á 2026 từ vòng bảng qua TV360

TV360 chính thức trở thành đơn vị duy nhất tại Việt Nam sở hữu bản quyền phát sóng trọn vẹn Giải vô địch bóng đá U17 nam châu Á 2026 (AFC U17 Asian Cup 2026) – bao gồm toàn bộ các trận đấu từ vòng bảng đến chung kết, điều chưa từng có tiền lệ đối với một giải đấu trẻ cấp châu lục.

TV360 lấp đầy khoảng trống phát sóng của bóng đá trẻ

Trong nhiều năm, các giải đấu trẻ châu Á thường không được phát sóng đầy đủ, đặc biệt là vòng bảng, nơi mang tính quyết định đến cơ hội đi tiếp của các đội tuyển. Nguyên nhân đến từ hạn chế về sản xuất và phân phối tín hiệu, khiến người hâm mộ gần như chỉ có thể theo dõi từ vòng bán kết.

Với việc sở hữu bản quyền trọn vẹn và chủ động triển khai phát sóng, TV360 đã thay đổi cách người Việt Nam theo dõi bóng đá trẻ. Toàn bộ hành trình của giải đấu từ những trận mở màn đến các vòng knock-out sẽ được truyền tải đầy đủ, liên tục và đồng nhất trên một nền tảng duy nhất.

Điều này không chỉ giúp người hâm mộ không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc quan trọng nào, mà còn tạo nên một trải nghiệm theo dõi xuyên suốt, điều vốn rất hiếm ở các giải trẻ trước đây.

Đồng hành cùng U17 Việt Nam trọn vẹn từng bước tiến

Vòng chung kết U17 châu Á 2026 diễn ra từ ngày 5 đến ngày 23/5 tại Saudi Arabia. U17 Việt Nam nằm cùng bảng với Hàn Quốc, UAE và Yemen là những đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho suất đi tiếp vào tứ kết và cũng là điều kiện cần để đến với giải U17 World Cup 2026.

Việc các trận đấu vòng bảng được phát sóng đầy đủ trên TV360 mang ý nghĩa đặc biệt, khi đây chính là giai đoạn then chốt quyết định hành trình của đội tuyển.

Bước vào giải đấu năm nay, U17 Việt Nam nhận được nhiều kỳ vọng sau chức vô địch thuyết phục tại giải U17 Đông Nam Á. Thành tích này không chỉ tạo đà tâm lý tích cực cho các cầu thủ, mà còn khơi dậy sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.

Ở kỳ gần nhất, đội tuyển cũng đã để lại dấu ấn khi cầm hòa các đối thủ mạnh như Nhật Bản, Australia và UAE cho thấy năng lực cạnh tranh ngày càng rõ nét ở cấp độ châu lục.

TV360 – nền tảng số đồng hành phát triển bóng đá trẻ

Đại diện TV360, bà Hồ Thị Thu Hà, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Truyền hình TV360, chia sẻ: Việc đồng hành cùng AFC không chỉ là câu chuyện bản quyền. TV360 hướng tới trở thành nền tảng số góp phần phát triển hệ sinh thái bóng đá, đặc biệt là bóng đá trẻ, nơi tạo nên tương lai của thể thao Việt Nam.

Chúng tôi mong muốn mang các giải đấu châu lục đến gần hơn với người hâm mộ, đồng thời đưa hình ảnh bóng đá Việt Nam vươn xa hơn”.

Xem trọn vẹn giải đấu trên TV360 đa nền tảng, mọi lúc mọi nơi

Toàn bộ các trận đấu của AFC U17 Asian Cup 2026 sẽ được phát sóng trực tiếp trên ứng dụng TV360, hỗ trợ đa nền tảng từ TV thông minh, điện thoại di động đến máy tính bảng.

Không chỉ dừng lại ở phát sóng, TV360 sẽ liên tục cập nhật lịch thi đấu, thông tin bên lề và các nội dung liên quan, giúp người hâm mộ theo dõi giải đấu một cách đầy đủ và thuận tiện nhất.

THU HÀ