Lamine Yamal xuất sắc giúp Barcelona thắng dễ Elche

Lamine Yamal ghi bàn và kiến tạo giúp Barcelona thắng 3-1 trước Elche vào thứ Bảy.

Yamal ghi bàn mở tỷ số cho Barcelona ngay ở phút thứ 6. Dani Olmo, người có trận đá chính thứ 3 liên tiếp thay cho Pedri bị chấn thương, giành lại bóng và tung ra đường chuyền dài vào khoảng trống khi hậu vệ trái của Elche đã mất vị trí. Yamal đã hoàn thành phần việc còn lại bằng cách rê bóng qua cựu thủ môn Barcelona, Inaki Pena và ghi bàn thắng thứ 13 của anh trong mùa giải này. Đây là trận đấu thứ 3 liên tiếp Yamal ghi bàn cho Barcelona - ngôi sao trẻ 18 tuổi người Tây Ban Nha cũng đã ghi bàn trong chiến thắng 3-0 trước Real Oviedo cuối tuần trước, và trong chiến thắng 4-1 trước Copenhagen hôm thứ Tư, giúp đội bóng của anh tiến vào vòng 16 đội Champions League. HLV Hansi Flick đã ca ngợi Yamal, nói rằng anh vẫn “có tiềm năng để đạt đến một đẳng cấp khác”.

Tiền đạo Alvaro Rodriguez đã gỡ hòa cho Elche ở phút 29, trước khi Ferran Torres tái lập lợi thế 2-1 ngay trước giờ nghỉ giữa hiệp tại sân vận động Martinez Valero. Yamal sau đó kiến ​​tạo cho Marcus Rashford ấn định chiến thắng vào cuối hiệp 2. Chiến thắng này giúp Barcelona tạo khoảng cách 4 điểm so với đội xếp thứ 2 Real Madrid trước khi tiếp đón Rayo Vallecano vào Chủ nhật. Trận thua này khiến Elche tụt xuống vị trí thứ 12.

Elche đã gây bất ngờ trong lần trở lại giải đấu hàng đầu mùa này với lối chơi tấn công mạnh mẽ dù sở hữu đội hình khiêm tốn. Họ chỉ thua 1 trận trên sân nhà trong 11 trận đấu trước đó, bao gồm cả trận hòa 2-2 với Real Madrid. Và HLV Eder Sarabia, cựu trợ lý của Barcelona, ​​đã không ngần ngại cố gắng đối đầu với sức mạnh tấn công của Barcelona. Nhưng đội chủ nhà đã may mắn khi chỉ bị dẫn trước 1 bàn sau một hiệp đấu bùng nổ của đội khách. Ngoài các bàn thắng của Yamal và Torres, hậu vệ Victor Chus của Elche đã cản phá các cú sút của Raphinha và Torres ngay trên vạch vôi, trong khi Dani Olmo và Torres có tổng cộng 2 lần sút trúng xà ngang và cột dọc...

Barcelona kết thúc trận đấu với tổng cộng 30 cú sút, so với 9 của Elche. “Hôm nay chúng tôi đã chơi một trận đấu tuyệt vời - ngoại trừ những mét cuối cùng”, Flick nói. “Thông thường, chúng tôi đã có thể kết thúc trận đấu này ngay trong hiệp một”.

Tiền đạo Alexander Sorloth của Atletico Madrid nhập viện sau va chạm đầu với Matias Moreno của Levante.

Atletico Madrid bị cầm hòa không bàn thắng trước Levante đang đứng trước nguy cơ xuống hạng, chỉ 3 ngày sau khi họ để thua Bodø/Glimt 1-2 ở Champions League. Kết quả này khiến Atletico, đội đang đứng thứ 3, kém Barcelona đến 10 điểm. Một biến cố đáng lo ngại ở trận đấu này khi tiền đạo Alexander Sorloth của Atletico Madrid nhập viện sau va chạm đầu với hậu vệ Matias Moreno của Levante. Sau pha tranh chấp bóng ở phút thứ 27, cả 2 đều được thay ra ngay lập tức. Atletico cho biết Sorloth bị chấn thương đầu và đã được đưa đến bệnh viện ở Valencia để kiểm tra y tế. Levante chưa đưa ra thông tin ngay lập tức về tình trạng của Moreno.

Gerard Moreno đã lập cú đúp giúp Villarreal, đội đang đứng thứ 4, giành được trận hòa 2-2 trên sân của Osasuna. Tiền vệ cánh Victor Munoz và tiền đạo Ante Budimir đã ghi bàn cho Osasuna. Trong khi Oviedo đã chấm dứt chuỗi 15 trận không thắng với chiến thắng 1-0 trước Girona 1-0 trên sân nhà nhờ bàn thắng trong hiệp 2 của Ilyas Chaira. Oviedo, đội mới thăng hạng mùa này, đã không thắng kể từ cuối tháng 9. Oviedo vẫn đứng cuối bảng với 6 điểm cách vị trí an toàn. Thất bại của Girona đã chấm dứt chuỗi 3 trận thắng và một trận hòa, họ vẫn đang hơn khu vực nguy hiểm 4 điểm.

THANH TUẤN