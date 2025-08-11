Lamine Yamal ghi 2 bàn, Barcelona đè bẹp Como trong trận Joan Gamper Trophy

Ngôi sao Lamine Yamal đã bổ sung thêm một màn trình diễn ấn tượng khác sau khi góp 2 bàn thắng trong chiến thắng 5-0 của Barcelona trước Como tại trận đấu thường niên Joan Gamper Trophy diễn ra vào Chủ nhật.

Lamine Yamal góp 2 bàn thắng trong chiến thắng 5-0 của Barcelona trước Como tại Joan Gamper Trophy.

Barca dễ dàng đánh bại đội bóng Serie A tại sân vận động Johan Cruyff, trong khu liên hợp tập luyện của đội. Fermin Lopez là người mở tỷ số ở phút 21, và hoàn tất cú đúp cá nhân ở phút 35 để gia tăng cách biệt. Ngôi sao Raphinha cũng ghi bàn nâng tỷ số 3-0 ở phút 37. Chủ nhà dẫn trước 4-0 trước giờ nghỉ khi Yamal ghi bàn đầu tiên trong đêm ở phút 42. Barca tiếp tục nhập cuộc mạnh mẽ trong hiệp 2, và phút 49, ngôi sao 18 tuổi người Tây Ban Nha đã ghi một thắng mang tính biểu tượng cho nhà vô địch La Liga mùa trước, dứt điểm bằng chân trái từ đường chuyền của Ferran Torres.

Chiến thắng này đã nâng tổng số trận thắng trước mùa giải của đội bóng dưới quyền HLV Hansi Flick lên con số 4, hoàn thành màn chạy đà hoàn hảo trước mùa giải sau chuyến du đấu thành công tại Nhật Bản (thắng Vissel Kobe 3-1), và Hàn Quốc bao gồm các chiến thắng 7-3 trước FC Seoul và 5-0 trước Daegu FC. Barca sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ danh hiệu La Liga vào thứ Bảy, trên sân khách trước Mallorca.

Trước khi trận đấu bắt đầu vào Chủ nhật, thủ thành Marc-Andre Ter Stegen đã có bài phát biểu truyền thống với tư cách đội trưởng, chỉ vài ngày sau khi nổ ra tranh cãi giữa anh và CLB về cách xử lý chấn thương lưng của mình, khiến CLB quyết định tước băng đội trưởng của anh vào thứ Năm trước khi khôi phục tư cách chỉ 1 ngày sau đó. Thủ môn 33 tuổi người Đức đã xác nhận đã làm tan băng trong mối quan hệ với CLB, và kêu gọi sự ủng hộ từ người hâm mộ cho mùa giải mới: “Tôi nghĩ điều quan trọng là phải giải quyết vấn đề giữa CLB và tôi, và giờ là lúc hướng tới tương lai. Chúng tôi sẽ lại chiến đấu cho tất cả các danh hiệu và hy vọng rằng với sự giúp đỡ của các bạn, chúng tôi có thể giành được mọi danh hiệu có thể”.

Marcus Rashford phản ứng sau khi có một pha bỏ lỡ cơ hội “đáng nhớ nhất mùa giải”.

Mặc dù vậy, trong thiến thắng vang dội này vẫn xen một nỗi thất vọng mang tên Marcus Rashford. Tân binh mượn từ Man.United đã được HLV Hansi Flick lựa chọn vào đội hình xuất phát cho trận đấu giao hữu tiền mùa giải truyền thống, anh đã có một trận đấu tốt với có một pha kiến tạo để Raphinha ghi bàn, cho đến khi anh có một pha bỏ lỡ “đáng nhớ nhất mùa giải”.

Rashford đã làm mọi thứ đúng đắn trong quá trình tạo ra cơ hội vàng của mình, đón bóng và vượt qua thủ môn Jean Butez của Como. Anh cũng đã đánh lừa một hậu vệ đối phương trước khi tung cú sút… đi chệch khung thành không thể lý giải được. Tiền đạo 27 tuổi người Anh phản ứng bằng cách nhún vai tỏ vẻ không tin nổi, trong khi một số đồng đội của anh chỉ biết lấy tay ôm đầu.

THANH TUẤN