Ngôi sao trẻ của Barcelona là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu năm nay, và nếu làm được, anh sẽ trở thành cầu thủ trẻ nhất giành được giải thưởng cá nhân cao quý nhất của bóng đá.

Lamine Yamal đặt mục tiêu giành nhiều Quả bóng Vàng

Yamal đã ghi 20 bàn thắng và có 23 pha kiến ​​tạo cho Barca kể từ đầu mùa giải trước, giúp đội bóng của Hansi Flick giành cú ăn ba quốc nội vào mùa giải 2024-25, đồng thời tỏa sáng rực rỡ cho đội tuyển Tây Ban Nha. Không cầu thủ nào ở năm giải đấu hàng đầu châu Âu có nhiều pha rê bóng thành công trên mọi đấu trường trong cùng khoảng thời gian như cầu thủ 18 tuổi này với 262 lần.

Anh có thể sẽ phải cạnh tranh với Mohamed Salah, Ousmane Dembele và Raphinha trong cuộc bình chọn. Nhưng mục tiêu của Yamal không chỉ là giải thưởng năm nay. "Tôi đã nói với bạn bè rằng tôi không mơ ước giành được chỉ một Quả bóng Vàng, tôi mơ ước giành được nhiều giải thưởng", anh chia sẻ trên podcast Resonancia de Corazon. "Tôi nghĩ mình là một cầu thủ có khả năng giành được nó, và nếu không, đó là vì tôi đã không làm đúng. Vì vậy, tôi mơ ước giành được Quả bóng Vàng nhiều lần và khi ngày đó đến, tôi sẽ rất hạnh phúc. Tôi chỉ muốn tiếp tục chiến thắng. Tôi muốn chiến thắng cùng câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia của mình."

Salah đã ghi 57 bàn thắng trên mọi đấu trường cho Liverpool mùa trước, trong khi đồng đội của Yamal là Raphinha, ghi 34 bàn và có 22 pha kiến ​​tạo cho Barca. Trong khi đó, Dembele đã ghi 33 bàn thắng, giúp Paris Saint-Germain vô địch Ligue 1, Cúp Quốc gia Pháp và Champions League.

Đồng hương người Pháp của Dembele là Kylian Mbappe cũng lên tiếng ủng hộ tiền đạo PSG. Kylian Mbappé ‘biết mình sẽ không giành được Quả bóng vàng năm nay' nhưng khẳng định: “Thật khó để lựa chọn giữa hai người bạn như Dembele và Hakimi. Điều quan trọng là màn trình diễn của họ được công nhận".

HOÀNG HÀ