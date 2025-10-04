Lamine Yamal dẫn đầu bảng xếp hạng rê bóng năm 2025 với khoảng cách gần 100 lần

Tiền đạo của Barcelona đã thực hiện thành công 234 lần rê bóng tại các giải đấu hàng đầu kể từ ngày 1-1, bỏ xa Michael Olise (140 lần) và Vinicius Junior (129 lần).

Lamine Yamal bẻ lưng hậu vệ là chuyện ‘cơm bữa’ ở Barcelona

Lamine Yamal đã khẳng định mình là một trong những tài năng triển vọng nhất châu Âu. Tiền đạo trẻ của Barcelona đã đóng vai trò then chốt cho Blaugrana, nhanh chóng trở thành một nhân tố chủ chốt mặc dù còn trẻ và củng cố vị trí của mình với tư cách là một cầu thủ tốt nghiệp La Masia.

Yamal đã duy trì phong độ ấn tượng của mình trong mùa giải 2025/26, bước vào 3 tháng cuối năm với tư cách là cầu thủ rê bóng hàng đầu châu Âu. Tính trên khắp 5 giải đấu hàng đầu châu lục – La Liga, Premier League, Serie A, Bundesliga và Ligue 1 – và các giải đấu lớn của châu Âu, bao gồm Champions League, Europa League và Conference League, cầu thủ gốc Rocafonda này đang dẫn trước đối thủ gần nhất gần 100 lần rê bóng thành công.

Dữ liệu của BeSoccer Pro cho thấy Yamal đã thực hiện 234 lần rê bóng thành công. Đối thủ gần nhất của anh, Michael Olise (Bayern Munich) có 140 lần, tiếp theo là Vinicius Junior (Reasl Madrid) với 129 lần. Những con số này, được ghi nhận trước cuối tuần La Liga gần nhất, cho thấy sự thống trị của Yamal trong khía cạnh này của trò chơi.

Ngoài ba cầu thủ hàng đầu, chỉ có 7 cầu thủ khác vượt qua 100 lần rê bóng thành công, nhấn mạnh khoảng cách đáng kể giữa Yamal và phần còn lại. Jeremy Doku (Manchester City) xếp thứ tư với 121 lần, tiếp theo là Mohammed Kudus (Tottenham) với 106 lần; Desire Doue (PSG), Matteo Politano (Napoli) và Takefusa Kubo (Real Sociedad) cùng có 104 lần, và Nico Williams (Atlewtico Madrid) với 101 lần. Hoàn thành top 10 là cầu thủ chạy cánh người Brazil Antony của Real Betis, với 99 lần rê bóng thành công trong năm nay tại La Liga, Europa League và Conference League.

Với lợi thế dẫn đầu về khả năng rê bóng, Barcelona kỳ vọng Yamal sẽ tiếp tục dẫn dắt hàng công của họ. Anh kết thúc mùa giải 2024/25 với 18 bàn thắng và 21 pha kiến ​​tạo sau 55 trận đấu, và đã đóng góp hai bàn thắng và ba pha kiến ​​tạo trong năm trận đầu tiên của mùa giải hiện tại.

HOÀNG HÀ