Lamine Yamal đã trở lại sau chấn thương

HLV Hansi Flick của Barcelona cho biết Lamine Yamal đã hồi phục thể lực và sẵn sàng ra sân ở trận tiếp đón Girona vào thứ Bảy, một tuần trước trận ‘El Clasico’ đầu tiên của mùa giải trên sân Real Madrid.

Lamine Yamal hồi phục là cú hích đáng mừng cho Barcelona trước một giai đoạn bận rộn.

Cùng với Yamal và tiền vệ Fermin Lopez cũng đã bình phục chấn thương, và có thể thi đấu ít nhất một phần trận đấu La Liga của Barcelona gặp Girona vào thứ Bảy. “Họ đã trở lại, nhưng chưa thể thi đấu trọn vẹn 90 phút”, Flick cho biết. Sự trở lại được mong đợi của Yamal là một cú hích đáng mừng cho Barca trước một giai đoạn bận rộn. Sau Girona, Barca sẽ tiếp đón Olympiakos vào thứ Ba tại Champions League, và sau đó làm khách trên sân của Real Madrid vào ngày 26-10 tại La Liga...

Yamal đã bị chấn thương háng trong nhiều tuần kể từ sau loạt trận quốc tế tháng 9. Ngôi sao 18 tuổi đã vắng mặt 4 trận đấu cho Barca trước khi trở lại thi đấu 2 lần, nhưng chấn thương lại trở nên trầm trọng hơn trong trận thua Paris Saint-Germain tại Champions League vào ngày 1-10. Điều đó khiến anh phải ngồi ngoài chuyến làm khách tại Sevilla, trận đấu mà Barca đã thua 1-4, và sau đó là 2 trận vòng loại World Cup cho Tây Ban Nha. Trong khi Fermin đã vắng mặt 4 trận đấu cho Barca, và bị loại khỏi vòng loại của Tây Ban Nha vì chấn thương cơ chân trái.

HLV Flick cho biết ông cũng hy vọng tiền đạo người Brazil, Raphinha cũng sẽ kịp bình phục chấn thương gân kheo cho trận đấu với Real Madrid. Danh sách chấn thương của Barca hiện vẫn bao gồm các tiền đạo Robert Lewandowski và Ferran Torres, các tiền vệ Dani Olmo và Gavi, và thủ môn Joan Garcia.

Lamine Yamal trở lại rất quan trọng khi Raphinha và các tiền đạo Robert Lewandowski, Ferran Torres chưa sẵn sàng.

Thứ Bảy này là trận đấu đầu tiên của Barca kể từ thất bại tại Sevilla, một trận đấu mà tiền vệ Pedri tuyên bố là “màn trình diễn là tệ nhất dưới thời Flick”. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Đức đã cẩn thận để không làm giảm thêm tinh thần của các cầu thủ. “Chỉ là một trận đấu và chúng tôi đã thua, và chúng tôi phải tiếp tục”, Flick nói, trước khi khen ngợi màn trình diễn của đội bóng trong hiệp 2.

Đó là thất bại đầu tiên của Barca trong mùa giải này, khiến họ tụt lại 2 điểm sau ngôi đầu của Real Madrid. Nhưng đó không phải là màn trình diễn tệ hại đầu tiên của họ. Barca đã hòa 1-1 với Rayo Vallecano vào tháng 8, sau đó Flick đã chỉ trích đội bóng và cho rằng họ đã quá tự mãn sau khi giành ‘cú ăn ba’ quốc nội mùa trước. “Cái tôi giết chết thành công”, vị HLV người Đức cảnh báo, hy vọng sẽ giúp các cầu thủ tập trung lại tinh thần. Chiến lược này dường như đã phát huy hiệu quả khi ngay cả khi không có ngôi sao tuổi teen Yamal, họ vẫn giành được một số chiến thắng.

Barca từng khởi đầu mùa giải trước một cách xuất sắc nhưng sau đó đã sụp đổ vào tháng 11 và tháng 12, để Atletico Madrid vượt qua họ ở vị trí đầu bảng. Flick chắc chắn sẽ rất muốn đội bóng của mình tránh khỏi một sự sa sút tương tự trong mùa giải này, và việc tiếp đón Girona, đội đang xếp thứ 18, trong một trận derby Catalan là cơ hội tốt để đội bóng của ông tìm lại mạch chiến thắng.

Trận đấu sẽ diễn ra tại sân vận động Olympic trên đồi Montjuic của thành phố, trong khi sân nhà Camp Nou được xây dựng lại của Barca vẫn chưa sẵn sàng do một loạt sự chậm trễ. “Tôi thực sự mong chờ được trở lại Camp Nou, cùng với tất cả người hâm mộ của chúng tôi”, tiền vệ Frenkie de Jong chia sẻ sau khi gia hạn hợp đồng đến năm 2029 vào thứ Tư. “Tôi chưa biết ngày cụ thể, nhưng chúng tôi rất mong chờ”.

THANH TUẤN