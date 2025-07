La Liga bác bỏ khả năng hoãn trận mở màn của Real Madrid

Chủ tịch Giải vô địch Tây Ban Nha (La Liga), Javier Tebas đã giải thích lý do bác bỏ khả năng hoãn trận mở màn mùa giải 2025-26 từ thủ môn Thibaut Courtois của Real Madrid, nhằm giúp các cầu thủ có thêm thời gian nghỉ ngơi sau khi trở về từ FIFA Club World Cup.

Javier Tebas bác bỏ đề nghị hoãn trận mở màn mùa giải 2025-26 của Real Madrid.

Real Madrid đã bị loại với tỷ số 0-4 ở bán kết trước Paris Saint-Germain vào thứ Tư, và sẽ có 41 ngày nghỉ trước trận mở màn La Liga gặp Osasuna vào ngày 19-8. Javier Tebas cho biết quyết định không dời trận mở màn của Real Madrid là do Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha đưa ra, và La Liga đã đồng ý. Ông cho biết việc có 20 ngày nghỉ và 21 ngày tập luyện trước mùa giải là đủ với các cầu thủ.

“Tôi tin rằng họ sẽ có 20 ngày nghỉ ngơi thay vì 21 ngày như trước, và không có giải đấu nào khác như Ngoại hạng Anh đối với Chelsea, hay Ligue 1 của Pháp đối với PSG có thể thay đổi các trận đấu đã lên lịch”, ông nói qua phiên dịch viên trong cuộc phỏng vấn hôm thứ Sáu với The Associated Press. “Vì vậy, tôi không nghĩ rằng chúng ta nên thay đổi lịch thi đấu vì lý do đó, nhất là khi nó chỉ diễn ra trong một ngày”.

Real Madrid đã chơi 68 trận đấu chính thức trong mùa giải vừa qua, bắt đầu từ ngày 18-8: bao gồm 38 trận ở La Liga, 14 trận ở Champions League, 6 trận ở Copa del Rey và FIFA Club World Cup, 2 trận ở Siêu cúp Tây Ban Nha và một trận ở Siêu cúp châu Âu và Cúp Liên lục địa. Trong khi PSG sẽ chơi trận thứ 65 trong trận chung kết FIFA Club World Cup vào Chủ nhật, còn với Chelsea đó là trận thứ 64. PSG sẽ mở màn mùa giải trong khoảng từ ngày 15 đến 17-8 tại Nantes, còn Chelsea sẽ ra quân gặp Crystal Palace vào ngày 17-8.

Ngoài ra, Tebas cho biết vấn đề lớn nhất của ông là Real Madrid đang tìm kiếm con đường riêng thay vì hợp tác với La Liga. Ông đi xa hơn khi cáo buộc Real Madrid với Chủ tịch Florentino Perez đứng đầu dự án giải đấu ly khai Super League đang cố gắng làm suy yếu La Liga, đặc biệt là hình ảnh. “Họ thực sự không hiểu rằng chúng ta là một giải đấu lớn và nếu chúng ta hợp tác thì điều đó sẽ có lợi cho tất cả chúng ta”, Tebas nói. “Niềm tin vào Super League và để có được một Super League mạnh mẽ, họ cần một giải vô địch quốc gia yếu kém. Vì vậy, họ đang nỗ lực hướng tới mục tiêu đó”.

Barcelona dự kiến vào tháng 9 có thể trở lại sân Camp Nou sau 2 năm cải tạo.

Người đứng đầu La Liga cũng cập nhật về thời điểm Barcelona trở lại sân Camp Nou sau cải tạo. Nhà đương kim vô địch hy vọng sẽ trở lại Camp Nou sau 2 mùa giải tại sân vận động Olympic. Hiện việc cải tạo Camp Nou vẫn đang được tiến hành. “Họ đang chờ giấy phép từ Tòa thị chính”, Tebas nói. “Chúng tôi tin rằng có lẽ đến tuần thứ 4 của giải đấu, Barca sẽ sẵn sàng thi đấu trở lại trên sân đấu chính của họ”.

Tebas cũng xác nhận Barca đi đúng hướng đáp ứng các hướng dẫn tài chính, cho phép CLB thực hiện các động thái trên thị trường chuyển nhượng: “Tình hình tài chính của Barcelona đang tốt. Họ sắp chiêu mộ được tất cả các cầu thủ mà họ muốn trong những tháng tới”.

THANH TUẤN