La Liga 2025-2026: Barcelona muốn duy trì đà thăng hoa

Giải bóng đá vô địch Tây Ban Nha (La Liga) sẽ khởi tranh vào thứ Sáu. Barcelona chắc chắn đặt mục tiêu bảo vệ ngôi vương nhờ sự phát triển ổn định của đội ngũ trẻ trung nhưng đầy tài năng. Trong khi Real Madrid đang hướng đến mục tiêu thiết lập lại sau mùa giải thi đấu mờ nhạt, với sự xuất hiện của tân HLV Xabi Alonso. Atletico Madrid thì hy vọng một đội hình được cải tổ sẽ giúp họ bắt kịp các đối thủ.

Động lực to lớn của Barcelona

Barcelona đang trải qua một trong những mùa giải thành công nhất trong nhiều năm qua, khi vô địch La Liga, Copa del Rey và Siêu cúp Tây Ban Nha. Đội bóng cũng tiến sâu tại Champions League khi lọt vào bán kết lần đầu tiên kể từ năm 2019.

Trong năm thứ 2 dưới thời HLV Hansi Flick, CLB xứ Catalan sẽ cố gắng tiếp nối thành công từ mùa giải trước bằng cách tăng cường đội hình với tiền đạo người Anh, Marcus Rashford đã đến để sát cánh cùng Raphinha, Lamine Yamal và Robert Lewandowski - những người đã tạo nên một hàng công được đánh giá là xuất sắc nhất châu Âu mùa trước, dẫn đầu danh sách ghi bàn ở cả La Liga (với hơn 100 bàn thắng) và Champions League.

Barca cũng đã bổ sung thủ môn xuất sắc Joan Garcia từ Espanyol, cùng tiền đạo trẻ đầy tiềm năng người Thuỵ Điển, Roony Bardghji. Ngược lại không nhiều sự chia tay, với hậu vệ kỳ cựu Inigo Martinez đã ký hợp đồng với Al-Nassr của Saudi Arabia, và Ansu Fati đã được cho Monaco mượn sau khi không thi đấu nhiều ở mùa giải trước. Đoàn quân của HLV Flick sau khi ghi 20 bàn sau 4 trận giao hữu tiền mùa giải toàn thắng, sẽ mở màn mùa giải mới tại Mallorca vào thứ Bảy.

Dấu hỏi từ Real Madrid của Xabi Alonso

Real Madrid hướng đến mục tiêu thiết lập lại sau sự xuất hiện của HLV Xabi Alonso.

Real Madrid vừa trải qua một mùa giải đáng thất vọng so với đẳng cấp cao của mình, khi để mất chức vô địch La Liga vào tay Barca và không thể lọt vào chung kết Champions League, cũng như FIFA Club World Cup hồi tháng 7. Lần đầu tiên trong lịch sử chứng kiến Real Madrid thua cả 4 trận “siêu kinh điển” trước đối thủ xứ Catalan…

Tất cả dẫn đến một sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện viên, với việc Carlo Ancelotti rời đi để tiếp quản công việc tại Brazil, và cựu tiền vệ Alonso đã trở lại sân Santiago Bernabeu đúng như dự đoán. Vị HLV trẻ này đã không thể giúp Real Madrid làm được gì nhiều tại Club World Cup, khi đội bóng để thua Paris Saint-Germain ở bán kết.

Hàng công Real Madrid sẽ lại được dẫn dắt bởi Kylian Mbappe và Vinícius Junior, trong khi hàng thủ vốn đã gặp khó khăn ở mùa giải trước do một loạt chấn thương hiện đã được củng cố nhờ việc ký hợp đồng với trung vệ trẻ người Tây Ban Nha, Dean Huijsen và hậu vệ phải Trent Alexander-Arnold từ Liverpool. Ngược lại, tiền vệ huyền thoại Luka Modric đã rời đi để gia nhập AC Milan sau hơn một thập niên gắn bó với CLB Tây Ban Nha. Lucas Vazquez cũng rời đi, và vẫn còn nhiều nghi ngờ về việc liệu Rodrygo có ở lại hay không. Trận đầu tiên của Real Madrid sẽ diễn ra trên sân nhà gặp Osasuna vào ngày 19-8.

Atletico Madrid tiếp tục được tái thiết

HLV Diego Simeone một lần nữa đặt nhiều kỳ vọng khi Atletico Madrid tiếp tục chi tiêu mạnh tay.

Atletico Madrid đã đặt nhiều kỳ vọng vào mùa giải trước sau khi đã chi tiêu mạnh tay, nhưng họ không thể cạnh tranh chức vô địch La Liga - xếp sau Barcelona và Real Madrid - và một lần nữa bị đối thủ cùng thành phố loại ở Champions League.

HLV Diego Simeone đã có những thay đổi mạnh mẽ về đội hình trong mùa hè này, với sự ra đi của những cầu thủ như Angel Correa, Rodrigo de Paul, Axel Witsel, Rodrigo Riquelme và Cesar Azpilicueta. Trong khi đã chào đón những cầu thủ mới đến có chất lượng cao như Alex Baena, Johnny Cardoso, Thiago Almada, Giacomo Raspadori, Matteo Ruggeri, Marc Pubill và David Hancko. Atletico sẽ ra quân tại Espanyol vào Chủ nhật. Đội bóng vẫn sẽ được dẫn dắt bởi bộ đôi tiền đạo Antoine Griezmann và Julian Alvarez.

Trong khi đó, các đội bóng đã có thành tích tốt ở mùa giải trước sẽ cố gắng giữ vững vị trí trong tốp đầu bao gồm Athletic Bilbao, Villarreal và Real Betis…. Ở hướng ngược lại Levante, Elche và Oviedo là những đội bóng được thăng hạng mùa này để thay thế cho Leganes, Las Palmas và Valladolid.

THANH TUẤN