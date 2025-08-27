Kompany: “Olise có thể phát triển như De Bruyne”

HLV Vincent Kompany so sánh Michael Olise với đồng đội cũ tại Man.City là Kevin De Bruyne.

Olise, người chuyển đến từ Crystal Palace một năm trước, đã ghi 20 bàn sau 55 lần ra sân giúp Bayern giành lại chức vô địch Bundesliga, và ghi thêm hai bàn nữa trong chiến thắng 6-0 mở màn cho mùa giải mới. Kompany đã có những thành công rực rỡ tại Man.City cùng với người đồng đội ở tuyển Bỉ, De Bruyne - người đã rời sân Etihad sau 10 mùa giải để gia nhập Napoli vào mùa hè này. “Những con số của Michael không phải là ưu tiên của tôi, nhưng tôi kỳ vọng cậu ấy sẽ tiến bộ và có những bước tiến”, Kompany nói. “Tôi cũng đã chứng kiến ​​sự phát triển trước đây của những tài năng như vậy, và những gì Michael thể hiện khá giống với Kevin De Bruyne”.

Olise đã vượt qua mọi kỳ vọng trong chiến dịch ra mắt tại Allianz Arena sau khi chuyển đến từ Selhurst Park với mức giá 68,4 triệu USD. Anh ấy đã ra sân trong tất cả 34 trận đấu tại Bundesliga, giúp Bayern Munich dễ dàng giành chức vô địch - ghi 12 bàn thắng tại giải đấu và cũng là cầu thủ kiến ​​tạo hàng đầu của đội bóng. “Điều quan trọng là những gì họ làm mỗi ngày trong các buổi tập”, Kompany nói thên. “Tôi thấy sự bình tĩnh tuyệt đối ở Michael. Giờ cậu ấy đã giành được một danh hiệu, nhưng cậu ấy cần phải tiếp tục. Tôi hy vọng Michael có thể tiến bộ hơn nữa và người hâm mộ Bayern sẽ được tận hưởng niềm vui từ cậu ấy trong một thời gian dài”.

Michael Olise ghi cú đúp giúp Bayern Munich thắng 6-0 trước RB Leipzig.

Bayern sẽ bắt đầu chiến dịch Cúp quốc gia Đức (DFB Pokal) trên sân đội bóng hạng ba Wehen Wiesbaden vào thứ Tư, hướng đến mục tiêu nâng cao chiếc cúp vô địch lần đầu tiên kể từ năm 2020. Kompany nhiều khả năng sẽ có những thay đổi so với trận mở màn mùa giải Bundesliga vào thứ Sáu, mặc dù HLV này cũng cảnh giác với nguy cơ một cú sốc có thể phá hỏng hành trình của đội.

“Vấn đề không phải là nghỉ ngơi”, ông nói. “Chúng tôi đã khởi đầu rất tốt. Nếu Leon Goretzka vượt qua buổi tập cuối cùng, cậu ấy sẽ vẫn sẽ ra sân. Tất cả mọi người từ cuối tuần trước đều có mặt. Tôi không thích từ ‘xoay vòng’. Chúng tôi muốn đến Berlin, chúng tôi muốn vào chung kết. Tôi vô cùng tôn trọng đối thủ. Tôi sẽ tung ra đội hình có thể giành chiến thắng trong trận đấu này. Tất nhiên, chúng tôi muốn mọi người giữ được thể lực và không được phép làm bất cứ điều gì điên rồ”.

PHI SƠN