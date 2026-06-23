Klose chúc mừng Messi phá kỷ lục ghi bàn tại World Cup

Klose, 48 tuổi, đã ghi 16 bàn thắng tại đấu trường lớn nhất của bóng đá trong sự nghiệp thi đấu lừng lẫy cho đội tuyển Đức, trước khi Messi thiết lập kỷ lục mới với cú đúp vào lưới tuyển Áo ở bảng J World Cup 2026 vào ngày 22-6. “Đối với tôi, Lionel Messi là cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại”, HLV hiện tại của Nuremberg nói với tờ Süddeutsche Zeitung sau khi siêu sao người Argentina đạt cột mốc 18 bàn thắng tại World Cup. “Chúc mừng, nhà vô địch!”.

Klose đã có tổng cộng 24 lần ra sân tại World Cup, thi đấu và ghi bàn ở 4 giải đấu liên tiếp: 2002, 2006, 2010 và 2014. Trong khi đó, Messi đã góp mặt trong kỷ lục 28 trận đấu tại vòng chung kết kể từ lần đầu tiên ra mắt tại Đức năm 2006, chỉ không ghi bàn ở giải đấu năm 2010. Tuy nhiên, Klose đã giành Chiếc giày vàng World Cup 2006 với 5 bàn thắng, trước khi giúp Đức vô địch World Cup 2014. Là nhà vô địch cùng Argentina năm 2022, Messi hiện vẫn chưa giành được giải thưởng Vua phá lưới World Cup.

Các đồng đội của Lionel Messi ở đội tuyển Argentina cũng đã hết lời ca ngợi đội trưởng của. Tiền đạo Julian Alvarez, người vừa mới bình phục sau chấn thương bong gân mắt cá chân trái và vào sân thay người trong hiệp 2, cho biết số 10 của Argentina “đã là người vĩ đại nhất trong lịch sử và anh ấy vẫn đang tiếp tục chứng minh điều đó. Ở độ tuổi này, anh ấy vẫn còn tất cả tài năng và sự kỳ diệu đó. Không còn nhiều điều để nói về Leo. Anh ấy đã là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong hơn 20 năm và là cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử”.

Trung vệ Lisandro Martinez nói sau chiến thắng tại sân vận động AT&T ở Arlington, ngoại ô Dallas: “Không có từ ngữ nào để diễn tả Leo. Không có ích gì khi so sánh anh ấy vì anh ấy là người duy nhất ở đỉnh cao. Tất cả những gì còn lại là tận hưởng anh ấy. Tôi vô cùng tự hào khi có anh ấy bên cạnh và khi anh ấy là người Argentina. Chúng ta phải trân trọng anh ấy”…

LINH SƠN