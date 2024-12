Kình ngư TPHCM vẫn dẫn đầu giải Các VĐV xuất sắc quốc gia 2024

VĐV TPHCM đang dẫn đầu tại giải sau các ngôi vô địch ở môn bơi và lặn. Ảnh: HCMFINSM

> Tuyển thủ Trần Hưng Nguyên chiến thắng áp đảo trong cự ly sở trường

Giải bước dần vào những nội dung cuối tranh tài tại Tây Ninh. Sau ngày 23-12, đội TPHCM tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu khi đạt tổng 10 HCV, 8 HCB, 16 HCĐ.

Tuy nhiên, đội Trung tâm TDTT Quốc phòng 5 đang bám sát ngay phía sau TPHCM. Các kình ngư của thể thao Quân đội cùng có 10 HCV nhưng kém TPHCM về số HCB và HCĐ (5 HCB, 2 HCĐ).

Trong ngày thi đấu 23-12, các kình ngư TPHCM giành 3 HCV quan trọng để đảm bảo ưu thế số 1 của mình. Vũ Thị Phương Anh là người giành HCV đầu tiên trong ngày thi đấu khi cô vượt Võ Thị Mỹ Tiên (Long An) và Bùi Quỳnh Anh (Hà Nội) để về nhất chung kết 50m ếch nữ. Thông số của Phương Anh đạt được là 33”95. Tiếp đó, Đỗ Đình Toàn giành HCV nội dung 100m khí tài nam ở môn lặn khi đạt thời gian tốt nhất là 33”47. Trong khi đó, kình ngư Nguyễn Diệp Phương Trâm tiếp tục đạt phong độ tốt, vô địch nội dung 200m ngửa nữ với thời gian 2’28”42.

Tại các cuộc đấu khác, đội Trung tâm TDTT Quốc phòng 5 giành thêm các HCV từ kết quả của Mai Trần Tuấn Anh (1.500m tự do nam), Trương Minh Quân (50m nín thở nam môn lặn), Thạch Thị Thảo Sương (400m khí tài nữ môn lặn), Trần Hưng Nguyên (200m tự do nam).

Tại nội dung 50m ếch nam, tuyển thủ quốc gia Phạm Thanh Bảo (Bến Tre) không gặp trở ngại để giành HCV trên hồ bơi ở Tây Ninh. Thanh Bảo về nhất với thời gian 29”17, vượt các đối thủ bám đuổi phía sau là Tạ Minh Hiếu (Hải Phòng, 30”32), Lê Trọng Phúc (An Giang, 20”74). Tuyển thủ quốc gia khác là Võ Thị Mỹ Tiên (Long An) tiếp tục giành cú đúp HCV cho mình trong nội dung 1.500m tự do nữ, 200m tự do nữ.

Trên bảng xếp hạng hiện tại, xếp sau 2 đội TPHCM, Trung tâm TDTT Quốc phòng 5 là đội Hà Nội (7 HCV, 5 HCB, 13 HCĐ), Long An (7 HCV, 4 HCB), Nghệ An (4 HCV)... Ngày 24-12 sẽ là ngày thi đấu cuối của giải.

MINH CHIẾN