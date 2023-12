Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng được chữa dứt điểm chấn thương

Tuyển thủ bơi lội Nguyễn Huy Hoàng không đăng ký tham dự giải bơi-lặn các VĐV xuất sắc quốc gia 2023 tại Tây Ninh do đang trong giai đoạn chữa dứt điểm chấn thương để có được thể lực tốt nhất.

Nguyễn Huy Hoàng sẽ không dự giải bơi-lặn các VĐV xuất sắc quốc gia 2023. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nguyễn Huy Hoàng không dự giải bơi-lặn các VĐV xuất sắc quốc gia năm nay. Ban huấn luyện đội tuyển bơi Việt Nam cho biết, kình ngư người Quảng Bình đang được vật lý trị liệu để chữa dứt điểm chấn thương cơ delta nhằm có được thể lực và sức khỏe tốt nhất. Được biết, chấn thương không nguy hiểm tuy nhiên để đảm bảo chuyên môn thì các chuyên gia y tế không để việc đau bị dai dẳng từ đó đã thực hiện vật lý trị liệu dứt điểm cho Huy Hoàng. Hiện tại, Nguyễn Huy Hoàng đang tập luyện duy trì chuyên môn tại Việt Nam và dự kiến năm 2024 sẽ tiếp tục được thực hiện chương trình tập huấn nước theo theo chu kỳ thi đấu của mình.

Giải bơi-lặn các VĐV xuất sắc quốc gia 2023 sẽ tranh tài tại hồ bơi ở Tây Ninh với các nội dung bơi diễn ra đầu tiên từ ngày 10 tới 13-12. Sau nội dung bơi sẽ tới lặn. Theo danh sách đăng ký, giải có 196 VĐV góp mặt. Các kình ngư tham dự giải tới từ nhiều đơn vị như An Giang, Bến Tre, Bình Dương, Bình Thuận, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Long An, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Ninh, Thái Bình, Thanh Hóa, TPHCM, Trung tâm TDTT Quốc phòng 5, Vĩnh Long và Tây Ninh (chủ nhà). Các kình ngư bơi từng dự SEA Games 32 và ASIAD 19 như Phạm Thanh Bảo, Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Quang Thuấn, Nguyễn Thúy Hiền có tham dự giải này. Với nội dung lặn, nhiều gương mặt vừa tham dự giải vô địch châu Á 2023 vừa qua ở Thái Lan cũng góp mặt thi đấu. Giải bơi-lặn các VĐV xuất sắc quốc gia 2023 là giải thi đấu cuối cùng thuộc hệ thống quốc gia năm nay. Trước giải này, trong tháng 10 vừa qua tại TPHCM, các kình ngư đã tham dự giải bơi-lặn vô địch quốc gia 2023.

MINH CHIẾN