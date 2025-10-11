Kimmich thấy tinh thần và năng lượng tuyển Đức trở lại

Đội trưởng Joshua Kimmich đã lập cú đúp trong chiến thắng dễ dàng 4-0 trước Luxembourg chỉ còn 10 người trong phần lớn thời gian trận đấu, qua đó giúp tuyển Đức vươn lên dẫn đầu bảng đấu vòng loại World Cup 2026 sau khởi đầu không ấn tượng.

Joshua Kimmich đã lập cú đúp trong chiến thắng dễ dàng 4-0 trước Luxembourg.

Thất bại trước Slovakia đã gây áp lực lên HLV trưởng Julian Nagelsmann, người chỉ thắng 13 trong số 25 trận đấu trước đó dưới thời của ông. Tuy nhiên, tuyển Đức chưa bao giờ đối mặt nguy cơ thua trận trước một đội tuyển xếp hạng 96 thế giới - đội mà họ chưa từng gặp trong một trận đấu chính thức nào kể từ năm 1991. Hơn nữa, Luxembourg phải thi đấu 70 phút thua thiệt về quân số khi Dirk Carlson bị đuổi khỏi sân vì lỗi để bóng chạm tay.

Hậu vệ này đã đưa tay ra ngăn cản Serge Gnabry đẩy bóng qua người anh, từ đó Kimmich đã chuyển hóa thành bàn thắng từ chấm phạt đền, gia tăng cách biệt sau khi hậu vệ trái David Raum mở tỷ số từ cú đá phạt trực tiếp ở phút 12. Sau diễn biến này, đội chủ nhà đã kiểm soát trận đấu và giành chiến thắng dễ dàng. Chỉ mất 3 phút đầu hiệp 2, Đức đã nới rộng cách biệt khi Gnabry tung cú sút chéo góc. Khi Luxembourg phá bóng hỏng ở phút 50, Kimmich đã dễ dàng dứt điểm từ khoảng cách 3 mét ấn định chiến thắng 4-0.

Tiền đạo Nick Woltemade đã bỏ lỡ những cơ hội, trong khi tiền vệ kiến ​​thiết Florian Wirtz sút phạt trực tiếp trúng cột dọc khiến tỷ số không thể được đào sâu, trong trận đấu một chiều chứng kiến chủ nhà tung ra đến 29 nỗ lực dứt điểm. HLV Nagelsmann đã ca ngợi “sự quyết liệt và lòng tham” của đội mình. “Chúng tôi có thể ghi thêm nhiều bàn thắng nữa, nhưng đó là một chiến thắng xứng đáng, một chiến thắng mà chúng tôi hoàn toàn mong muốn và cần thiết”, ông nói thêm.

Đức dẫn đầu Bảng A sau khi Slovakia để thua 0-2 trước Bắc Ailen.

Tuyển Đức đã thi đấu khá bết bát trong kỳ nghỉ quốc tế vừa qua, nhưng sự tập trung cao độ đã giúp đội hình thi đấu năng động hơn rất nhiều trước Luxembourg. Đối với Kimmich, đó chính xác là những gì anh mong muốn. “Chiến thắng rất quan trọng, nhưng cách chúng tôi chơi cũng vậy. Nguyên tắc và thái độ thi đấu vẫn ở đó. Ngay từ phút đầu tiên, chúng tôi đã thể hiện quyết tâm giành chiến thắng. Chúng tôi có năng lượng tốt, phòng ngự tốt trong các pha chuyển đổi trạng thái, pressing tốt, và các tình huống cố định cũng rất tốt. Đó là một bước đi đúng hướng”, Kimmich chia sẻ.

Thầy trò Nagelsmann cũng nhận được tin tốt khi kẻ thách thức Slovakia để thua 0-2 trước Bắc Ailen. Với diễn biến này, cả 3 đội đang có cùng 6 điểm nhưng Đức dẫn đầu Bảng A nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại. Tiếp theo, ngày 13-10, tuyển Đức có trận làm khách quan trọng tại Bắc Ailen, trong khi Slovakia có cơ hội sửa sai khi chào đón Luxembourg.

PHI SƠN