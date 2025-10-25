Không thể ngăn cản Lionel Messi vào lúc này

Lionel Messi được vinh danh Vua phá lưới mùa giải MLS thường niên 2025.

Messi mở tỷ số bằng một cú đánh đầu tầm thấp trong hiệp một, rồi ấn định tỷ số 3-1 ở phút 90+6. Nhà vô địch thế giới cũng đã phối hợp với Ian Fray để kiến ​​tạo cho Tadeo Allende ghi bàn thắng còn lại ở phút 62. Hany Mukhtar ghi bàn an ủi cho Nashville từ một quả đá phạt ở phút 101 - trong pha bóng cuối cùng của trận đấu. Messi hiện có 2 cơ hội để vượt qua vòng một play-off lần đầu tiên sau 2 năm rưỡi gắn bó với Inter Miami. Trận lượt về sẽ diễn ra tại Nashville vào ngày 1-11. Nếu Nashville thắng, cả 2 đội sẽ bước vào trận đối đầu thứ 3 quyết định, và Inter Miami sẽ có lợi thế sân nhà vào ngày 8-11.

Chiến thắng này khép lại chuỗi ngày thi đấu thăng hoa của Inter Miami, đội bóng đã công bố việc gia hạn hợp đồng đến năm 2028 với Messi vào thứ Năm. “Tôi không nghĩ chúng tôi có thể tưởng tượng được Leo có thể cống hiến hết mình cho CLB này, cho thành phố này và cho giải đấu này như những gì anh ấy đã làm”, Ủy viên MLS, Don Garber - người đã trao tặng Messi ‘Chiếc giày vàng’, danh hiệu dành cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải đấu - phát biểu trong buổi lễ trước trận đấu. “Bạn biết đấy, anh ấy đã thiết lập lại quỹ đạo cho Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) và chúng tôi đã thi đấu khá tốt. Và tôi nghĩ việc có thêm ba năm thi đấu sẽ là một món quà cho tất cả chúng ta. Hy vọng rằng món quà này (Chiếc giày vàng) sẽ tiếp tục được trao tặng anh ấy”.

Messi đã tỏa sáng rực rỡ khi ghi 2 bàn thắng giúp Inter Miami vượt qua Nashville 3-1.

Messi đã giành Chiếc giày vàng MLS mùa này sau khi ghi được 29 bàn thắng, nhiều hơn 5 bàn so với Denis Bouanga của LAFC và Sam Surridge của Nashville. Anh cũng có 19 pha kiến ​​tạo, và tổng cộng 48 pha góp công vào bàn thắng của anh chỉ kém kỷ lục 49 bàn thắng của MLS do Carlos Vela lập vào năm 2019 một bàn. Mùa giải này, Messi đã ghi nhiều hơn một bàn trong 5 trận liên tiếp - giúp anh trở thành cầu thủ MLS đầu tiên đạt được thành tích này - và có 10 trận ghi nhiều hơn một bàn, một kỷ lục khác của giải đấu. Kỷ lục trước đó là 8 trận…

THANH TUẤN