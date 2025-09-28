Không có Quả bóng Vàng Dembele, hàng công PSG mất hút

Trước Auxerre vào đêm qua, Paris Saint-Germain khi không có Quả bóng Vàng Ousmane Dembele đã phải nhờ những hậu vệ tỏa sáng để trở lại với chiến thắng.

Bức ảnh được cổ động viên PSG dựng lên tại sân Parc des Princes để ăn mừng danh hiệu Quả bóng Vàng 2025 của Ousmane Dembele, trong trận thắng Auxerre đêm qua. Ảnh: REUTERS

Paris Saint-Germain đã cất nhiều trụ cột cho trận tiếp Auxerre ở vòng 6 Ligue 1 2025/26. Nuno Mendes, Willian Pacho, Achraf Hakimi và Bradley Barcola ngồi dự bị. Marquinhos, Desire Doue và Quả bóng Vàng 2025 Ousmane Dembele không được đăng ký vì chấn thương. Như một phần cho sự chuẩn bị cuộc đối đầu Barcelona giữa tuần tới tại Champions League, Les Parisiens đã sử dụng một tập thể nhiều cầu thủ dự bị và cầu thủ trẻ trước Auxerre.

PSG vẫn đạt được yêu cầu trở lại chiến thắng sau thất bại đại kình địch Olympique Marseille hồi vòng trước. Bộ đôi trung vệ Zabarnyi và Beraldo lập công mang về chiến thắng 2-0 cho Les Parisiens. Khi cùng giờ, Monaco bất ngờ thua trên sân Lorient, 3 điểm trước Auxerre giúp PSG trở lại ngôi đầu bảng xếp hạng. Họ xếp trên Marseille với hiệu số tốt hơn, nên Marseille dù thắng Strasbourg 2-1 ở trận đá sớm vẫn phải ngậm ngùi đứng sau.

Nhìn về kết cục, không có vấn đề với PSG xảy ra ở trận thắng Auxerre. Ngoại trừ hàng tấn công của họ tiếp tục thiếu sắc bén như cách từng trình diễn tại Le Classique. Ngay cả khi có Barcola trên sân vào hiệp 2 còn hiệp 1 có Kvaratskhelia, tuyến đầu PSG vẫn không thể ghi bàn. Goncalo Ramos tiếp tục cho thấy sự thất thường. Đà phong độ đó kéo theo việc những sao trẻ như Mbaye hay Mayulu không thể hiện được nhiều.

Tất nhiên việc giữ chân cho trận Barca có thể là nguyên nhân cho phong độ chưa đạt từ những tiền đạo PSG. Trong bối cảnh mà Dembele sẽ cần vài tuần nữa mới bình phục chấn thương, đây có thể là vấn đề với đoàn quân Luis Enrique. Vị HLV người Tây Ban Nha từng ngán ngẩm sau thất bại Marseille về việc các chân sút thiếu hiệu quả ra sao. Và giờ Auxerre lại phơi bày điều đó, với 15 cú dứt điểm, 8 đi trúng đích và hai bàn thắng nhờ hậu vệ từ PSG.

